На стадионе «Спартака» разместили вывеску с новым названием – «Лукойл Арена»
На стадионе «Спартака» разместили вывеску с новым названием.
Сегодня на стадионе московского клуба установили вывеску «Лукойл Арена».
Напомним, с момента открытия стадиона он назывался «Открытие Арена». За четыре года клуб получил за нейминг арены более миллиарда рублей. Затем соглашение продлили до конца 2023-го. При этом в 2021 году стадион переименовали в «Открытие Банк Арену».
Теперь арена получила название компании, которая ей владеет с 2022 года – «Лукойл».
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