У «Ньюкасла» убытки 73,4 млн фунтов за сезон-2022/23. Клубу, возможно, придется продавать игроков

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы бизнес Александер Исак Бруно Гимараэс Свен Ботман деньги Футбол

«Ньюкасла» отчитался об убытках в 73,4 млн фунтов за сезон-2022/23.

Отмечается, что убыток зафиксирован в основном за счет вложений в трансферы.

При этом доходы «Ньюкасла» выросли до 250,3 млн фунтов по сравнению с 180 млн фунтов в предыдущем сезоне. В частности, выросла выручка от проведения матчей, коммерческие и ТВ-доходы.

Из-за убытков «Ньюкаслу», возможно, придется продавать игроков. Исполнительный директор клуба Даррен Илс не стал исключать продажу Бруно Гимараэса, Александера Исака или Свена Ботмана.

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37 комментариев
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Вот что должен сделать Ньюкасл чтоб стать топ клубом с этим ФФП? Хорошая команда, отличные игроки, не плохие результаты, но они не то что не могут прогрессировать, а придется продавать игроков. Что защищает ФФП? Уже богатые клубы, чтоб никто не занял их место. Справедливо? НЕТ. УЕФА мафия!
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Пусть у Сити поинтересуются, куда нужно занести
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+16
Ответ arajanarm
Гимараеша в Барсу
Столько рычагов им не наскрести.
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Ответ arajanarm
Гимараеша в Барсу
Откуда у Барсы 100 млн?
+10
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+8
Тонали в Милан продать
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+6
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Реал, Барса и другие топ клубы уже были богатыми когда ФФП появился. И то Барселона испытывает трудности. А что делать слабым и средним командам у которых нет такого старта, контрактов от реклам, без игроков, без медийных доходов? Им предлагают оставаться на том же месте и стараться не вылететь еще ниже. Тем временем пропасть с топ командами становится недосягаемой.
+4
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+4
Ответ Виталий Ан
Вот что должен сделать Ньюкасл чтоб стать топ клубом с этим ФФП? Хорошая команда, отличные игроки, не плохие результаты, но они не то что не могут прогрессировать, а придется продавать игроков. Что защищает ФФП? Уже богатые клубы, чтоб никто не занял их место. Справедливо? НЕТ. УЕФА мафия!
Так и есть. ФФП это искусственная зачистка поляны от конкурентов. Чтобы так называемые "топ-клубы с историей" могли и дальше снимать самые сливки со спонсоров и шакалить сильнейших игроков у тех, кто их вырастил. Так что МанСити красавцы. С волками жить - по волчьи выть.
+4
0
+4
Ответ Виталий Ан
Вот что должен сделать Ньюкасл чтоб стать топ клубом с этим ФФП? Хорошая команда, отличные игроки, не плохие результаты, но они не то что не могут прогрессировать, а придется продавать игроков. Что защищает ФФП? Уже богатые клубы, чтоб никто не занял их место. Справедливо? НЕТ. УЕФА мафия!
Так речь возможно о ФФП, который ввела АПЛ для своих клубов
+4
-1
+3
Ну Ньюкасл, конечно, сильно погорел с вложениями в лудомана.
+3
-1
+2
Ответ TravenS
А где те люди, писавшие про гениальный менеджмент в Ньюкасле?
Он достаточно хорош. Ньюкасл провел сумасшедшую работу за 2 года. И купил хороших игроков, и тренера нормального. Сразу попали в ЛЧ. Дело не в этом. ФФП убивает этот клуб. Такие дурацкие правила. Они не тратили ярды.
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Ответ arajanarm
Гимараеша в Барсу
Зачем ему на понижение
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Ответ Benjamin
Зато у Сити и Челси все ок
челси амортизировал все контракты на 8-9 лет, ещё ДО появления правила об ограничении в 5 лет.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Всех купит либо МЮ, либо Челси
Челси сами никого купить не могут из-за ФФП без продажи воспитанников.
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Ответ Акира_1
Челси сами никого купить не могут из-за ФФП без продажи воспитанников.
Ньюкасл купит Галахерра за 50 млн, а Челси за 100 кого нибудь, с контрактом на 10 лет по схеме Боули, вот тебе и разгрузят ФФП. Исак в Мю поедет, а то купили пробник Холанда, который не забивает совсем.
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Не вижу проблем продать кого-нибудь из академии в аль-чтототам за стопятьсот миллионов
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Двух коней коль хош продай, Ишака не продавай! (К-Г)
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Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
А кого они из возрастных игроков купили? Исака, Ботмана, Ливраменто, Тонали, Бруну, Гордон? Кому из них было больше 23-25 лет на момент прихода? ФФП не позволяют маленьким клубам конкурировать с признанными топами, так как без серьезных вложений невозможно выйти на их уровень. Реал и Барса тратят по 30-50 млн за 16 летних бразильцев, которые в лучшем случае заиграют через 2-3 года. А Ньюкасл в то же время за 40 млн покупает Гордона в основу на роль одного из лидеров команды
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+1
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Ахахаха.
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Ответ Собиратель хаоса
Так и есть. ФФП это искусственная зачистка поляны от конкурентов. Чтобы так называемые "топ-клубы с историей" могли и дальше снимать самые сливки со спонсоров и шакалить сильнейших игроков у тех, кто их вырастил. Так что МанСити красавцы. С волками жить - по волчьи выть.
Челси и Сити просто успели провернуть свои схемы. А вот Касл уже все, приехали. Но и Сити еще могут наказать. Все-таки ребятки явно творили там фееричные вещи с обходом ФФП.
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Ответ Benjamin
Зато у Сити и Челси все ок
У Челси вообще не ок если ты в курсе
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Откуда у Барсы 100 млн?
Так Бавария же хочет Араухо за 💯 мультов купить😂 Деко у курсах.
Так что всё будет😜👌🏼
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Откуда у Барсы 100 млн?
А что футболки Рокуэ не окупились
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Ответ ман сити фейк
А когда вы видели убытки у Ман Сити?
В ковидные времена например. Пруфы сами нагуглить сможете?
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тю блин. мне их учить что ли? откуда честность? смотрите на старшего колегу из МС. создаёте фирму "ООО неАравияГрупп" подписываете контракт на уровне лучших клубов мира - вы в дамках. Покупайте Йошек по 100лямов.
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накупили конечно евросередняков даже в Аравию продать некого кроме парочки из бразилии и парагвайца
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А где те люди, писавшие про гениальный менеджмент в Ньюкасле?
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к Ньюкаслу двойное внимание - пусть Мансуру спасибо скажут
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Тонали продадут и норм
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А пацаны-то и не знают
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Где тег АПЛ, чтобы быстро посмотреть их строчку в таблице?
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