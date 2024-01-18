Хави: «Цель «Барселоны» – завоевание трофеев, ничего не изменилось. Футболисты верят»
Хави заявил, что «Барселона» нацелена на завоевание трофеев.
Сегодня каталонцы обыграли «Унионистас Саламанка» (3:1) в Кубке Испании.
«Если мы не будем делать соперникам подарков, то будем продвигаться дальше. Я имею в виду всю команду. Важно, что футболисты верят.
Цель – завоевывать трофеи, ничего не изменилось. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar+.
Хави или один местный 🤡 (с ником экс-футболиста, а ныне тренера Камеруна) , который после натужной победы над клубом из 3го дивизиона лица хейтеров к осмотру вызывал😂😂
Как-то оч ущербно, так мало ему для счастья надо при текущих делах команды))
P. S Не знаю, какой модератор тут так активно защищает его и чистит комменты, но это позорно, его чушь даже не трогают же))
Неважно, кто в соперниках-Барса создаст 3-4 момента и не откроет счёт, а соперник-1-2 и забьёт первым, после чего со спокойной совестью сядет в автобус
Вроде бы открытый характер матча должен быть в пользу более мастеровитой команды, но раз за разом у какого-нибудь середняка будет лучше с хладнокровием и реализацией, чем у Левандовского, Гюндогана, Феликса и Рафиньи