Ловрен о критике Салаха мусульманами из-за поста с елкой на Рождество: «У Мо доброе сердце, Бог благословил его. Не осуждайте его»

Теги Лион Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция Деян Ловрен Мохамед Салах соцсети религия Футбол

Деян Ловрен поддержал Мохамеда Салаха на фоне критики.

На Рождество, 25 декабря, Салах выложил фото в соцсетях пост с рождественской елкой и написал: «Мы встречаем его с очень тяжелым сердцем из-за жестокой войны на Ближнем Востоке. Пожалуйста, не привыкайте к страданиям семей в Газе».

В комментариях к публикации мусульмане раскритиковали Салаха за поздравления с каталическим Рождеством.

«Я знал, что у Мо доброе сердце, но то, что он поставил у себя дома рождественскую елку, показывает, насколько его сердце и разум открыты для каждого из вас, дорогие люди. Он проявляет любовь и привязанность к людям, у которых нет семей, в моменты войны и ненависти.

Его любовь и сила всегда будут делать его особенным, поэтому Бог благословил его. Он знает, что поступает правильно. Поэтому не осуждайте его. Вместо этого проявите уважение. Да благословит тебя Бог, Мо 🙏🏼❤️», – написал экс-игрок «Зенита» и «Ливерпуля», играющий за «Лион».

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31 комментарий
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Да Салах давно уже отмечает Рождество, человеку по кайфу этот вайб. Дикари конечно рвут жопы из-за этого.
+14
-2
+12
Ответ T622222
Ага барану горло перерешать на улице и кровь слить намного круче елочки… Дикари первобытные
а кур, свиней, лошадей тоже валят, дикари получается первобытные
+22
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+11
в конце концов он преступление не совершил, у каждого своя точка зрения, мнения. Что лазать то в чужом белье.
+10
0
+10
Говорю как мусульманин. Мусульмане критикуют всех подряд без разбора. Читая про средвековую Европу, кажется большинство мусульман живут именно в ту эпоху. Надеюсь новое поколение мусульман растет более склонным к европейским ценностям. А что критиковать там Салах не вытворял ничего плохого.
+9
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+9
Как раз к Салаху минимум претензий по поводу его веры. Каждый гол благодарит Аллаха, жертвует на мечети итд...
+9
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+9
Ответ Ru Gold
а кур, свиней, лошадей тоже валят, дикари получается первобытные
Для еды, а не от радости
+7
-3
+4
А что плохого в том, что мусульманин порадуется дню рождения одного из пяти посланников Аллаха?
+3
0
+3
Сомневаюсь, что кто-нибудь осудит Роналду, Неймара за поздравление мусульман с их праздниками.
+3
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+3
Ответ Roni7730
что такое европейский ценности это то что надо ходить полуголый или не знать что такое чистота в еде или в одежде 🐁
ну так можно не ехать туда и не находиться среди всего этого
+3
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+3
Ответ Анхолик
Тварина на салахе, ненавижу !
расскажи еще что нибудь)))
+3
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+3
«каталическое» рождество. это где такое?
+2
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Ответ seppblatter@mail.ru
Для еды, а не от радости
Типиный невежда. Мясо этого барана раздают малоимущим людям.
+3
-1
+2
Ответ Roni7730
что такое европейский ценности это то что надо ходить полуголый или не знать что такое чистота в еде или в одежде 🐁
Друже, ты, кажется, напутал - ни хождение "полуголым"(в отличие от покрытия тела, да?), ни "неразборчивость" в еде нигде строго не предписывается.
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Ответ Марк Львов
«каталическое» рождество. это где такое?
Знамо дело, в Каталии))
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Ответ Ru Gold
а кур, свиней, лошадей тоже валят, дикари получается первобытные
Кто то из перечисленного вами , делает из этого жертвоприношение ?
Чего горбатого тут лепить?
+1
0
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Для еды, а не от радости
так и мусульмане не ради забавы наверное закалывают
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Ответ seppblatter@mail.ru
Для мусульман все эти наши белые праздники, кроме собственных дат, харам! И поздравления с ними-харам! Для лжемусульман норм
Зарежете его теперь , добрые люди ?
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Ответ Yujanin
а баранов от радости?!Ну загугли хотя бы, прежде чем ерунду писать
С горя ?
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Ответ Антон Фалафель
Да Салах давно уже отмечает Рождество, человеку по кайфу этот вайб. Дикари конечно рвут жопы из-за этого.
Комментарий удален модератором
Ну наверное все таки катОлическое
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Ответ rcdgkwhyxj
Если ты мусульманин учи свою религию. А не попрекай своих единоверцев за правильное осуждение. Ненавижу этот ваш стыд за свою религию который начинается со слов: «Я тоже мусульманин, но….» . Они не стоят того, чтобы ты оправдывался.
Я не оправдываюсь. И вообще не имею против вас ничего плохого. А кто запрещает мне сказать свои точки зрения?
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КатАлическое Рождество… наверное от слова каталог? браво,спорц)
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