Саттон не считает де Брюйне лучшим хавбеком в истории АПЛ: «Скоулз – мой номер один, Кевин сейчас и не близок к нему»

Теги Патрик Виейра Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Челси Фрэнк Лэмпард Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Крис Саттон Кевин де Брюйне Футбол

Крис Саттон не считает Кевина де Брюйне лучшим полузащитником в истории АПЛ.

«Патрик Виейра будет на пятом месте. Просто вспомните, как он улучшил тот «Арсенал». Это был величайший «Арсенал» из всех, что я видел в жизни. У него было все: прекрасные лидерские качества, сила, жесткость. Он улучшал игроков, которые были рядом, но я поставлю его на пятое место.

Фрэнк Лэмпард – четвертый. Вспомните его статистику, голы, которые он забивал. Много пенальти, много дальних ударов. Важнейшие голы он тоже забивал, это игрок для больших матчей. Поэтому он будет моим номером четыре.

Художник Кевин де Брюйне – третий. Чего он не умеет? У него невероятное видение поля. Глаза словно на затылке.

Номер два – Рой Кин. Я бы хотел оказаться в раздевалке того «Манчестер Юнайтед». Я был в восторге и от него, и от того «Юнайтед». Кин был лидером, катализатором, движущей силой, человеком, который шел к цели, так что он тоже будет в списке.

Мой номер один – Пол Скоулз. Чего он не умел? Люди говорят о де Брюйне. Думаю, Скоулз был ничуть не хуже де Брюйне с точки зрения дальних передач, способностей и видения поля. Возможно, в отборе он был сильнее, чем Кевин де Брюйне. Сложно выбирать. Но посмотрите на цифры Пола Скоулза – он выиграл АПЛ 11 раз, кажется.

Де Брюйне сейчас и не близок к нему. Скоулз вернулся в «Ман Юнайтед» и тоже выиграл трофеи. Он был феноменальным игроком», – сказал Саттон.

Возвращение КДБ может решить чемпионскую гонку АПЛ

Материалы по теме

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сослан Бедоев
Скоулз был очень хорош, но Де Брюйне имеет больше скилов. У обоих пас и суперские дальние удары, но у Де Брюйне еще крутые штрафные и гораздо более мощные габариты как минимум(ну и пушка у него посильнее всё же по ощущениям с экрана).
Скоулз помимо этого был очень хорош в штрафной площади, врывался в свободное пространство и забивал на уровне топовых форвардов. В плане плеймейкинга Де Брюйне больше нацелен на передачи по удар, а Скоулз еще и диктовал темп игры и когда надо мог придержать мяч. А пушка Скоулза по мне так круче, он забивал не только обычными дальними ударами, он спокойно мог бить с лета. Де Брюйне лучше адаптирован под современный футбол, он бегает быстрее, лучше в дриблинге и прессинге возможно, но в плане контроля над игрой, техники паса и ударов он вряд ли дотягивает до уровня Скоулза, Пол слишком разносторонний в этом плане
+77
-16
+61
тут половина персонажей побежали гуглить кто такой Поул Скоулз.
а потом такие ,,да ну КДБ круче,, просто круче
+64
-7
+57
Лично для меня Скоулз круче чем КДБ.Имхо.
+45
-13
+32
Скоулз был очень хорош, но Де Брюйне имеет больше скилов. У обоих пас и суперские дальние удары, но у Де Брюйне еще крутые штрафные и гораздо более мощные габариты как минимум(ну и пушка у него посильнее всё же по ощущениям с экрана).
+46
-24
+22
Это из серии - а вот раньше было лучше. По иному такие заявления никак не объяснить.
+26
-4
+22
Ответ PIT-BUL
тут половина персонажей побежали гуглить кто такой Поул Скоулз. а потом такие ,,да ну КДБ круче,, просто круче
Можно выиграть тысячу треблов, но какой в этом толк, если ты не попадал в голову Шмейхеля(Петера) с 50 метров на спор?
+17
-1
+16
Рой Кин выше КДБ и Лэмпса.

