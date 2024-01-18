Каррагер считает, что не поскользнувшийся Джеррард виноват в голе «Челси» в 2014-м, а Миньоле: «Ба некуда было пробить, кроме как между ног вратарю»

Теги Челси Ливерпуль Джейми Каррагер Стивен Джеррард премьер-лига Англия Демба Ба Симон Миньоле Футбол

Джейми Каррагер винит Симона Миньоле в голе, лишившем «Ливерпуль» титула в АПЛ.

Нападающий Демба Ба, игравший в «Челси», забил гол в игре против «Ливерпуля» в 2014 году после того, как капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард поскользнулся и потерял мяч.

«Челси» выиграл со счетом 2:0. Перед матчем «Ливерпуль» опережал «Манчестер Сити» на три очка за три тура до конца чемпионата, но в итоге упустил чемпионство.

«Я до сих пор виню Симона Миньоле в голе Демба Ба. Он нанес удар прямо по воротам, ему некуда было нанести удар, кроме как между ног вратарю», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в подкасте Stick to Football.

51 комментарий
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Джерард не виноват. там просто гололёд был, а он на летней резине
+103
-11
+92
Ответ quaterbackathome
ещё почему-то все забыли 3-3 Ливерпуля с Кристал Пэласом, вроде в следующем туре, причем Ливер вёл 3-1 в матче. именно после этого матча они упустили первую строчку
Этот матч ничего не решал, даже в случае победы было бы равенство очков с Сити и чемпионство голубых по разнице мячей
+66
-2
+64
ещё почему-то все забыли 3-3 Ливерпуля с Кристал Пэласом, вроде в следующем туре, причем Ливер вёл 3-1 в матче.
именно после этого матча они упустили первую строчку
+70
-20
+50
Каррагер о 2-х автоголах в матче с Манчестер Юнайтед : я не виноват, это фсё наш вратарь 🤣
+34
-1
+33
Ответ quaterbackathome
ещё почему-то все забыли 3-3 Ливерпуля с Кристал Пэласом, вроде в следующем туре, причем Ливер вёл 3-1 в матче. именно после этого матча они упустили первую строчку
Сити по разнице мячей был +12, Ливерпулю нужно было выигрывать кп 13-0, чтобы снова выйти на 1 строку
+24
-2
+22
Ему некуда было нанести удар?:) Да там все ворота открыты были, Миньоле максимально усложнил задачу Ба и успел сблизится с игроком соперника, Карра в последнее время это просто позорище:))
+21
-3
+18
Джафик ни в чем не виноват
+18
-2
+16
Как же жалко он пытается выгородеть Стиви, хотя все понимают, что там был виноват только один человек.
+20
-5
+15
Весь сезон 13/14 отказывался верить в победу, чтобы не спугнуть удачу😂 В игре с Челси уже поверил, результат известен)
Можно еще вспомнить, что Хендерсона не было и Джеррард вышел не на своей позиции…
Но все это разговоры в пользу бедных, не победили, значит просто не смогли, значит Сити тогда был может чуточку, но лучше.
Шпингалет моментами конечно был еще та дыра, на фоне Алисона сейчас конечно это по-другому воспринимается. Но и спасал же тоже, иногда
А вообще мне больше понравился влет 6-1 Стоку в последней игре Джеррарда за Ливерпуль😂 И как защитники Стока из уважения не накрыли его, когда он забивал этот единственный мяч🤦
До сих пор не верится, что такое было, мозг старается это предать забвению
+10
0
+10
Такими темпами виноват тот, кто пасанул Стиву. Под неудобную ногу, так сказать. Каррагер - эталонный бредоносец.)
+11
-3
+8
В обоих голах выход 1 на 1 (второй гол даже 2 в 1)

Вина Миньоле? Оборона Ливерпуля тогда была просто продырявлена, отмазываться нет смысла

