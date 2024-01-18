Мостовой о Жиркове и «Зените»: «Выйти на 5-10 минут? Спокойно. Больше не дадут – бразильцы играют. Я бы мог там на минуту где-нибудь выйти»

Александр Мостовой оценил трансфер Данила Кругового в ЦСКА.

– Круговой перешел в . Слышали?

– Да, слышал. Я удивился даже. Футболист в запасе, столько денег предлагали, просто кошмар...

Правильно сделал , что перешел в ЦСКА. Там он будет играть 100 процентов. Хороший защитник.

– «Зенит» сильно потеряет с уходом Кругового?

– Там в команде 10 бразильцев, что они потеряют? Тем более Круговой не был основным игроком.

– Болельщики говорили, чтобы возвращали . Помог бы он «Зениту»?

– Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В « » же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют.

Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.