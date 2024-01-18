Мостовой о Жиркове и «Зените»: «Выйти на 5-10 минут? Спокойно. Больше не дадут – бразильцы играют. Я бы мог там на минуту где-нибудь выйти»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Александр Мостовой Данил Круговой Футбол

Александр Мостовой оценил трансфер Данила Кругового в ЦСКА.

– Круговой перешел в ЦСКА. Слышали?

– Да, слышал. Я удивился даже. Футболист в запасе, столько денег предлагали, просто кошмар...

Правильно сделал Данил, что перешел в ЦСКА. Там он будет играть 100 процентов. Хороший защитник.

– «Зенит» сильно потеряет с уходом Кругового?

– Там в команде 10 бразильцев, что они потеряют? Тем более Круговой не был основным игроком.

– Болельщики говорили, чтобы возвращали Жиркова. Помог бы он «Зениту»?

– Конечно. Выйти на пять-десять минут? Спокойно. В «Зените» же больше игрового времени не дадут. Там бразильцы играют.

Поэтому Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту где-нибудь выйти, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

29 комментариев
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Конечно Юрий чеканить умеет, вспомните гол Гамбургу в Кубке УЕФА, сказал Мостовой
+67
-1
+66
Мне показалось или Мостовой себя Зениту предложил
+36
-1
+35
Ответ Илья Сутурин
Конечно Юрий чеканить умеет, вспомните гол Гамбургу в Кубке УЕФА, сказал Мостовой
Это была ЛЧ 2006/07.
+21
0
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на минуту и я могу выйти
+9
-1
+8
Готов минут пять потусить на поле. Могу даже для статистики по флангу туда-сюда пробежать.
+7
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+7
Ответ Макс Фет
на минуту и я могу выйти
Я могу выйти на 1 минуту 10 секунд!
+8
-1
+7
Каждый спартаковец мечтает одну минуту сыграть за Зенит. Больше - нет, чтобы не опозориться.
+6
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+5
Ответ Доктор Верховцев
Готов минут пять потусить на поле. Могу даже для статистики по флангу туда-сюда пробежать.
Тебя потом болельщики найдут и побьют. Скорее всего, будет за что, за пять минут-то.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Это была ЛЧ 2006/07.
А точно, спасибо!
+3
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Мостовой может за бутылкой спокойно выйти
+6
-4
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В ЦСКА,кстати,бразильцы принимали Жиркова за своего,по уровню работы с мячом.
+3
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почеканить
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Ответ Илья Сутурин
Конечно Юрий чеканить умеет, вспомните гол Гамбургу в Кубке УЕФА, сказал Мостовой
Вроде в лч
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Там уже есть Мостовой.
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Я могу на две выйти)
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Выйти то каждый может, а пользу, и качество игры для команды могут единицы принести, Круговой за время в Зените показал со стороны как каждый, до единиц ему далеко.
Столько шума о переходе, как будто железный человек основы переходит
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мостовой в каждой бочке затычка, достал уже.
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Не как Мостовой никто не сможет выйти)
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На минуту за Зенит и я бы вышел
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Странный клуб этот зенит ))), его российским то называть нельзя , он же из бразильян состоит , сейчас ещё Нестора купят )))). Это так мы развиваем российский футбол ???? ЛЧ нет , ЛЕ нет - развивайте россиян , зачем развивать бразил ????))))))
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зимой на минутку, песка насыпать
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Ты уже вышел сказочник с животом.
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От тренерской работы царь уже отказывается? Решил карьеру возобновить?
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Ответ Karel
Тебя потом болельщики найдут и побьют. Скорее всего, будет за что, за пять минут-то.
Да не! Нормально всё будет. Я договорюсь.
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Ответ Спартак сила
парни что за приколы про Мостового что он бухает и так далее он же не пьёт вроде
Еще как пьет
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Ответ Silent2006
На минуту за Зенит и я бы вышел
Задохнулся бы на 20 секунде и от тебя бы убежали в опасную контру, а если бы еще и гол забили, то вообще бы больше и минуты не получил.
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