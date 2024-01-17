«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала», заявил Симеоне: «Мы уважаем их тренера и игроков, но в первую очередь – наших болельщиков»
«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала».
Об этом заявил главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Напомним, «сливочные» выиграли Суперкубок Испании, победив «Барселону» в финальном матче (4:1).
О полуфинале против «Реала»
«Как я, кажется, сказал после игры, мы хорошо играли в течение 90 минут. В концовке матча им удалось одержать заслуженную победу и выйти в финал, где они стали обладателями трофея».
О чемпионском коридоре перед следующей игрой
«С прошлого раза ничего не изменилось. Мы очень уважаем и поздравляем их тренера и игроков. Но в первую очередь мы уважаем наших болельщиков», – сказал Симеоне.
18 января «Атлетико» примет «Реал» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Начало матча – в 23:30 по московскому времени.
Тут из СУПЕР, только приставка крутая, а по факту трофей за два матча. Ценности не особо.
Вот коридор в честь победы в длинном турнире типа Ла Лиги или в ЛЧ совсем другое дело (и то спорная штука все эти коридоры, т. к они должны быть позитивным действием и по доброй воле....а если искренне не хочется кинуть респект победителю, то он и нафиг не нужен)
Мадридский «Реал» в лице Зинедина Зидана, а затем и Серхио Рамоса подтвердил тот факт, что клуб не намерен выставлять чемпионский коридор для «Барселоны» в предстоящем Класико.