Вина Джерарда? Конечно. Хоть он и великий игрок

Вспоминаю, как в матче Словения - Украина Кэвин Кампль проскользил и Украина забила решающий на последних минутах (никто не винил Хандановича, что тот якобы пропустил выход 1 на 1, вина была на игроке)
+7
-1
+6
Истина мне дорога, но друг дороже. (с) Каррагер
+6
0
+6
Ответ Melissa Parker
Проиграть Антверпену это позорище
поражение Антверпену - все равно первое место в группе ЛЧ. Поражение Челси - потерянное чемпионство. Абсолютно аналогичные ситуации🤣🤣🤣🤣
+4
0
+4
Ответ Трент 66
Сити по разнице мячей был +12, Ливерпулю нужно было выигрывать кп 13-0, чтобы снова выйти на 1 строку
+12 не было, было +9 только, но сути дела особо не меняет, Сити уверенно впереди был
+4
0
+4
Ответ Футбол Навсегда
Комментарий скрыт
Как это ничего не решал? у МС было преимущество по разнице забитых-пропущенных мячей и именно с Челси Ливерпуль упустил чемпионство
+6
-2
+4
Друга конечно надо поддерживать, но Карра тут совсем как фанбой себя ведёт. Вратарь буллит не взял, вот негодяй, не дал чемпионство заслуженным людям получить
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
Джерард не виноват. там просто гололёд был, а он на летней резине
Ахаха, . Мне как раз на права сдавать скоро, летняя резина😂 хах и зимняя хах, это вообще угар, надо друзьям показать эту шутку. Ты случайно не снимаешься в уральских пельменях? Это ващее прикол если ты Уральский пельмень, ахаха
+6
-3
+3
Шейх из Сити виноват
+3
-1
+2
Ответ 44ndfwwgbr
Вратари сейчас удивительно часто расставляют ноги и предлагают катнуть им в домик. Странная техника…
они пытаются покрыть большую площадь ворот таким способом
+2
0
+2
Плющенко не виноват, это Енфилд был слишком скользкий тогда. Стерлинг подтвердит
+8
-6
+2
Слишком уж переоценен этот эпизод в истории футбола. У Ливерпуля было дофига времени перевернуть игру, но в конце ещё раз пропустили. Та команда по составу была средненькая, и только благодаря великолепнейшему Суаресу получилось бороться за чемпионство.
+2
-1
+1
Действительно, выход один на один по центру, вратарь у границы штрафной, защитники не мешают. Других вариантов ударить просто не было.
+1
0
+1
вся команда была виновата
+1
0
+1
Каррагер посмотрел вечный выпуск АиБ
+1
0
+1
Ответ Melissa Parker
КП 3-3 Ливерпуль там главный провал был Причем тут вообще Джеррард Как оказалось даже без прикола Джеррарда не факт что выиграли бы
у тебя нулевая матчасть
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0
Ответ rigobersong
Ему некуда было нанести удар?:) Да там все ворота открыты были, Миньоле максимально усложнил задачу Ба и успел сблизится с игроком соперника, Карра в последнее время это просто позорище:))
Проиграть Антверпену это позорище
+3
-3
0
Ответ quaterbackathome
ещё почему-то все забыли 3-3 Ливерпуля с Кристал Пэласом, вроде в следующем туре, причем Ливер вёл 3-1 в матче. именно после этого матча они упустили первую строчку
Вообще то они вели 3:0, там Гэйл последние два гола забил после выхода на замену)
0
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Ответ Каныбек Жолчубеков
Этот матч ничего не решал, даже в случае победы было бы равенство очков с Сити и чемпионство голубых по разнице мячей
ну выиграй Ливерпуль кто знает, как бы отреагировал Сити. более того сити играл ещё вынесенный матч 29 тура с Астон виллой и тоже выиграли (чекнул).
если выразиться точнее, именно матч с кристалл пэлас решил гонку на самом деле.
но все помнят матч Челси из за фэйла Джеррарда.
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Ответ quaterbackathome
ещё почему-то все забыли 3-3 Ливерпуля с Кристал Пэласом, вроде в следующем туре, причем Ливер вёл 3-1 в матче. именно после этого матча они упустили первую строчку
Там Ливерпуль должен был выиграть с преимуществом в 6 мячей вроде
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Интересно , а Джейми Каррагер видит разницу - проиграть 0 - 2 или 0 -1?! Только тупые могут винить Джеррард в том , что Ливерпуль не стал Чемпионом.
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