Кайл Уокер: «Де Брюйне на уровне Месси и Роналду. Он отдает передачи, которые даже не кажутся видимыми»

Кайл Уокер поставил Кевина де Брюйне на один уровень с Месси и Роналду.

Ранее оба футболиста «Манчестер Сити» были включены в сборную года от FIFPro.

«Думаю, лишь о некоторых игроках, вроде и , можно сказать, что они на уровне Кевина. Кевин, как по мне, на таком уровне.

Когда де вышел на поле в матче с «Ньюкаслом», можно было почувствовать этот толчок, энергию и воодушевление. Он подталкивает тебя.

Кевин проявляет свои лучшие качества, когда мяч у него. Он отдает передачи, которые даже не кажутся видимыми», – сказал защитник « ».

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