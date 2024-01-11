У «Ньюкасла» убытки 73,4 млн фунтов за сезон-2022/23. Клубу, возможно, придется продавать игроков

«Ньюкасла» отчитался об убытках в 73,4 млн фунтов за сезон-2022/23.

Отмечается, что убыток зафиксирован в основном за счет вложений в трансферы.

При этом доходы « » выросли до 250,3 млн фунтов по сравнению с 180 млн фунтов в предыдущем сезоне. В частности, выросла выручка от проведения матчей, коммерческие и ТВ-доходы.

Из-за убытков «Ньюкаслу», возможно, придется продавать игроков. Исполнительный директор клуба Даррен Илс не стал исключать продажу , или .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам