Мостовой о переходе Кругового из «Зенита» в ЦСКА: «Он потеряет чемпионский запах, но зато будет играть. Хороший вариант» 

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Данил Круговой Футбол

Александр Мостовой оценил предстоящий переход Данилы Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

Ожидается, что защитник станет игроком армейцев летом.

«Для Кругового это хороший вариант. В ЦСКА он может стать основным игроком. В «Зените» ему не удавалось быть основным игроком и не удастся, пока там есть Дуглас.

Да, он потеряет чемпионский запах, но зато будет играть», — сказал экс-игрок сборной России.

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