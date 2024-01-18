Симонс интересен «Баварии». «Лейпциг» хочет продлить аренду Хави до 2025-го, «ПСЖ» еще не принял решение

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Футбол

Хави Симонс интересен «Баварии».

Как передает Bayern&Germany со ссылкой на Sport Bild, Симонс находится в списке интересов мюнхенского клуба. За 20-летним хавбеком, выступающим за «РБ Лейпциг» на правах аренды у «ПСЖ», следит еще несколько топ-клубов.

Также сообщается, что «Лейпциг» работает над продлением аренды Хави Симонса до 2025 года. Игрок и «ПСЖ» по-прежнему не приняли окончательного решения.

В нынешнем сезоне на счету Хави Симонса 4 гола и 7 ассистов в 17 играх Бундеслиги. Его статистика – здесь.

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17 комментариев
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Он вообще то в аренде в Лейпциге, принадлежит ПСЖ
+24
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+24
Парня уже успели облевать, а он творит историю
+9
0
+9
Ответ Сербополяк
Парня уже успели облевать, а он творит историю
В ПСВ он порвал всю Эредевизи, да и в Ляйпциге хорош в этом сезоне.
+10
-1
+9
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Местные эксперты как всегду тут конечно. Захотели на халяву плюсов срубить как обычно. Хотя в футболе разбираются хуже бабушек возле подьезда.
+8
-1
+7
Ответ alexis2020
Он вообще то в аренде в Лейпциге, принадлежит ПСЖ
упс, неловко вышло)
+5
0
+5
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
В чем проблема, и чем лично тебе надоело?
+5
-2
+3
Ответ brno2020
А до этого они раздевали Дортмунд, а ещё до этого Шальке. ФК Голливуд, одним словом. )))
бчк не раздевает АМ? Валенсию?
+2
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+2
Размечтались.
+1
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Бавария обязательно у тебя в следующий раз спросит совета и разрешения).Продолжай наблюдение...)Ага,а то совсем охамели,приходят,под дулом пистолета заставляют контракты подписывать,ух какие....)
+5
-4
+1
Ответ alexis2020
Он вообще то в аренде в Лейпциге, принадлежит ПСЖ
в псж не дозвонится. там перес на проводе по мбаппе.
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Интересный игрок, начинает оправдывать ожидания, времен Ла Масии.
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С одной стороны Симонс не нужен ПСЖ, раз они его в аренду отдали. Продать Баварии? Усилить конкурента. А может и самим пригодиться пока Энрике у руля?
0
0
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
А до этого они раздевали Дортмунд, а ещё до этого Шальке. ФК Голливуд, одним словом. )))
+1
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0
Ответ Elkorazon01
бчк не раздевает АМ? Валенсию?
Они по моему в последнее время только МС раздевают! )))
0
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Ответ brno2020
Они по моему в последнее время только МС раздевают! )))
Ты про сдавшего Гюндо?
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