Томас Мюллер: «Сегодняшний футбол слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование, тренеры должны проявлять ее по отношению к игрокам»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер считает, что тренеры сейчас слишком мягко относятся к футболистам.

Здесь, в «Баварии», мы находимся на вершине футбольной пищевой цепочки. Здесь нет места фразе «он плохо воспринимает решение тренера».

Я должен быть честен и сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование. Она не обязательно должно быть бесчеловечной, но тренерам должно быть позволено проявлять определенный уровень жесткости по отношению к своим игрокам.

Как игрок, ты должен уметь мириться с этим, иначе далеко не уйдешь», – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Bild. 

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40 комментариев
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Настоящий немец, последний из могикан))) 🥲🥲🥲🥲🥲
+100
-2
+98
Томас молодец! Нвстоящий профессионал, душа и сердце Баварии
+49
-2
+47
Штирлиц выстрелил в Мюллера, но пуля отскочила. «Броневой» - подумал Штирлиц.
+36
0
+36
Кросс и Мюллер остатки старой школы в современном футболе
+19
0
+19
Мюллер –базированный
+21
-3
+18
Ответ Bayern2004
Верно сказал. Просто далеко не каждый тренер когда видит перед собой игрока за которого заплатили N-ую сумму евро/долларов,сможет напихать ему,либо высказать претензии. Для этого нужно обладать непререкаемым авторитетом. Тем более что 50 лет назад и игроки были немного иными.
Так 50 лет назад в футбол играли любители. А в те же 90е когда были реальные чемпионаты и топ звезды, то игроки спокойно нафиг посылали тренеров. Тот же Роналдо спокойно мог пропускать тренировки, вообще болт ложил на распорядок дня и ниче ему жопу целовали.
Про нулевые вообще молчу, были клубы, где уже не важно кто тренирует, а важно кто играет и руководство выстраивало клубы под игроков.
Да и сейчас у того же Клоппа и Пепа игроки дохнут на тренировках и их физическая форма поразительная на протяжение считай всего сезона. И если игроку что то не нравится, то этого продают и берут нового. Но тренеров готовых справляться с таким давлением крайне мало и тут даже не про какой то уровень тренерства, а просто умение брать на себя ответственность. Клопп или Пеп могут ныть о судействе, жаловаться на календарь, но они отвечают за команду и отвечают за результат. А условный тен Хаг, Почеттино или тот же современный Маур они не отвечают за команду, они отвечают за своё раздутое Эго и за свои бывшие успехи. И нахрен выполнять приказы тренера, который в любой момент все проблемы может скинуть на тебя или на твоего партнера.
Тренер должен быть практически отцом для игроков и за такого будут биться и будут слушаться, а если тренер пижон в костюмчике и с планшетиком, который с тобой даже не разговаривает, а только обвиняет, то и нафиг ему подчиняться.
+13
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+12
Ответ Тухель
Так 50 лет назад в футбол играли любители. А в те же 90е когда были реальные чемпионаты и топ звезды, то игроки спокойно нафиг посылали тренеров. Тот же Роналдо спокойно мог пропускать тренировки, вообще болт ложил на распорядок дня и ниче ему жопу целовали. Про нулевые вообще молчу, были клубы, где уже не важно кто тренирует, а важно кто играет и руководство выстраивало клубы под игроков. Да и сейчас у того же Клоппа и Пепа игроки дохнут на тренировках и их физическая форма поразительная на протяжение считай всего сезона. И если игроку что то не нравится, то этого продают и берут нового. Но тренеров готовых справляться с таким давлением крайне мало и тут даже не про какой то уровень тренерства, а просто умение брать на себя ответственность. Клопп или Пеп могут ныть о судействе, жаловаться на календарь, но они отвечают за команду и отвечают за результат. А условный тен Хаг, Почеттино или тот же современный Маур они не отвечают за команду, они отвечают за своё раздутое Эго и за свои бывшие успехи. И нахрен выполнять приказы тренера, который в любой момент все проблемы может скинуть на тебя или на твоего партнера. Тренер должен быть практически отцом для игроков и за такого будут биться и будут слушаться, а если тренер пижон в костюмчике и с планшетиком, который с тобой даже не разговаривает, а только обвиняет, то и нафиг ему подчиняться.
Я с вами согласен.
Как пример Рибери,который обладал очень непростым характером,а Юпп Хайнкес прекрасно понимал Франка(приезжал лично в больницу когда рожала его жена),успокаивал когда нужно,одним словом знал как мотивировать и был ему действительно и тренером,и наставником,и отцом в определённом смысле.
+9
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+9
Хёнесс: Мюллер однажды может стать президентом или генеральным директором «Баварии» (5 января 2022г.)
+8
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+8
Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
да ладно –на коленях ... Вполне себе нормально отыграли, с Испанцами нормально зарубились,а вот Японцы давали жару, но это всё дело в подходе немцев к сборной,верю что они поняли ошибки свои
+10
-3
+7
100% - зуммеры распоясались
+6
0
+6
Люблю Мюллера и люблю его интервью: редко его увидишь с кислой миной или услышишь шаблонный текст. Практически всегда заряжен, вечно шутит и улыбается. Приятный человек с разумными суждениями!
+3
0
+3
Ответ alexmixer9
Кросс и Мюллер остатки старой школы в современном футболе
и Нойер
+6
-4
+2
Ответ Alexbp murka
ты что за фигню несёшь 50 лет назад любители играли? тоесть Кройф,Бакенбаур,Герд Мюллер,Марио Кемпес и остальных дальше перечислять?они в 70х играли 50 лет назад,60х перечислять ?Лев Яшин,Эйсебио,Бобби Мур,Пушкаш ,Бест,Пеле мне дальше продолжать?раньше играли жёстче поверь если бы нанешние в лучшей форме встретились встретились с лучшей форме 60-70х ,тот же Неймар бы каждую игру на носилках бы уходил ,тогда с мясом воровали мячи
