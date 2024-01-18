Томас Мюллер: «Сегодняшний футбол слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование, тренеры должны проявлять ее по отношению к игрокам»

Томас Мюллер считает, что тренеры сейчас слишком мягко относятся к футболистам.

Здесь, в «Баварии», мы находимся на вершине футбольной пищевой цепочки. Здесь нет места фразе «он плохо воспринимает решение тренера».

Я должен быть честен и сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование. Она не обязательно должно быть бесчеловечной, но тренерам должно быть позволено проявлять определенный уровень жесткости по отношению к своим игрокам.

Как игрок, ты должен уметь мириться с этим, иначе далеко не уйдешь», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild.