«Барса» планирует подписать 17-летнего Бергвалля и оставить его в «Юргордене» до лета. Хавбек согласен на переход

«Барселона» близка к трансферу 17-летнего шведского полузащитника.

Ранее стало известно, что «блауграна» заинтересована в подписании хавбека « » Лукаса Бергвалля.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, швед согласился перейти в «Барселону». Сейчас каталонцы готовят окончательное предложение о трансфере.

«Барса» планирует завершить сделку в ближайшее время, но оставить Бергвалля в «Юргодене» до июня.