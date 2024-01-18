Хави: «Цель «Барселоны» – завоевание трофеев, ничего не изменилось. Футболисты верят»

Хави заявил, что «Барселона» нацелена на завоевание трофеев.

Сегодня каталонцы обыграли « » (3:1) в Кубке Испании.

«Если мы не будем делать соперникам подарков, то будем продвигаться дальше. Я имею в виду всю команду. Важно, что футболисты верят.

Цель – завоевывать трофеи, ничего не изменилось. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar+.