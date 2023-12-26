Ловрен о критике Салаха мусульманами из-за поста с елкой на Рождество: «У Мо доброе сердце, Бог благословил его. Не осуждайте его»

Деян Ловрен поддержал Мохамеда Салаха на фоне критики.

На Рождество, 25 декабря, Салах выложил фото в соцсетях пост с рождественской елкой и написал: «Мы встречаем его с очень тяжелым сердцем из-за жестокой войны на Ближнем Востоке. Пожалуйста, не привыкайте к страданиям семей в Газе».

В комментариях к публикации мусульмане раскритиковали за поздравления с каталическим Рождеством.

«Я знал, что у Мо доброе сердце, но то, что он поставил у себя дома рождественскую елку, показывает, насколько его сердце и разум открыты для каждого из вас, дорогие люди. Он проявляет любовь и привязанность к людям, у которых нет семей, в моменты войны и ненависти.

Его любовь и сила всегда будут делать его особенным, поэтому Бог благословил его. Он знает, что поступает правильно. Поэтому не осуждайте его. Вместо этого проявите уважение. Да благословит тебя Бог, Мо 🙏🏼❤️», – написал экс-игрок «Зенита» и « », играющий за « ».

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