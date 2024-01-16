Саттон не считает де Брюйне лучшим хавбеком в истории АПЛ: «Скоулз – мой номер один, Кевин сейчас и не близок к нему»
Крис Саттон не считает Кевина де Брюйне лучшим полузащитником в истории АПЛ.
«Патрик Виейра будет на пятом месте. Просто вспомните, как он улучшил тот «Арсенал». Это был величайший «Арсенал» из всех, что я видел в жизни. У него было все: прекрасные лидерские качества, сила, жесткость. Он улучшал игроков, которые были рядом, но я поставлю его на пятое место.
Фрэнк Лэмпард – четвертый. Вспомните его статистику, голы, которые он забивал. Много пенальти, много дальних ударов. Важнейшие голы он тоже забивал, это игрок для больших матчей. Поэтому он будет моим номером четыре.
Художник Кевин де Брюйне – третий. Чего он не умеет? У него невероятное видение поля. Глаза словно на затылке.
Номер два – Рой Кин. Я бы хотел оказаться в раздевалке того «Манчестер Юнайтед». Я был в восторге и от него, и от того «Юнайтед». Кин был лидером, катализатором, движущей силой, человеком, который шел к цели, так что он тоже будет в списке.
Мой номер один – Пол Скоулз. Чего он не умел? Люди говорят о де Брюйне. Думаю, Скоулз был ничуть не хуже де Брюйне с точки зрения дальних передач, способностей и видения поля. Возможно, в отборе он был сильнее, чем Кевин де Брюйне. Сложно выбирать. Но посмотрите на цифры Пола Скоулза – он выиграл АПЛ 11 раз, кажется.
Де Брюйне сейчас и не близок к нему. Скоулз вернулся в «Ман Юнайтед» и тоже выиграл трофеи. Он был феноменальным игроком», – сказал Саттон.
а потом такие ,,да ну КДБ круче,, просто круче
Занавес.
В Дриблинге Скоулз уступает даже Арбелоа, ибо его финт хоть кто-то видел. А у КДБ и дриблинг и скорость в порядке.
У Скоулза 1 гол Барселоне из-за штрафной в плей-офф ЛЧ. КДБ таких даже одному Куртуа забивал больше.
Касательно трофеев, для завоевания какого титула Скоулз был ключевой фигурой? Скоулз был отличным винтиком в механизме.
Чтобы оценить влияние КДБ на Сити достаточно посмотреть последний матч против Ньюкасла. Сразу после тяжелой травмы перевернуть неудачную игру за 24 минуты способен только Месси и КДБ.
Диагонали Скоулза супер, но на одних диагоналях чемпионат не выиграть.
Хосеп Гвардиола : «Он является лучшим полузащитником своего поколения. Мне хотелось бы играть вместе с ним».
Диего Марадона: «Его техника уникальна».
Лионель Месси: «В Ла Масия(футбольная академия «Барселоны») его имя упоминают очень часто. Он - Учитель».
Пеле: «Если бы он играл вместе со мной, я бы забивал намного больше».
Роналдиньо: «Я хочу пасовать так же, как он. Кто научил его так это делать?».
Хави: «Лучший центральный полузащитник последних 15-20 лет, которого я видел - это Скоулз. Я обсуждал это множество раз с Хаби Алонсо. Скоулз - превосходный игрок, который может всё - отдать последний пас, забить, он очень силен, не теряет мяч и у него непросто его отобрать. Если бы он был испанцем, может быть, его ценили бы намного больше».
Зинедин Зидан: «Мой самый трудный соперник? Скоулз из «Манчестера». Он совершенный полузащитник. Вы редко встретите совершенного футболиста, но Скоулз наиболее близок к идеалу».
От себя: Помню фото молодого Месси на тренировочной базе Барселоны, он сидит на фоне огромного плаката Скоулза на половину стены .
Понимаю тех кто считает Кевина лучше Скоулза, но только потому что современный футбол более совершенный, и поэтому он возможно чуть больше умеет. Думаю если бы Скоулз играл в нынешее время, то были бы они +- равны. И сложно сравнивать из-за того что это игроки разных поколений