Винисиус о праздновании гола в стиле Роналду: «Он мой кумир. Саудовцы очень меня любят»
Винисиус рассказал, почему отпраздновал свой гол в стиле Криштиану Роналду.
Вингер «Реала» высказался после финала Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1), в котором бразилец сделал хет-трик.
«Он [Роналду] мой кумир. Саудовцы очень меня любят, и я очень рад, что мы победили.
Играть против «Барселоны» нелегко, но мы показали почти идеальный футбол. Идеально было бы, если бы мы не пропустили гол от Левандовского», – сказал Винисиус.
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