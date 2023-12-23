На стадионе «Спартака» разместили вывеску с новым названием.

Сегодня на стадионе московского клуба установили вывеску «Лукойл Арена».

Напомним, с момента открытия стадиона он назывался « ». За четыре года клуб получил за нейминг арены более миллиарда рублей. Затем соглашение продлили до конца 2023-го. При этом в 2021 году стадион переименовали в «Открытие Банк Арену».

Теперь арена получила название компании, которая ей владеет с 2022 года – «Лукойл».

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