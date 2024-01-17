«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала», заявил Симеоне: «Мы уважаем их тренера и игроков, но в первую очередь – наших болельщиков»

«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала».

Об этом заявил главный тренер «матрасников» . Напомним, «сливочные» выиграли Суперкубок Испании, победив «Барселону» в финальном матче (4:1).

О полуфинале против « »

«Как я, кажется, сказал после игры, мы хорошо играли в течение 90 минут. В концовке матча им удалось одержать заслуженную победу и выйти в финал, где они стали обладателями трофея».

О чемпионском коридоре перед следующей игрой

«С прошлого раза ничего не изменилось. Мы очень уважаем и поздравляем их тренера и игроков. Но в первую очередь мы уважаем наших болельщиков», – сказал Симеоне.

18 января « » примет «Реал» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Начало матча – в 23:30 по московскому времени.