«Барса» планирует подписать 17-летнего Бергвалля и оставить его в «Юргордене» до лета. Хавбек согласен на переход

Теги Барселона Юргорден высшая лига Швеция Ла Лига возможные трансферы Лукас Бергвалль Футбол

«Барселона» близка к трансферу 17-летнего шведского полузащитника.

Ранее стало известно, что «блауграна» заинтересована в подписании хавбека «Юргордена» Лукаса Бергвалля.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, швед согласился перейти в «Барселону». Сейчас каталонцы готовят окончательное предложение о трансфере.

«Барса» планирует завершить сделку в ближайшее время, но оставить Бергвалля в «Юргодене» до июня.

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9 комментариев
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Хороший трансфер, игрок явно улучшить команду, лишь бы не нагружался и не стал хрусталём
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Если заиграет, то с де Йонгом в паре будет если не самая эффективная, то самая красивая полузащита в мире.
Забавно, что в королевском клубе будут играть Чуамени и Камавинга, а типа южные каталонцы - два блондинчика.
Там уже на игру побоку, фанатки по всему миру будут пищать не взирая на результат.
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+5
Ответ Madhamish
Если заиграет, то с де Йонгом в паре будет если не самая эффективная, то самая красивая полузащита в мире. Забавно, что в королевском клубе будут играть Чуамени и Камавинга, а типа южные каталонцы - два блондинчика. Там уже на игру побоку, фанатки по всему миру будут пищать не взирая на результат.
Ну дык вроде как Барселона расположена севернее Мадрида. Так что всё правильно.
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Какое там до лета? Ромеу еле по полю ходит! Срочно в бой!
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хорошая банда собирается. Кубарси, Дарвих, возможно Эстевао. Всем по 16-17 лет
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Ответ Madhamish
Если заиграет, то с де Йонгом в паре будет если не самая эффективная, то самая красивая полузащита в мире. Забавно, что в королевском клубе будут играть Чуамени и Камавинга, а типа южные каталонцы - два блондинчика. Там уже на игру побоку, фанатки по всему миру будут пищать не взирая на результат.
Барселона так-то севернее Мадрида находится. )
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Ответ Дмитрий Рабко
Ну дык вроде как Барселона расположена севернее Мадрида. Так что всё правильно.
Овернь, из которой происходят Бурбоны - вообще в сердце Франции. Севернее всей Испании.
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Ответ usman703
Барселона так-то севернее Мадрида находится. )
Овернь, из которой происходят Бурбоны - вообще в сердце Франции. Севернее всей Испании. Как бы голубая кровь.
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