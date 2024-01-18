«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей. Поражение – 1:4 от «Реала»
«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей во всех турнирах.
Команда Хави сегодня победила «Унионистас Саламанка» в Кубке Испании – 3:1.
Начиная с 20 декабря каталонцы уступили только раз – «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании. Остальные матчи до сегодняшнего дня «Барселона» выиграла: с «Альмерией» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1), «Барбастро» (3:2), «Осасуной» (2:0).
21 января «блауграна» выступит в гостях у «Бетиса» в Ла Лиге.
Уже даже нет никакого удивления, что пропускают первыми…
Но то, что в одном матче забили Ферран, Кунде и Бальде - это шок, конечно )
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