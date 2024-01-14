Пеп о де Брюйне: «Легенда. Надеюсь, поможет «Сити» побороться за титул. Почему бы нам не выиграть АПЛ снова?»

Теги Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

Пеп Гвардиола назвал Кевина де Брюйне легендой.

Полузащитник «Манчестер Сити» вышел на замену на 69-й минуте матча 21-го тура АПЛ при счете 1:2 в пользу «Ньюкасла». За 24 минуты на поле де Брюйне забил гол и сделал результативную передачу.

«Он легенда. У меня было ощущение, что он не готов на 90 минут после 5 месяцев [без футбола], он оказал влияние на последних минутах. Гол и ассист.

Его любят наши болельщики. Надеюсь, в последние месяцы [сезона] он поможет нам остаться в борьбе до конца.

Команда жива. Почему бы нам не попытаться выиграть АПЛ снова? Мы выиграли чемпионат три раза подряд, пять раз за последние шесть лет, так почему нет?

Это [победа над «Ньюкаслом»] очень важно, потому что «Ливерпуль» в последний месяц просто летает. Нам предстоит поездка на «Энфилд» [в марте], так что лучше быть поближе к ним», – сказал Гвардиола

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7 комментариев
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Верим. Кевин после двух провальных для себя финалов ЛЧ заслужил блистательно выиграть следующий. И АПЛ
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За АПЛ будут бороться Ман Сити и Ливерпуль.А Арсенал будет в топ 4.
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Да уж, вышел как Папа и зарешал трудную игру. Игра с его выходом сразу изменилась и атаки стали очень опасными.
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Нерально сложно будет выиграть АПЛ Ливерпулю,но очень надеюсь что команде повезет.
Ливерпуль заслуживает этого титула как-никто другой....
Но к сожалению судьи да и жадность Генри очень будут мешать команде,но верится что Ливерпуль вопреки всему возьмёт титул)))))
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Ответ #SharkTeam
Верим. Кевин после двух провальных для себя финалов ЛЧ заслужил блистательно выиграть следующий. И АПЛ
Кевин действительно заслужил большего, хотя достиг немало. Сити должен стать первой командой, выигравшей АПЛ 4 раза подряд
+3
-3
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Ответ Football_legend
Кевин действительно заслужил большего, хотя достиг немало. Сити должен стать первой командой, выигравшей АПЛ 4 раза подряд
И требл два подряд
+2
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