Симонс интересен «Баварии». «Лейпциг» хочет продлить аренду Хави до 2025-го, «ПСЖ» еще не принял решение
Хави Симонс интересен «Баварии».
Как передает Bayern&Germany со ссылкой на Sport Bild, Симонс находится в списке интересов мюнхенского клуба. За 20-летним хавбеком, выступающим за «РБ Лейпциг» на правах аренды у «ПСЖ», следит еще несколько топ-клубов.
Также сообщается, что «Лейпциг» работает над продлением аренды Хави Симонса до 2025 года. Игрок и «ПСЖ» по-прежнему не приняли окончательного решения.
В нынешнем сезоне на счету Хави Симонса 4 гола и 7 ассистов в 17 играх Бундеслиги. Его статистика – здесь.