Антуан Гризманн: «Мой сын собирает альбом с наклейками и попросил меня, чтобы игроки, чьи карточки у него есть, поставили автографы»

Антуан Гризманн рассказал, что сын просит его добыть автографы игроков.

«Давление исходит от моего маленького сына Амаро, который собирает альбом с наклейками и попросил меня, чтобы все игроки, наклейки с которыми уже есть в коллекции, поставили автографы», – объяснил французский нападающий.

Напомним, сын Амаро – второй ребенок Гризманна. Он родился 8 апреля 2019 года.

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