Занавес.
+16
-3
+13
Ответ almatbarsa
Скоулз помимо этого был очень хорош в штрафной площади, врывался в свободное пространство и забивал на уровне топовых форвардов. В плане плеймейкинга Де Брюйне больше нацелен на передачи по удар, а Скоулз еще и диктовал темп игры и когда надо мог придержать мяч. А пушка Скоулза по мне так круче, он забивал не только обычными дальними ударами, он спокойно мог бить с лета. Де Брюйне лучше адаптирован под современный футбол, он бегает быстрее, лучше в дриблинге и прессинге возможно, но в плане контроля над игрой, техники паса и ударов он вряд ли дотягивает до уровня Скоулза, Пол слишком разносторонний в этом плане
С такими скиллами за всю карьеру в премьер лиге забил 39 голов? Напоминаю вам если не знаете, Кевин играя ложного форварда забил 15 голов в сезоне 20-21. Вы правы только насчёт темпа игры. В остальном Кевин лучше.
+18
-6
+12
Ответ Сослан Бедоев
Скоулз был очень хорош, но Де Брюйне имеет больше скилов. У обоих пас и суперские дальние удары, но у Де Брюйне еще крутые штрафные и гораздо более мощные габариты как минимум(ну и пушка у него посильнее всё же по ощущениям с экрана).
Пушка посильнее? Хоть один дальний удар Скоулза видели?
+11
0
+11
Ответ almatbarsa
Скоулз помимо этого был очень хорош в штрафной площади, врывался в свободное пространство и забивал на уровне топовых форвардов. В плане плеймейкинга Де Брюйне больше нацелен на передачи по удар, а Скоулз еще и диктовал темп игры и когда надо мог придержать мяч. А пушка Скоулза по мне так круче, он забивал не только обычными дальними ударами, он спокойно мог бить с лета. Де Брюйне лучше адаптирован под современный футбол, он бегает быстрее, лучше в дриблинге и прессинге возможно, но в плане контроля над игрой, техники паса и ударов он вряд ли дотягивает до уровня Скоулза, Пол слишком разносторонний в этом плане
Скоулз забивал на уровне топовых форвардов? У него за всю карьеру в МЮ 39 голов, у Де Брюйне только за Сити 65 голов(не считая Генк и Вольфсбург, там суммарно +/- ещё 50)... По Голевым вообще на световые годы отрыв у Де Брюйне... О чем речь вообще... Удар с лета да, очень эстетично Скоулз ловил мяч в воздухе, но по статистике там разгром в пользу Бельгийца, и это как раз про навыки внутри штрафной, врывания в свободные зоны и т д
+10
-2
+8
если провести опрос капитанов сборных и болельщиков, то лучшим полузащитником АПЛ будет Месси
+10
-2
+8
Поставь Скоулза АПЗ в 4-2-3-1 или на фланг в 4-4-2, и он станет посредственным игроком. Поставь КДБ на любую позицию в полузащите (кроме 6-ки) и в нападении он выдаст топовый перформанс.

В Дриблинге Скоулз уступает даже Арбелоа, ибо его финт хоть кто-то видел. А у КДБ и дриблинг и скорость в порядке.

У Скоулза 1 гол Барселоне из-за штрафной в плей-офф ЛЧ. КДБ таких даже одному Куртуа забивал больше.

Касательно трофеев, для завоевания какого титула Скоулз был ключевой фигурой? Скоулз был отличным винтиком в механизме.

Чтобы оценить влияние КДБ на Сити достаточно посмотреть последний матч против Ньюкасла. Сразу после тяжелой травмы перевернуть неудачную игру за 24 минуты способен только Месси и КДБ.

Диагонали Скоулза супер, но на одних диагоналях чемпионат не выиграть.
+23
-15
+8
Ответ Сослан Бедоев
Скоулз был очень хорош, но Де Брюйне имеет больше скилов. У обоих пас и суперские дальние удары, но у Де Брюйне еще крутые штрафные и гораздо более мощные габариты как минимум(ну и пушка у него посильнее всё же по ощущениям с экрана).
Поставь Кевина в центр атаки по моему он бы не затерялся. Играя ложного форварда забил 15 голов
+8
-1
+7
О Скоулзе:
Хосеп Гвардиола : «Он является лучшим полузащитником своего поколения. Мне хотелось бы играть вместе с ним».

Диего Марадона: «Его техника уникальна».

