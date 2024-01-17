Кайл Уокер: «Де Брюйне на уровне Месси и Роналду. Он отдает передачи, которые даже не кажутся видимыми»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Кайл Уокер Кевин де Брюйне Футбол

Кайл Уокер поставил Кевина де Брюйне на один уровень с Месси и Роналду.

Ранее оба футболиста «Манчестер Сити» были включены в сборную года от FIFPro.

«Думаю, лишь о некоторых игроках, вроде Месси и Роналду, можно сказать, что они на уровне Кевина. Кевин, как по мне, на таком уровне.

Когда де Брюйне вышел на поле в матче с «Ньюкаслом», можно было почувствовать этот толчок, энергию и воодушевление. Он подталкивает тебя.

Кевин проявляет свои лучшие качества, когда мяч у него. Он отдает передачи, которые даже не кажутся видимыми», – сказал защитник «Манчестер Сити».

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67 комментариев
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Ответ Romanian_Daddy
Пацаны, голы с 35 и более метров в карьере: Криштиану Роналду - 18. Месси - 0. А теперь живите с этим))
Голы из-за пределов штрафной в карьере:
Месси - 157
Роналду - 128

Живи с этим)
+79
-30
+49
Только вот Рональду не может отдавать такие передачи как Месси и Де Брюйне)
+91
-47
+44
Ответ Капибарбер
Только вот Рональду не может отдавать такие передачи как Месси и Де Брюйне)
Роналду луший ассистент и бомбардир ЛЧ.
+71
-40
+31
Ответ Эркинбек Апаканов
Роналду луший ассистент и бомбардир ЛЧ.
фирменный пас на 1-2 метра это топ конечно 😂😂 Здесь речь идёт о качестве паса, а не количестве
+61
-42
+19
Ответ Romanian_Daddy
Пацаны, голы с 35 и более метров в карьере: Криштиану Роналду - 18. Месси - 0. А теперь живите с этим))
Шах и мат, бро, тебя сделали))
+21
-8
+13
Ответ Эркинбек Апаканов
Роналду луший ассистент и бомбардир ЛЧ.
и по твоей логике Пирло, Де Брюйне, Хави, Скулз и прочие хуже Рональду как ассистенты, ведь у них количество голевых меньше 😂😂
+36
-24
+12
Ответ Romanian_Daddy
Пацаны, голы с 35 и более метров в карьере: Криштиану Роналду - 18. Месси - 0. А теперь живите с этим))
откуда эта статистика ?
+12
-3
+9
Полностью согласен.
Надеюсь,еще успеет зацепить ЗМ.
+10
-2
+8
Пацаны, голы с 35 и более метров в карьере:

Криштиану Роналду - 18.
Месси - 0.

