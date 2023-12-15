Три тысячи женщин посетили футбольный матч в Иране. Президент ФИФА заявил о прогрессе: «Иран – значительная сила в Азии. Важно продолжать развивать рабочие отношения»

Теги женский футбол ФИФА Джанни Инфантино высшая лига Иран Футбол

Президент ФИФА доволен тем, что женщины посещают футбольные матчи в Иране.

«В сентябре я имел удовольствие встретиться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Нью-Йорке, где мы обсудили развитие женского футбола в стране и прогресс, достигнутый в отношении присутствия женщин на футбольных стадионах.

Поэтому я с большой радостью узнал, что дерби Тегерана между футбольными клубами «Персеполис» и «Эстегляль» посетили около 3000 женщин.

Благодаря продолжающемуся диалогу между ФИФА и Федерацией футбола Исламской Республики Иран прогресс достигнут.

Повторю то, что сказал президенту Раиси в сентябре – в ближайшем будущем я посещу Иран для дальнейшего обсуждения вопросов, связанных с футболом.

Иран является значительной силой в Азии. Важно, чтобы мы продолжали развивать плодотворные рабочие отношения», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

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2 комментария
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Ответ eskerro
чушь какая то. я был недавно в Тегеране, Исфахане, Куме и других городах, везде девушки чувствуют себя очень даже хорошо. платки никто не заставляет одевать, 90% девушек пользовались услугами пластики, носы и губы изменены практически у каждой второй. в общем проблема женщин, считаю, явно преувеличена, возможно события в ардебиле этому явно поспособствовали, тк посещал страну после этого.
больше скажу, по операциям по смене пола Иран на втором месте после США.)))
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