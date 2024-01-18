Спивак о Круговом в ЦСКА: «Рад за него. Выходить на замены 2-3 года – уму непостижимо. При том, что у него есть все данные»

Александр Спивак одобрил предстоящий преход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

Срок соглашения футболиста с «Зенитом» истекает летом 2024 года. Круговой станет свободным агентом и перейдет в ЦСКА. Он уже подписал контракт с московским клубом по схеме «3+1».

25-летний защитник сказал: «Дело не в условиях контракта – предложение устраивало меня полностью. Но я выбрал играть в футбол».

– Рад за Кругового. Достойный поступок. Выходить на замены в течении 2-3 лет – это уму непостижимо. При том, что у него есть все данные. Ему просто надо играть.

– Круговой заявил, что выбрал ЦСКА не из-за денег, а потому что хочет играть в футбол.

– Я верю ему. Я год тренировал Данила в академии, когда ему было 14 лет. Все те качества, что он сейчас показывает в более совершенном виде, у него были в юношестве: левая рабочая нога, голова на месте, четкий пас, хорошие подачи. Умненький парень.

Просто у него такой возраст, что уже надо играть. Если он перейдет в ЦСКА и будет стабильно играть, думаю, это будет футболист сборной. Тут только от него все зависит. Он работоспособный парень. Наверное, ему надо больше доверия, и будет все в порядке.

– Перевод Кругового во вторую команду «Зенита» может на него психологически повлиять?

– Здесь небольшой промежуток времени. Тем более, если у него уже оговорено с ЦСКА, думаю, ему будет полегче, чем если бы его отдали во вторую команду, и не знаешь, что дальше будет, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Малафеев о Круговом в ЦСКА: «Инициатива агента, скорее всего. Других вариантов не может быть, иначе это глупейшее решение – перейти в команду, которая платит меньше»