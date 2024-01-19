Джеррард продлил контракт с «Аль-Иттифаком» до 2027 года. Команда идет 8-й в лиге Саудовской Аравии

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Футбол

Стивен Джеррард продлил контракт с саудовским клубом.

Главный тренер «Аль-Иттифака» продлил соглашение на два года – до 2027-го. 

Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в июле 2023 года. Команда занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 25 очков после 19 туров.

Фото: twitter.com/Ettifaq

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9 комментариев
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Ненапряжный заработок при отсутствии результата.
Явно выгоднее год тут, чем 10 лет в Шотландии
А тренерская карьера не очень удалась , ну и хрен с ней
+33
-1
+32
Стиви Джи бабки поднимает, без вариантов и без Хендерсона))
+17
0
+17
Ответ S100 Winner
Не очень? Крайне мягко сказано
Со скотишами вроде получилось на разок с золотом, в каком-то еврокубке даже играли весной
Кстати, недооценил я зарплату, оказывается, 17 млн получает у арабов, это может и 20 лет для Шотландии за год
+6
0
+6
Может из-за этого Хендерсон сбежал?
+6
-2
+4
Ответ Ярик01
Ненапряжный заработок при отсутствии результата. Явно выгоднее год тут, чем 10 лет в Шотландии А тренерская карьера не очень удалась , ну и хрен с ней
ускользнула карьера, получается
+2
0
+2
Блин как же неприятно это видеть.Футболист из-за которого ты начал болеть за Ливерпуль закапывает себе карьеру....Хоть Хаби Алонсо,что супер выглядит -приятно...Очень надеялся что Стиви Джи возглавит Ливерпуль после Клоппа,но с таким опытом пусть пока в песках сёрфингом занимается.
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Деньги не пахнут.
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Если саудиты готовы платить, неужели там некому подсказать, что если цель - подписать звёздного тренера , то вполне по силам его привезти, так он и результат будет давать, а не 8 место Стивена
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