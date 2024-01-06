«Унион» о словах Бартона про женщин: «Футбол – для всех, шовинизму не победить. Мы гордимся тем, что в наших мужских командах работают женщины, а в женских – мужчины»

Теги Джоуи Бартон бундеслига Германия женский футбол Унион Берлин брань Футбол

«Унион» отреагировал на скандальные заявления Джоуи Бартона о женщинах.

В пятницу бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» опубликовал твит об экс-футболистках Эниоле Алуко и Люси Уорд, выступающих на телевидении в качестве экспертов. Бартон сравнил их с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 женщин и девушек.

Телеканал ITV выступил с заявлением, в котором назвал слова Бартона «постыдными и подлыми». Однако бывший футболист в грубой форме ответил каналу.

«Для тех наших болельщиков в Англии, которые следят за этой удручающей хренью и, возможно, испытывают сомнения: мы гордимся тем, что в наших мужских командах работают женщины, а в женских – мужчины.

Футбол – для всех, шовинизму не победить. Это железно!» – говорится в сообщении в твиттере «Униона».

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10 комментариев
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Футбол - не для всех, а только для тех, кто оформил FAN ID.
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А причем тут Унион? Они хотят, чтобы мы все знали их очень важное мнение по данному вопросу? Тогда чего на заявление Андреева не отреагировали?
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Я целиком и полностью за равноправие полов. Никакого женского или мужского спорта. Женщины должны на равных соревноваться с мужчинами. Доказывайте на поле, треке, дорожке, корте, за шахматной доской.
Это и есть равноправие.
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"которые следят за этой удручающей хренью"
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