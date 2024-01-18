Хави: «Цель «Барселоны» – завоевание трофеев, ничего не изменилось. Футболисты верят»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Унионистас Саламанка Футбол

Хави заявил, что «Барселона» нацелена на завоевание трофеев.

Сегодня каталонцы обыграли «Унионистас Саламанка» (3:1) в Кубке Испании.

«Если мы не будем делать соперникам подарков, то будем продвигаться дальше. Я имею в виду всю команду. Важно, что футболисты верят.

Цель – завоевывать трофеи, ничего не изменилось. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar+.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футболисты верят, но я не уверен)👍🏻
+7
0
+7
Хави замахнулся на большие цели. Цели в страхе разбежались…
+3
0
+3
Не знаю, кто более жалок
Хави или один местный 🤡 (с ником экс-футболиста, а ныне тренера Камеруна) , который после натужной победы над клубом из 3го дивизиона лица хейтеров к осмотру вызывал😂😂

Как-то оч ущербно, так мало ему для счастья надо при текущих делах команды))

P. S Не знаю, какой модератор тут так активно защищает его и чистит комменты, но это позорно, его чушь даже не трогают же))
+5
-2
+3
Во что?
+3
-1
+2
Ответ Sobachkin
Во что?
В Валеру
+3
-1
+2
Хави- это Зеленский из мира футбола. Пока работал по специальности- любили все. Ну а если даже кто-то не любил, то как минимум уважали за достижения и профессионализм. Потом завершение карьеры, смена деятельности. Массы в предвкушении больших перемен, исправления ошибок и провалов после прошлых «специалистов» у руля, и вот вроде бы все, осталось сделать рывок и опять провал. При чем провал такой, неочевидный. Но все большее количество людей начинают понимать что к чему, осталась лишь кучка упоротых, которые верят в его исключительность и правильность его действий. Остальные потихоньку переобуваются. Ну не удовлетворяет людей его работа. Нет уверенности в завтрашнем дне. Остались лишь регулярные глупые интервью, антидепрессанты и уставший, абсолютно выжатый внешний вид. Почти 100 процентов сходство, не находите?)
+11
-9
+2
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Упоминание "этих людей" чревато стиранием комментария... поверь, я знаю, о чём говорю.
+1
0
+1
Понять бы, когда команда перестанет сама себе создавать проблемы на ровном месте
Неважно, кто в соперниках-Барса создаст 3-4 момента и не откроет счёт, а соперник-1-2 и забьёт первым, после чего со спокойной совестью сядет в автобус
Вроде бы открытый характер матча должен быть в пользу более мастеровитой команды, но раз за разом у какого-нибудь середняка будет лучше с хладнокровием и реализацией, чем у Левандовского, Гюндогана, Феликса и Рафиньи
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Хаверим
0
0
0
Ты научил команду хорошо пасы делать друг другу, но они не понимают когда это лучше всего делать, а когда это не нужно.
0
0
0
Это не цель, это фантазии.
0
0
0
https://www.youtube.com/watch?v=HNwe9Qr7tJk&ab_channel=De1izzz
0
0
0
достал ты ,достал реально!
0
0
0
профессор футбольных наук, верим🙏
+2
-2
0
Ответ Дороф
Упоминание "этих людей" чревато стиранием комментария... поверь, я знаю, о чём говорю.
Комментарий удален модератором
Ответ King_X
Комментарий удален модератором
Вот зачем ты опять их упомянул?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий