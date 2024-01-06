«Унион» о словах Бартона про женщин: «Футбол – для всех, шовинизму не победить. Мы гордимся тем, что в наших мужских командах работают женщины, а в женских – мужчины»

«Унион» отреагировал на скандальные заявления Джоуи Бартона о женщинах.

В пятницу бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» опубликовал твит об экс-футболистках Эниоле Алуко и Люси Уорд, выступающих на телевидении в качестве экспертов. Бартон сравнил их с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 женщин и девушек.

Телеканал ITV выступил с заявлением, в котором назвал слова Бартона «постыдными и подлыми». Однако бывший футболист в грубой форме ответил каналу.

«Для тех наших болельщиков в Англии, которые следят за этой удручающей хренью и, возможно, испытывают сомнения: мы гордимся тем, что в наших мужских командах работают женщины, а в женских – мужчины.

Футбол – для всех, шовинизму не победить. Это железно!» – говорится в сообщении в твиттере « ».

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥

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