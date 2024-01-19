Джеррард продлил контракт с «Аль-Иттифаком» до 2027 года. Команда идет 8-й в лиге Саудовской Аравии

Стивен Джеррард продлил контракт с саудовским клубом.

Главный тренер « » продлил соглашение на два года – до 2027-го.

возглавил «Аль-Иттифак» в июле 2023 года. Команда занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 25 очков после 19 туров.

Фото: twitter.com/Ettifaq