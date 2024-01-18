Де Йонг проводит 200-й матч за «Барселону». У Френки 122 победы

Игра против «Унионистас Саламанка» стала юбилейной для Френки де Йонга.

На игру Кубка Испании полузащитник вышел в стартовом составе. Это его 200-й матч за «Барселону».

До этого дня нидерландец выиграл 122 матча в составе «блауграны», еще 35 завершились вничью.

Де Йонг присоединился к «Барселоне» в 2019 году, до этого – выступал за «Аякс». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Унионистас Саламанка» – «Барселона». 1:1 – Ферран сравнял на 45-й. Онлайн-трансляция