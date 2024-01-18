«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей. Поражение – 1:4 от «Реала»

«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей во всех турнирах.

Команда Хави сегодня победила « » в Кубке Испании – 3:1.

Начиная с 20 декабря каталонцы уступили только раз – «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании. Остальные матчи до сегодняшнего дня « » выиграла: с «Альмерией» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1), «Барбастро» (3:2), «Осасуной» (2:0).

21 января «блауграна» выступит в гостях у «Бетиса» в .