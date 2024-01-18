Каррагер считает, что не поскользнувшийся Джеррард виноват в голе «Челси» в 2014-м, а Миньоле: «Ба некуда было пробить, кроме как между ног вратарю»
Джейми Каррагер винит Симона Миньоле в голе, лишившем «Ливерпуль» титула в АПЛ.
Нападающий Демба Ба, игравший в «Челси», забил гол в игре против «Ливерпуля» в 2014 году после того, как капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард поскользнулся и потерял мяч.
«Челси» выиграл со счетом 2:0. Перед матчем «Ливерпуль» опережал «Манчестер Сити» на три очка за три тура до конца чемпионата, но в итоге упустил чемпионство.
«Я до сих пор виню Симона Миньоле в голе Демба Ба. Он нанес удар прямо по воротам, ему некуда было нанести удар, кроме как между ног вратарю», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в подкасте Stick to Football.
именно после этого матча они упустили первую строчку
Можно еще вспомнить, что Хендерсона не было и Джеррард вышел не на своей позиции…
Но все это разговоры в пользу бедных, не победили, значит просто не смогли, значит Сити тогда был может чуточку, но лучше.
Шпингалет моментами конечно был еще та дыра, на фоне Алисона сейчас конечно это по-другому воспринимается. Но и спасал же тоже, иногда
А вообще мне больше понравился влет 6-1 Стоку в последней игре Джеррарда за Ливерпуль😂 И как защитники Стока из уважения не накрыли его, когда он забивал этот единственный мяч🤦
До сих пор не верится, что такое было, мозг старается это предать забвению
Вина Миньоле? Оборона Ливерпуля тогда была просто продырявлена, отмазываться нет смысла
Вина Джерарда? Конечно. Хоть он и великий игрок
Вспоминаю, как в матче Словения - Украина Кэвин Кампль проскользил и Украина забила решающий на последних минутах (никто не винил Хандановича, что тот якобы пропустил выход 1 на 1, вина была на игроке)
если выразиться точнее, именно матч с кристалл пэлас решил гонку на самом деле.
но все помнят матч Челси из за фэйла Джеррарда.