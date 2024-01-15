Винисиус о праздновании гола в стиле Роналду: «Он мой кумир. Саудовцы очень меня любят» 

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус рассказал, почему отпраздновал свой гол в стиле Криштиану Роналду.

Вингер «Реала» высказался после финала Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1), в котором бразилец сделал хет-трик.

«Он [Роналду] мой кумир. Саудовцы очень меня любят, и я очень рад, что мы победили. 

Играть против «Барселоны» нелегко, но мы показали почти идеальный футбол. Идеально было бы, если бы мы не пропустили гол от Левандовского», – сказал Винисиус.

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15 комментариев
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Ответ Эд
Шлифанул
А надо было в стиле Месси отпраздновать ?
Броситься драться на игроков соперника и попытаться укусить их тренера , как он после победы над Голландией? )))
+24
-7
+17
Ответ ZaSvabody
Комментарий скрыт
Пердак то у вас уважаемый, знатно сегодня горит. Адекватный болельщик, такие "мерзкие" слова писать никогда не стал бы. Но в нашем случае, мы имеем дело просто с глором Мадрида.
+14
-2
+12
как много текста, но никто не говорит о Лунине. Как по мне он сейчас лучше Кепы. Но Куртуа совсем другой уровень
+6
-1
+5
Ответ Капибарбер
когда ученик превзошёл учителя, у Рональду ровно 0 хет-триков Барсе
так и барса уже не та. далеко не та
+3
0
+3
Ответ Alisher Basisov
Пердак то у вас уважаемый, знатно сегодня горит. Адекватный болельщик, такие "мерзкие" слова писать никогда не стал бы. Но в нашем случае, мы имеем дело просто с глором Мадрида.
Он не глор Мадрида. А просто неадекват.
+3
0
+3
Siiiiuuu!
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
когда ученик превзошёл учителя, у Рональду ровно 0 хет-триков Барсе
Роналду играл против пиковую Барсу и ещё тогда Реал только только собирался
+1
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+1
Ответ ZaSvabody
Комментарий скрыт
Братан,тебе срочно лечится надо!
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Откуда знает ,что саудовцы любят его?Если Роналду кумир,по надо и играть и забивать как он.
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Вот и как вписывать Мбаппе в такую команду?
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Роналду - легенда Мадрида. То как он уделывал Барселону в своё время, многим запомнилось.
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