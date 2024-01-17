«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала», заявил Симеоне: «Мы уважаем их тренера и игроков, но в первую очередь – наших болельщиков»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне болельщики Футбол

«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала».

Об этом заявил главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Напомним, «сливочные» выиграли Суперкубок Испании, победив «Барселону» в финальном матче (4:1).

О полуфинале против «Реала»

«Как я, кажется, сказал после игры, мы хорошо играли в течение 90 минут. В концовке матча им удалось одержать заслуженную победу и выйти в финал, где они стали обладателями трофея».

О чемпионском коридоре перед следующей игрой

«С прошлого раза ничего не изменилось. Мы очень уважаем и поздравляем их тренера и игроков. Но в первую очередь мы уважаем наших болельщиков», – сказал Симеоне.

18 января «Атлетико» примет «Реал» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Начало матча – в 23:30 по московскому времени.

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36 комментариев
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Атлеты имеют право, ничего в этом такого нет.. В конце концов сам Реал и прекратил эту традицию.. При Зидане несколько лет назад..
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+69
С каких пор за Суперкубок делают коридор?
+68
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На фига вообще придумали эти коридоры. Выиграли - радуйтесь и всё.
+25
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Ничего, Модрич и Ко переживут, они же не Месси.
+63
-50
+13
Что это вообще за бред: устраивать чемпионский коридор за победу в Суперкубке? Причём безотносительно в честь какой команды.
Тут из СУПЕР, только приставка крутая, а по факту трофей за два матча. Ценности не особо.
Вот коридор в честь победы в длинном турнире типа Ла Лиги или в ЛЧ совсем другое дело (и то спорная штука все эти коридоры, т. к они должны быть позитивным действием и по доброй воле....а если искренне не хочется кинуть респект победителю, то он и нафиг не нужен)
+14
-2
+12
Ответ <Inter>
С каких пор за Суперкубок делают коридор?
скоро будут коридоры делать за всякие Копа деСоли. по идее коридор устраивают в том турнире в котором команда одержала победу. иначе завтра условный Спартак одержит победу в детском чемпионате по игре а песочнице и скажет вот есть значок ГТО, давайте нам коридор
+16
-6
+10
2018 год

Мадридский «Реал» в лице Зинедина Зидана, а затем и Серхио Рамоса подтвердил тот факт, что клуб не намерен выставлять чемпионский коридор для «Барселоны» в предстоящем Класико.
+12
-3
+9
Ответ Дмитрий Рабко
Ничего, Модрич и Ко переживут, они же не Месси.
Модрич голосовал за Месси.....
+25
-17
+8
Ответ <Inter>
С каких пор за Суперкубок делают коридор?
Мне самому интересно... Ладно, если речь о чемпионстве, но Суперкубок... бред.
+8
-2
+6
Чемпионский коридор устраивают победителю Ла Лиги, а не Суперкубка. Раздули новость из ничего.
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+6
чемпионский коридор в честь победы в Суперкубке? что за бред?))
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Ответ Дмитрий Рабко
Ничего, Модрич и Ко переживут, они же не Месси.
не понял причем тут Месси?
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Ответ Konstantin Frolov
Комментарий удален модератором
Мессифобия. Страшно представить, как такие люди живут, понимая, что Месси Чемпион мира и выиграл дуэль с роналду. Не жизнь, а мука.
+7
-5
+2
Реал и Бетис красиво сделали, когда друг другу по очереди коридор устроили.
+3
-1
+2
Ответ dr. cage
Атлеты имеют право, ничего в этом такого нет.. В конце концов сам Реал и прекратил эту традицию.. При Зидане несколько лет назад..
Барса прекратила эту традицию первой когда Реал лч взял.
+1
0
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Анчелотти тоже высказался по этому поводу и сказал, что Мадрид уважает решение Атлетико и что с этим нет никаких проблем.
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Ответ y569gcsmps
Да из Ла Лигу не обязаны
и за Ла Лигу*
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Журавель выезжает в Мадрид с вопросами к Симоне
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Это футбольная солидарность, болельщики не причём.
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Нужен супер-чемпионский каридор!
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Ответ Дмитрий Рабко
Ничего, Модрич и Ко переживут, они же не Месси.
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Рабко
Ничего, Модрич и Ко переживут, они же не Месси.
Месси красиво унизил носатого в полуфинале ЧМ:)
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Внимание! Новость про Реал и Атлетико, но сливочные не упускают момент написать гадости про Барсу и её игроков.Вот что значит комплексы, перед воистине великим клубом. Força Barça!!!
+3
-3
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Ответ Дмитрий Рабко
Ничего, Модрич и Ко переживут, они же не Месси.
Да это ты никак не переживешь, что Месси чемпион мира и это прекрасно)
+3
-3
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Ответ dr. cage
Атлеты имеют право, ничего в этом такого нет.. В конце концов сам Реал и прекратил эту традицию.. При Зидане несколько лет назад..
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/halamadrid2/1680680.html
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Ответ Tun
Реал еще не выиграл кубок 2024, чтоб чемпионский коридор им устраивать
Они выиграли Суперкубок страны.
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Ответ Why always me?!
Чемпионский коридор устраивают победителю Ла Лиги, а не Суперкубка. Раздули новость из ничего.
Да из Ла Лигу не обязаны
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Ответ y569gcsmps
Да из Ла Лигу не обязаны
Да, это только традиция.
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