Лионель Месси: «В Ла Масия(футбольная академия «Барселоны») его имя упоминают очень часто. Он - Учитель».
Пеле: «Если бы он играл вместе со мной, я бы забивал намного больше».

Роналдиньо: «Я хочу пасовать так же, как он. Кто научил его так это делать?».

Хави: «Лучший центральный полузащитник последних 15-20 лет, которого я видел - это Скоулз. Я обсуждал это множество раз с Хаби Алонсо. Скоулз - превосходный игрок, который может всё - отдать последний пас, забить, он очень силен, не теряет мяч и у него непросто его отобрать. Если бы он был испанцем, может быть, его ценили бы намного больше».

Зинедин Зидан: «Мой самый трудный соперник? Скоулз из «Манчестера». Он совершенный полузащитник. Вы редко встретите совершенного футболиста, но Скоулз наиболее близок к идеалу».

От себя: Помню фото молодого Месси на тренировочной базе Барселоны, он сидит на фоне огромного плаката Скоулза на половину стены .

Понимаю тех кто считает Кевина лучше Скоулза, но только потому что современный футбол более совершенный, и поэтому он возможно чуть больше умеет. Думаю если бы Скоулз играл в нынешее время, то были бы они +- равны. И сложно сравнивать из-за того что это игроки разных поколений
+7
0
+7
Ответ Chuha-Motibg
Поставь Скоулза АПЗ в 4-2-3-1 или на фланг в 4-4-2, и он станет посредственным игроком. Поставь КДБ на любую позицию в полузащите (кроме 6-ки) и в нападении он выдаст топовый перформанс. В Дриблинге Скоулз уступает даже Арбелоа, ибо его финт хоть кто-то видел. А у КДБ и дриблинг и скорость в порядке. У Скоулза 1 гол Барселоне из-за штрафной в плей-офф ЛЧ. КДБ таких даже одному Куртуа забивал больше. Касательно трофеев, для завоевания какого титула Скоулз был ключевой фигурой? Скоулз был отличным винтиком в механизме. Чтобы оценить влияние КДБ на Сити достаточно посмотреть последний матч против Ньюкасла. Сразу после тяжелой травмы перевернуть неудачную игру за 24 минуты способен только Месси и КДБ. Диагонали Скоулза супер, но на одних диагоналях чемпионат не выиграть.
еще один эксперт по нарезкам) Скоулз играл АПЗ у САФа и очень круто, сравнивать тот уровень результативности и нынешний просто смешно
+12
-5
+7
Ответ Тилек Ырысов
С такими скиллами за всю карьеру в премьер лиге забил 39 голов? Напоминаю вам если не знаете, Кевин играя ложного форварда забил 15 голов в сезоне 20-21. Вы правы только насчёт темпа игры. В остальном Кевин лучше.
Кто вас плюсует? и это в эпоху интернета, когда все данные в сети)) У Пола больше сотни голов только лишь в АПЛ, или забитые до вашего рождения не считаются?
+6
0
+6
Ответ градус ненависти
Я прекрасно помню игру Скоулза, он гений. Но КДБ действительно сильнее.
Я тоже прекрасно помню игру Скоулза, он гений. Но в КДБ действительно нет ничего такого, чего не было в Поле.
+6
-1
+5
Ответ Chuha-Motibg
Поставь Скоулза АПЗ в 4-2-3-1 или на фланг в 4-4-2, и он станет посредственным игроком. Поставь КДБ на любую позицию в полузащите (кроме 6-ки) и в нападении он выдаст топовый перформанс. В Дриблинге Скоулз уступает даже Арбелоа, ибо его финт хоть кто-то видел. А у КДБ и дриблинг и скорость в порядке. У Скоулза 1 гол Барселоне из-за штрафной в плей-офф ЛЧ. КДБ таких даже одному Куртуа забивал больше. Касательно трофеев, для завоевания какого титула Скоулз был ключевой фигурой? Скоулз был отличным винтиком в механизме. Чтобы оценить влияние КДБ на Сити достаточно посмотреть последний матч против Ньюкасла. Сразу после тяжелой травмы перевернуть неудачную игру за 24 минуты способен только Месси и КДБ. Диагонали Скоулза супер, но на одних диагоналях чемпионат не выиграть.
