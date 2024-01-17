Кайл Уокер: «Де Брюйне на уровне Месси и Роналду. Он отдает передачи, которые даже не кажутся видимыми»
Кайл Уокер поставил Кевина де Брюйне на один уровень с Месси и Роналду.
Ранее оба футболиста «Манчестер Сити» были включены в сборную года от FIFPro.
«Думаю, лишь о некоторых игроках, вроде Месси и Роналду, можно сказать, что они на уровне Кевина. Кевин, как по мне, на таком уровне.
Когда де Брюйне вышел на поле в матче с «Ньюкаслом», можно было почувствовать этот толчок, энергию и воодушевление. Он подталкивает тебя.
Кевин проявляет свои лучшие качества, когда мяч у него. Он отдает передачи, которые даже не кажутся видимыми», – сказал защитник «Манчестер Сити».
Месси - 157
Роналду - 128
Живи с этим)
Надеюсь,еще успеет зацепить ЗМ.
Криштиану Роналду - 18.
Месси - 0.
А теперь живите с этим))
просто осознайте насколько велик ураган. он может всё. это универсальный киборг солдат убийца
Ему не повезло большую часть игровой карьеры провести в "Тоттенхэме".
Гипер-ультра полузащита Реала Модрич, Кроос, Каземиро вместе взятые столько не отдавали