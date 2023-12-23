На стадионе «Спартака» разместили вывеску с новым названием – «Лукойл Арена»

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Лукойл Футбол

На стадионе «Спартака» разместили вывеску с новым названием.

Сегодня на стадионе московского клуба установили вывеску «Лукойл Арена».

Напомним, с момента открытия стадиона он назывался «Открытие Арена». За четыре года клуб получил за нейминг арены более миллиарда рублей. Затем соглашение продлили до конца 2023-го. При этом в 2021 году стадион переименовали в «Открытие Банк Арену».

Теперь арена получила название компании, которая ей владеет с 2022 года – «Лукойл».

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22 комментария
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Теперь заправляться там можно?
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Лучше бы крышу сделали…
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С Открывашки в Лукошко
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Заправка-Арена
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Ответ Faust Doc
Думаю и пожрать борща тоже!
Нормальный борщ только в Тарасовке, остальное подделка.
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Ответ Честный контроль
Не советую. Самый некачественный бензин в Лукойле. Как сказал мой автослесарь: хуже чем ослиная ####. Свою машину надо беречь.
Может на арене в качестве исключения будут бензин, а не #### заливать?
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Лангепас, Урай, Когалым, нефть, арена, Спартак, Москва. Укажите слово, выпадающее из общего ряда.
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Зачем это вообще надо, уродовать название, денег и так Лукойл может подбросить, да и куда их тратить, когда легов к нам мало едет
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Лукойл - Газпром. Отныне матчи Спартака и Зенита предлагаю называть нефтегазовым дерби!
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Пользователь «Честный контроль» и тут как тут 😂😂😂 Латентный)))
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Ответ Катя_СПб
Может на арене в качестве исключения будут бензин, а не #### заливать?
Вряд ли. Им даже для своих жалко.
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Ответ Честный контроль
В Тушино уже привыкли к народному названию "Очко-Арена". Просьба от местных жителей утвердить и оставить народное название этого разрушающегося объекта.
Вам из Унитаз Арены виднее.
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