Чел, выбери себе другой вид спорта, футбол явно не твоё
+13
-8
+5
Ответ Тилек Ырысов
С такими скиллами за всю карьеру в премьер лиге забил 39 голов? Напоминаю вам если не знаете, Кевин играя ложного форварда забил 15 голов в сезоне 20-21. Вы правы только насчёт темпа игры. В остальном Кевин лучше.
откуда цифра в 39 голов?)) У него больше 100 только в АПЛ.
+5
0
+5
Чисто по уровню игры КДБ лучше но по трофеям догнать Скоулза трудно будет, для этого КДБ должен был отыграть у Пепа всю карьеру как Пол у САФа
+9
-5
+4
Ответ Сослан Бедоев
Скоулз забивал на уровне топовых форвардов? У него за всю карьеру в МЮ 39 голов, у Де Брюйне только за Сити 65 голов(не считая Генк и Вольфсбург, там суммарно +/- ещё 50)... По Голевым вообще на световые годы отрыв у Де Брюйне... О чем речь вообще... Удар с лета да, очень эстетично Скоулз ловил мяч в воздухе, но по статистике там разгром в пользу Бельгийца, и это как раз про навыки внутри штрафной, врывания в свободные зоны и т д
откуда вы эту дичь берете? специально залез на вики, заняло секунд 10 - у него 155 голов за МЮ, прекращайте путать людей, если вы смотрите апл с 2000, то 90е уже не в счет?
+4
0
+4
Ответ градус ненависти
Объём работы, дриблинг, способность на топовой уровне играть на различных позициях, влияние на игру команды - во всем этом КДБ на две головы выше
Скажи это Гвардиоле, который говорит, что лучший полузащитник для него это Скоулз.
+4
0
+4
Видел игру Скоулза, когда ещё в школе учился. Не знаю, кто сравнивает его на полном серьёзе с Де Брюйне. Кевин явно лучше
+10
-6
+4
Ответ Born is the King
Поставить Кина и Де Бюйне выше Лэмпарда это смешно. Единственный кто близок к уровня Лэмпарда это Сколз
скорее лэмпард близок к уровню скоулза
+7
-4
+3
Помню в школе мы тоже любили сравнивать футболистов и не только. Кто сильнее Брюс Ли или Ван-Дамм. Приятно читать комментарии и подобные обсуждения. Столько много детей тут и почти все пишут грамотно. Это круто! Я отдам предпочтение Рыжему Принцу, ну который Пол ;)
+3
0
+3
я понимаю, сейчас набежит молодежь и все расскажет, но вы послушайте любого топового хава из нулевых: Хави, Иньеста, Зидан и прочие - все как один говорили, что Скоулз их кумир, на кого они равняются и с кем хотели бы поиграть. Рыжий опередил свою эпоху, если КДБ играет в суперсовременный футбол, то Скоулз играл в футбол будущего, и это в той консервативной АПЛ, где реально играли лишь в бей-беги с вечными кроссами, он менял ритм игры, задавал направление атак через центр, возвращался назад и отбирал мяч, дальняя пушка сумасшедшая, история про Роналду и Шмейхеля - в мемориз, и всё это с ростом полтора метра и хронической астмой, уму непостижимо
+6
-3
+3
Играй Кевин всю карьеру в АПЛ, давно бы стал лучшим полузащитником Премьер Лиги. У Кевина ещё шансы есть стать лучшим. Надеюсь так и произойдёт
+7
-4
+3
Ответ IgorScouser
А почему "гораздо более мощные габариты" вдруг идут в преимущества и заслуги? В АПЛ полно субтильных и крайне успешных игроков, это не показатель абсолютно ничего.
потому что его габариты ему не мешают быть даже пластичным и техничным, в дриблинге он опять же превосходит визуально Скоулза(тот вообще не помню чтоб мотался), и при этом от него еще и отлетают игроки габаритные-разумеется его атлетичность дает ему преимущество в этом случае.
+2
0
+2
Кин на втором месте?;)))) он даже в пятнадцать лучших не входит
+8
-6
+2
так странно сравнивать их сравнивать. всё футболисты выдающиеся, но из разных эпох. кто застал игру Скоулза, понимает что тогда АПЛ была совсем другая.
+3
-1
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий