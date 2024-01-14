Мостовой о переходе Кругового из «Зенита» в ЦСКА: «Он потеряет чемпионский запах, но зато будет играть. Хороший вариант» 

Александр Мостовой оценил предстоящий переход Данилы Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

Ожидается, что защитник станет игроком армейцев летом.

«Для Кругового это хороший вариант. В ЦСКА он может стать основным игроком. В « » ему не удавалось быть основным игроком и не удастся, пока там есть Дуглас.

Да, он потеряет чемпионский запах, но зато будет играть», — сказал экс-игрок сборной России.

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