Тебе осел нравится или Ламборгини? Скажу что обе в свои времена были чуднимы средствами для движении.
+2
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+2
Хорошо что у него тренер не Хави.
+4
-2
+2
Ответ Bayern2004
Я с вами согласен. Как пример Рибери,который обладал очень непростым характером,а Юпп Хайнкес прекрасно понимал Франка(приезжал лично в больницу когда рожала его жена),успокаивал когда нужно,одним словом знал как мотивировать и был ему действительно и тренером,и наставником,и отцом в определённом смысле.
Ну да, САФ ездил Гиггза из баров забирал. Защищал Бекса от всей Англии после ЧМ. Да и тот же Bенгер был для многих игроков Арсенала больше чем тренер. Да игроки уходили, но отношения не портились. Даже условного РBП дико хейтили некоторые фаны Арсенала, но сам Арсен о Робине ничего плохого ни разу не сказал, как и Робин о Арсене.
Да и вспомнил про САФа, как он дико радовался за КР на Евро 2016 и ждал после награждения пожать КР руку и Роналду как увидел САФа сразу полез обниматься и назвал его Боссом. Это было очень мило.
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+1
Ответ Alexbp murka
ты что за фигню несёшь 50 лет назад любители играли? тоесть Кройф,Бакенбаур,Герд Мюллер,Марио Кемпес и остальных дальше перечислять?они в 70х играли 50 лет назад,60х перечислять ?Лев Яшин,Эйсебио,Бобби Мур,Пушкаш ,Бест,Пеле мне дальше продолжать?раньше играли жёстче поверь если бы нанешние в лучшей форме встретились встретились с лучшей форме 60-70х ,тот же Неймар бы каждую игру на носилках бы уходил ,тогда с мясом воровали мячи
Да любители. Футбол медленный, мяч от игроков отлетает на пол метра при приёме, финты это прям уау. Сейчас набор навыков, физическая форма, скорость и техника игроков совершенно на другом уровне. Через 20 лет уже игроки нулевых будут смотреться слабо, а через 40 и нынешние. Футбол как и любой вид спорта развивается.
То что с мясом вырывали мячи это круто? Это придаёт зрелищности? Ну нравится смотри, мне не нравится. Я лучше буду смотреть на топ спортсменов на высококлассных стадионах, чем на валяние мужиков в грязи.
Да игроки прошлого с нынешними технологиями и с нынешними знаниями может играли бы и лучше, но они играли в своё время и нынешний футбол сильнее, смотрибельнее и привлекательнее.
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Черт возьми как круто это высказывание в реальном времени! Стандарты поменялись конечно и думаю предыдущие поколение тоже самое может сказать Мюлеру, однако это высказывание должно быть и не от одного игрока.
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Верно сказал.
Просто далеко не каждый тренер когда видит перед собой игрока за которого заплатили N-ую сумму евро/долларов,сможет напихать ему,либо высказать претензии.
Для этого нужно обладать непререкаемым авторитетом.
Тем более что 50 лет назад и игроки были немного иными.
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Просто Томас не играл под руководством Черчесова или Семина. В первом случае за косяки ему бы намылили шею в душе, во втором - играл бы в холод без варежек.
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да сейчас всего 2 тренера в мире которые выше игроков это Пеп и Клопп. им чуть больше позволенно. остальные клубы иначе, там если тренер голос повысит тут же соберутся его увольнять.
в реале чуть другая ситуция, там всегда звезды в центре и не допускают чтоб тренер жестил как Моур например.
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Так и запишем - немцы любят пожестче !
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в чем-то согласен. я против откровенной жестокости, но мне нравится борьба. поэтому матчи условного Эвертона или Лацио смотреть интереснее, чем контроль 82%
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ДУУУУ!!!! ДУХАСТ
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Ответ Тухель
Ну да, САФ ездил Гиггза из баров забирал. Защищал Бекса от всей Англии после ЧМ. Да и тот же Bенгер был для многих игроков Арсенала больше чем тренер. Да игроки уходили, но отношения не портились. Даже условного РBП дико хейтили некоторые фаны Арсенала, но сам Арсен о Робине ничего плохого ни разу не сказал, как и Робин о Арсене. Да и вспомнил про САФа, как он дико радовался за КР на Евро 2016 и ждал после награждения пожать КР руку и Роналду как увидел САФа сразу полез обниматься и назвал его Боссом. Это было очень мило.
👍
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Добро пожаловать в МЮ.
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Проблема в том , что большинство современных молодых футболистов от такого будет только хуже. Я не могу представить методы Магата в современной большой команде
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Ответ Андрей
да сейчас всего 2 тренера в мире которые выше игроков это Пеп и Клопп. им чуть больше позволенно. остальные клубы иначе, там если тренер голос повысит тут же соберутся его увольнять. в реале чуть другая ситуция, там всегда звезды в центре и не допускают чтоб тренер жестил как Моур например.
Странно, что вы написали про Мадрид, но забыли упомянуть, что Жозе Моуриньё за 3 своих года в Реале выгнал последовательно 2х капитанов - Рауля и Икера Касильяса (при этом руководство пристоило Рауля и продолжало платить бОльшую часть з/п Икеру в аренде в Порту) ;)
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Ответ akaAzazello
Странно, что вы написали про Мадрид, но забыли упомянуть, что Жозе Моуриньё за 3 своих года в Реале выгнал последовательно 2х капитанов - Рауля и Икера Касильяса (при этом руководство пристоило Рауля и продолжало платить бОльшую часть з/п Икеру в аренде в Порту) ;)
возможно. но сейчас я и пишу что как Моур уже наврядли. я даже думаю он бы сейчас и Кроса с Модричем выгнал.
но точно так же и Моура выгнали.

