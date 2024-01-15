Винисиус о праздновании гола в стиле Роналду: «Он мой кумир. Саудовцы очень меня любят» 

Винисиус рассказал, почему отпраздновал свой гол в стиле Криштиану Роналду.

Вингер « » высказался после финала Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1), в котором бразилец сделал хет-трик.

«Он [ ] мой кумир. Саудовцы очень меня любят, и я очень рад, что мы победили.

Играть против «Барселоны» нелегко, но мы показали почти идеальный футбол. Идеально было бы, если бы мы не пропустили гол от Левандовского», – сказал .

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