«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей. Поражение – 1:4 от «Реала»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Унионистас Саламанка Футбол

«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей во всех турнирах.

Команда Хави сегодня победила «Унионистас Саламанка» в Кубке Испании – 3:1.

Начиная с 20 декабря каталонцы уступили только раз – «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании. Остальные матчи до сегодняшнего дня «Барселона» выиграла: с «Альмерией» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1), «Барбастро» (3:2), «Осасуной» (2:0).

21 января «блауграна» выступит в гостях у «Бетиса» в Ла Лиге.

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20 комментариев
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Впрочем, ничего нового в игре Барселоны - все такая же тяжелая игра против заведомого аутсайдера..
Уже даже нет никакого удивления, что пропускают первыми…

Но то, что в одном матче забили Ферран, Кунде и Бальде - это шок, конечно )
+26
-4
+22
Выиграли кое-как у Альмерии и Лас-Пальмаса, испытывали проблемы с какими-то клубами низших дивизионов в Кубке... Не впечатляющая серия. Там можно и 20+ побед сделать, если играть только с Альмерией и неизвестными клубами из низших лиг...
+22
-6
+16
Кроме Реала потому что играли со второй частью ла лиги и деревенскими клубами
+20
-10
+10
Ответ Pasta
Выиграли кое-как у Альмерии и Лас-Пальмаса, испытывали проблемы с какими-то клубами низших дивизионов в Кубке... Не впечатляющая серия. Там можно и 20+ побед сделать, если играть только с Альмерией и неизвестными клубами из низших лиг...
Атлетик, Атлетико, Севилью, Бетис, Порту, Реал Сосьедад Барселона в этом сезоне не обыгрывала, я правильно понимаю ?
+2
0
+2
Ответ Кирилл
Впрочем, ничего нового в игре Барселоны - все такая же тяжелая игра против заведомого аутсайдера.. Уже даже нет никакого удивления, что пропускают первыми… Но то, что в одном матче забили Ферран, Кунде и Бальде - это шок, конечно )
Я их весь матч крыл трехэтажным 😁
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Я бы сказал это поражение полностью вина Хави, который выбрал такую наивную тактику против Реала.
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Барса есть Барса, этот клуб стоит опасаться любому сопернику
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Ответ Pasta
Что-то не видел тут новостей на этом ресурсе, что "Реал выиграл последние 5 матчей из 6" и уж точно не видел, чтобы эта серия была "добыта" против каких-то ноунейм-команд. Одно дело "кое-как" побеждать команды из топ-10 Ла Лиге, другое дело кое-как побеждать Альмерию и вообще какие-то барабаджоны из 4-ой испанской лиги(или как там назывался клуб, который смог забить 2 гола Барсе)? P.s. К тому же, я как сторонний зритель, но эксперт с дивана, четко вижу, что Реал все же "играет получше" и "результат у него получше". Отрицать это глупость. Барса упала бы ниже топ-4, если бы это возможно было бы сделать в Ла Лиге, но это невозможно) p.s.s. А еще Барсе повезло попасть на слабейшее Наполи в 1/8 ЛЧ. От любой нормальной команды был бы отлет, но против мертвейшего Наполи, есть шансы... Реал же, претендует на победу в ЛЧ, входя в пул претендентов, вместе с Сити, Ливерпулем, Баварией и т.д, а вот про Барсу такое всерьез лучше не говорить.
Пересмотри начало сезона от маргарина.
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Ответ BurBon
Тоже самое можно сказать про маргарин начала сезона, где чуть ли не каждый матч отскок. Но ведь это другое да?
ты бы после последнего очного матча не сильно бы выеживался
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Ответ BurBon
Пересмотри начало сезона от маргарина.
Маргарин, маргарин
Как в детском саду ведешь себя
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