но и кстати местные в реале звезды так себе если честно. это если сравнивать с Зиданом, Роналдо/у, Фигу, Бэкхем. всегда говорят вон он костяк звезд ещё и Роберто Карлоса сюда. а остальные тоесть воспитанники они к этой обойме не относились.
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Ответ Андрей
возможно. но сейчас я и пишу что как Моур уже наврядли. я даже думаю он бы сейчас и Кроса с Модричем выгнал. но точно так же и Моура выгнали. но и кстати местные в реале звезды так себе если честно. это если сравнивать с Зиданом, Роналдо/у, Фигу, Бэкхем. всегда говорят вон он костяк звезд ещё и Роберто Карлоса сюда. а остальные тоесть воспитанники они к этой обойме не относились.
Анчелотти во 2й приход усадил на лавку недавнюю звезду Эдена Азара (270-320 млн евро суммарно он Реалу обошёлся по разным источникам).
Азара уже нет в Мадриде(хотя контракт был до иля 2024го), а Карло меньше месяца как контракт продлил.

Просто обошлось без скандалов.

Ну а сильно выше игроков только Чоло Симеоне (недавно он стал дольше всего находящимся у реля команды тренером в Топ5 чемпионатов). И не только по влиянию, но и по зарплате относительно игроков своей команды тоже (и не только своей - в МанСити/Ливерпуле/Мадриде таких з/п нет ни у кого. Только у Мбапе/Кристиану/Месси они выше).
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Ответ Madhamish
Правила футбола открой да почитай. Любое физическое воздействие - нарушение
открыл там такого нет
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