«Барса» планирует подписать 17-летнего Бергвалля и оставить его в «Юргордене» до лета. Хавбек согласен на переход
«Барселона» близка к трансферу 17-летнего шведского полузащитника.
Ранее стало известно, что «блауграна» заинтересована в подписании хавбека «Юргордена» Лукаса Бергвалля.
По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, швед согласился перейти в «Барселону». Сейчас каталонцы готовят окончательное предложение о трансфере.
«Барса» планирует завершить сделку в ближайшее время, но оставить Бергвалля в «Юргодене» до июня.
Забавно, что в королевском клубе будут играть Чуамени и Камавинга, а типа южные каталонцы - два блондинчика.
Там уже на игру побоку, фанатки по всему миру будут пищать не взирая на результат.