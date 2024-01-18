Симонс интересен «Баварии». «Лейпциг» хочет продлить аренду Хави до 2025-го, «ПСЖ» еще не принял решение

Хави Симонс интересен «Баварии».

Как передает & со ссылкой на Sport Bild, Симонс находится в списке интересов мюнхенского клуба. За 20-летним хавбеком, выступающим за « » на правах аренды у « », следит еще несколько топ-клубов.

Также сообщается, что «Лейпциг» работает над продлением аренды Хави Симонса до 2025 года. Игрок и «ПСЖ» по-прежнему не приняли окончательного решения.

В нынешнем сезоне на счету 4 гола и 7 ассистов в 17 играх Бундеслиги. Его статистика – здесь.