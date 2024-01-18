Де Йонг проводит 200-й матч за «Барселону». У Френки 122 победы

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Френки де Йонг Унионистас Саламанка Футбол

Игра против «Унионистас Саламанка» стала юбилейной для Френки де Йонга.

На игру Кубка Испании полузащитник вышел в стартовом составе. Это его 200-й матч за «Барселону».

До этого дня нидерландец выиграл 122 матча в составе «блауграны», еще 35 завершились вничью.

Де Йонг присоединился к «Барселоне» в 2019 году, до этого – выступал за «Аякс». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Унионистас Саламанка» – «Барселона». 1:1 – Ферран сравнял на 45-й. Онлайн-трансляция

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9 комментариев
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Поздравления лучшему игрока нынешней Барселоны.
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Ответ SaH4r.
Поздравления лучшему игрока нынешней Барселоны.
Мне кажется, что Френки наряду с Гюндоганом в этом сезоне являются лучшими игроками Барселоны.
Оба всегда выкладываются на поле и стараются сделать все для победы.
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Вот бы ещё гол от юбиляра! Даже без этого - The Best!
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Де Йонг жутко деградировал в Барселоне.
В Голландии был красаучег: после перехода поискрил малость спорадически(время от времени) и... и всё -- потух. Цепкость и контроль мяча ещё остались, но в плане созидания-креатива в атаке, то есть того, ради чего его и брали в качестве смены Буси, как-то незаметно сошла на нет. Он ещё не попадает в группу игроков, которые просто каждый раз бесят и которых хочется немедля выгнать из Барсы, но игра его уже давно сильно разочаровывает.
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помню в моменте говорили, что лучше бы взяли рабьо или де лигта..
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Ответ Winnie the Pooh
помню в моменте говорили, что лучше бы взяли рабьо или де лигта..
Ладно Рабьо, но Де Лигт-то что тут делает? Лучше взять защитника, чем полузащитника?
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