А теперь живите с этим))
+42
-37
+5
Ответ ss_podonok
будь у кейна в партнёрах условный холанд или другие топ футбики из сити, он также мог бы раздавать пасы. просто осознайте насколько велик ураган. он может всё. это универсальный киборг солдат убийца
как мне кажется, будь в сити кейн, холланд им не был бы нужен.
+4
0
+4
будь у кейна в партнёрах условный холанд или другие топ футбики из сити, он также мог бы раздавать пасы.
просто осознайте насколько велик ураган. он может всё. это универсальный киборг солдат убийца
+13
-9
+4
Ответ Капибарбер
фирменный пас на 1-2 метра это топ конечно 😂😂 Здесь речь идёт о качестве паса, а не количестве
Можешь посмотреть нарезки его пасов и убедиться, что у Роналду уникальный футбольный мозг и он великолепно видит поле, а соответственно великолепно ассистирует, если того требует ситуация. Понятно, что он не плеймейкер и делает это не так, как Месси и Кевин, но речь точно не про качество, а про манеру игры и позицию на поле.
+4
-2
+2
Для меня две загадки в современном футболе: почему многие так переоценивают Винисиуса и так недооценивают КДБ.
+3
-1
+2
Ответ Максим Смирнов
Это Замыкейн. Не смеши с пасами, он никогда в жизни не отдавал пасов уровня Месси и Де Брюйне, это невозможно просто потому, что он не видит поле на их уровне. Кейн это игрок штрафной, причем замыкатель. Отсюда и погоняло
Неправда. Кейн - универсальный игрок. Не только выдающийся бомбардир, но и отличный распасовщик - достаточно вспомнить связку Кейн - Сон Хын Мин, и очень много отрабатывает в защите, причем хладнокровно и грамотно играет в собственной штрафной. Обычно игроки атаки не не умеют защищаться, и когда пытаются скомпенсировать неумение усердием, все заканчивается нарушениями и пенальти. Но Кейн не таков.
Ему не повезло большую часть игровой карьеры провести в "Тоттенхэме".
+2
0
+2
Когда это Роналду такие передачи отдавал? Последний раз ещё в первом заходе в МЮ, наверное. Шутка про фильм с де Ниро, Брэдом Питтом, Дикаприо и Харатьяном
+5
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+1
Ответ Капибарбер
Только вот Рональду не может отдавать такие передачи как Месси и Де Брюйне)
Так и Лео и КДБ не завершают как Криш
+2
-1
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Ты это во сне увидел?
Открываешь абсолютно любой статистический портал и просматриваешь статистику за сезон 08/09 и никакие сны не нужны)
+2
-1
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Ответ Эркинбек Апаканов
Для вас месси даже луший вратарь в истории.
А вам Месси нормально так разорвал попку своими успехами))
+5
-4
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Хави как раз таки и вату катал, как барса сейчас и делает.
Чави за один сезон отдавал 30 ассистов из них 4 в одном Класико.
Гипер-ультра полузащита Реала Модрич, Кроос, Каземиро вместе взятые столько не отдавали
+7
-6
+1
Ответ Green grass
До сих пор болит от хет-трика Вини?
Почему? Отличный матч отыграл, молодец. Я не говорю, что он плохой игрок - где-то конец первого десятка, очень даже хороший игрок. Загадка для меня почему его часто гораздо выше ставят, выше тех же Кевина и Джуда, к примеру. Некоторые его даже топ-1 называли.
+1
0
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Кевина можно сравнить с Месси в организации игры, но не в атаке. Рональду мимо денег в организации игры, он далее не знает, что это такое. Месси - лучший и в том, и в том. Потому он и уникален.
+2
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Ответ Иван Ануфриев
Де Брюйне - это пас , КР7 - это гол, Месси - это футбол
меси это воровство индивидуальных наград
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Ответ Denis Fomin
Только роналду может передачи на пару метров отдать. Кто нибудь помнит хоть с 10 его крутых передач??
Вот только давайте не будем забывать, что Рон сделал ассистов лишь немногим меньше, чем Анхель Ди Мария
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Ответ mr kovalsky
меси это воровство индивидуальных наград
Поплачь ещё , он фактит , не нравится - можешь не писать!
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Ответ Куруш
Почему? Отличный матч отыграл, молодец. Я не говорю, что он плохой игрок - где-то конец первого десятка, очень даже хороший игрок. Загадка для меня почему его часто гораздо выше ставят, выше тех же Кевина и Джуда, к примеру. Некоторые его даже топ-1 называли.
Кепек)
0
0
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Ответ Nike of FW
откуда эта статистика ?
Фейк от кринжофанов
+5
-5
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Ответ Эркинбек Апаканов
Кто будет считать его успехом? Половина награды липовые
пруфы? Или сам знаешь кто
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Ответ VERBLYUD
Тут нет 35+ метров? https://www.youtube.com/watch?v=ReoGYTMdfn0
нет
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0
Ответ Птюч, Ёж.
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Комментарий удален модератором
Ответ Nike of FW
откуда эта статистика ?
сам не знает
+1
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0
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