Мостовой о Жиркове и «Зените»: «Выйти на 5-10 минут? Спокойно. Больше не дадут – бразильцы играют. Я бы мог там на минуту где-нибудь выйти»
Александр Мостовой оценил трансфер Данила Кругового в ЦСКА.
– Круговой перешел в ЦСКА. Слышали?
– Да, слышал. Я удивился даже. Футболист в запасе, столько денег предлагали, просто кошмар...
Правильно сделал Данил, что перешел в ЦСКА. Там он будет играть 100 процентов. Хороший защитник.
– «Зенит» сильно потеряет с уходом Кругового?
– Там в команде 10 бразильцев, что они потеряют? Тем более Круговой не был основным игроком.
– Болельщики говорили, чтобы возвращали Жиркова. Помог бы он «Зениту»?
– Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В «Зените» же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют.
Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.
Столько шума о переходе, как будто железный человек основы переходит