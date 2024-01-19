Джеррард продлил контракт с «Аль-Иттифаком» до 2027 года. Команда идет 8-й в лиге Саудовской Аравии
Стивен Джеррард продлил контракт с саудовским клубом.
Главный тренер «Аль-Иттифака» продлил соглашение на два года – до 2027-го.
Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в июле 2023 года. Команда занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 25 очков после 19 туров.
Фото: twitter.com/Ettifaq
Явно выгоднее год тут, чем 10 лет в Шотландии
А тренерская карьера не очень удалась , ну и хрен с ней
Кстати, недооценил я зарплату, оказывается, 17 млн получает у арабов, это может и 20 лет для Шотландии за год