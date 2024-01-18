Де Йонг проводит 200-й матч за «Барселону». У Френки 122 победы
Игра против «Унионистас Саламанка» стала юбилейной для Френки де Йонга.
На игру Кубка Испании полузащитник вышел в стартовом составе. Это его 200-й матч за «Барселону».
До этого дня нидерландец выиграл 122 матча в составе «блауграны», еще 35 завершились вничью.
Де Йонг присоединился к «Барселоне» в 2019 году, до этого – выступал за «Аякс». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Унионистас Саламанка» – «Барселона». 1:1 – Ферран сравнял на 45-й. Онлайн-трансляция
Оба всегда выкладываются на поле и стараются сделать все для победы.
В Голландии был красаучег: после перехода поискрил малость спорадически(время от времени) и... и всё -- потух. Цепкость и контроль мяча ещё остались, но в плане созидания-креатива в атаке, то есть того, ради чего его и брали в качестве смены Буси, как-то незаметно сошла на нет. Он ещё не попадает в группу игроков, которые просто каждый раз бесят и которых хочется немедля выгнать из Барсы, но игра его уже давно сильно разочаровывает.