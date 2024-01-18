Каррагер считает, что не поскользнувшийся Джеррард виноват в голе «Челси» в 2014-м, а Миньоле: «Ба некуда было пробить, кроме как между ног вратарю»

Джейми Каррагер винит Симона Миньоле в голе, лишившем «Ливерпуль» титула в АПЛ.

Нападающий Демба Ба, игравший в « », забил гол в игре против «Ливерпуля» в 2014 году после того, как капитан мерсисайдцев поскользнулся и потерял мяч.

«Челси» выиграл со счетом 2:0. Перед матчем « » опережал «Манчестер Сити» на три очка за три тура до конца чемпионата, но в итоге упустил чемпионство.

«Я до сих пор виню в голе Демба Ба. Он нанес удар прямо по воротам, ему некуда было нанести удар, кроме как между ног вратарю», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в подкасте Stick to Football.