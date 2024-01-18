Томас Мюллер: «Сегодняшний футбол слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование, тренеры должны проявлять ее по отношению к игрокам»
Томас Мюллер считает, что тренеры сейчас слишком мягко относятся к футболистам.
Здесь, в «Баварии», мы находимся на вершине футбольной пищевой цепочки. Здесь нет места фразе «он плохо воспринимает решение тренера».
Я должен быть честен и сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование. Она не обязательно должно быть бесчеловечной, но тренерам должно быть позволено проявлять определенный уровень жесткости по отношению к своим игрокам.
Как игрок, ты должен уметь мириться с этим, иначе далеко не уйдешь», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild.
Про нулевые вообще молчу, были клубы, где уже не важно кто тренирует, а важно кто играет и руководство выстраивало клубы под игроков.
Да и сейчас у того же Клоппа и Пепа игроки дохнут на тренировках и их физическая форма поразительная на протяжение считай всего сезона. И если игроку что то не нравится, то этого продают и берут нового. Но тренеров готовых справляться с таким давлением крайне мало и тут даже не про какой то уровень тренерства, а просто умение брать на себя ответственность. Клопп или Пеп могут ныть о судействе, жаловаться на календарь, но они отвечают за команду и отвечают за результат. А условный тен Хаг, Почеттино или тот же современный Маур они не отвечают за команду, они отвечают за своё раздутое Эго и за свои бывшие успехи. И нахрен выполнять приказы тренера, который в любой момент все проблемы может скинуть на тебя или на твоего партнера.
Тренер должен быть практически отцом для игроков и за такого будут биться и будут слушаться, а если тренер пижон в костюмчике и с планшетиком, который с тобой даже не разговаривает, а только обвиняет, то и нафиг ему подчиняться.
Как пример Рибери,который обладал очень непростым характером,а Юпп Хайнкес прекрасно понимал Франка(приезжал лично в больницу когда рожала его жена),успокаивал когда нужно,одним словом знал как мотивировать и был ему действительно и тренером,и наставником,и отцом в определённом смысле.
Да и вспомнил про САФа, как он дико радовался за КР на Евро 2016 и ждал после награждения пожать КР руку и Роналду как увидел САФа сразу полез обниматься и назвал его Боссом. Это было очень мило.
То что с мясом вырывали мячи это круто? Это придаёт зрелищности? Ну нравится смотри, мне не нравится. Я лучше буду смотреть на топ спортсменов на высококлассных стадионах, чем на валяние мужиков в грязи.
Да игроки прошлого с нынешними технологиями и с нынешними знаниями может играли бы и лучше, но они играли в своё время и нынешний футбол сильнее, смотрибельнее и привлекательнее.
Просто далеко не каждый тренер когда видит перед собой игрока за которого заплатили N-ую сумму евро/долларов,сможет напихать ему,либо высказать претензии.
Для этого нужно обладать непререкаемым авторитетом.
Тем более что 50 лет назад и игроки были немного иными.
в реале чуть другая ситуция, там всегда звезды в центре и не допускают чтоб тренер жестил как Моур например.
но точно так же и Моура выгнали.
но и кстати местные в реале звезды так себе если честно. это если сравнивать с Зиданом, Роналдо/у, Фигу, Бэкхем. всегда говорят вон он костяк звезд ещё и Роберто Карлоса сюда. а остальные тоесть воспитанники они к этой обойме не относились.
Азара уже нет в Мадриде(хотя контракт был до иля 2024го), а Карло меньше месяца как контракт продлил.
Просто обошлось без скандалов.
Ну а сильно выше игроков только Чоло Симеоне (недавно он стал дольше всего находящимся у реля команды тренером в Топ5 чемпионатов). И не только по влиянию, но и по зарплате относительно игроков своей команды тоже (и не только своей - в МанСити/Ливерпуле/Мадриде таких з/п нет ни у кого. Только у Мбапе/Кристиану/Месси они выше).