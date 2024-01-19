Антуан Гризманн: «Мой сын собирает альбом с наклейками и попросил меня, чтобы игроки, чьи карточки у него есть, поставили автографы»

Теги Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн рассказал, что сын просит его добыть автографы игроков.

«Давление исходит от моего маленького сына Амаро, который собирает альбом с наклейками и попросил меня, чтобы все игроки, наклейки с которыми уже есть в коллекции, поставили автографы», – объяснил французский нападающий.

Напомним, сын Амаро – второй ребенок Гризманна. Он родился 8 апреля 2019 года.

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3 комментария
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Хорошее вложение на безбедную старость. 😁
+24
-1
+23
Ответ Чебурашка от Гены
Хорошее вложение на безбедную старость. 😁
Внатуре
Норм у малого котелок варит
+6
0
+6
Ответ rude.
Внатуре Норм у малого котелок варит
У малого и так будет безбедная старость, а в 5 лет твой котелок не будет думать о деньгах, особенно в такой семье.
+2
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