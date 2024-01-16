Саттон не считает де Брюйне лучшим хавбеком в истории АПЛ: «Скоулз – мой номер один, Кевин сейчас и не близок к нему»

Крис Саттон не считает Кевина де Брюйне лучшим полузащитником в истории АПЛ.

«Патрик Виейра будет на пятом месте. Просто вспомните, как он улучшил тот « ». Это был величайший «Арсенал» из всех, что я видел в жизни. У него было все: прекрасные лидерские качества, сила, жесткость. Он улучшал игроков, которые были рядом, но я поставлю его на пятое место.

– четвертый. Вспомните его статистику, голы, которые он забивал. Много пенальти, много дальних ударов. Важнейшие голы он тоже забивал, это игрок для больших матчей. Поэтому он будет моим номером четыре.

Художник Кевин де Брюйне – третий. Чего он не умеет? У него невероятное видение поля. Глаза словно на затылке.

Номер два – Рой Кин. Я бы хотел оказаться в раздевалке того « ». Я был в восторге и от него, и от того «Юнайтед». Кин был лидером, катализатором, движущей силой, человеком, который шел к цели, так что он тоже будет в списке.

Мой номер один – Пол Скоулз. Чего он не умел? Люди говорят о де Брюйне. Думаю, Скоулз был ничуть не хуже де Брюйне с точки зрения дальних передач, способностей и видения поля. Возможно, в отборе он был сильнее, чем Кевин де Брюйне. Сложно выбирать. Но посмотрите на цифры – он выиграл АПЛ 11 раз, кажется.

Де Брюйне сейчас и не близок к нему. Скоулз вернулся в «Ман Юнайтед» и тоже выиграл трофеи. Он был феноменальным игроком», – сказал .

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