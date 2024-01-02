Симеоне о Ла Лиге: «Реал» и «Барселона» – монстры, «Атлетико» борется с двумя лучшими командами мира»

Диего Симеоне оценил конкуренцию в чемпионате Испании.

– Вам больше нравится бороться за титул с несколькими командами или с одной-двумя? Кажется, в этом чемпионате четыре претендента.

– В первую очередь мы смотрим, кто борется за места в чемпионов, а затем уже на тех, кто нас опережает. Угроза есть с обеих сторон, ведь такие команды, как « », «Атлетик», « », работают очень хорошо. А есть и « », которая, несомненно, будет занимать одно из первых четырех мест до конца сезона.

Попасть в ЛЧ в этом году будет сложно, и это идет на пользу чемпионату так же, как это происходит в Англии, где есть «Ливерпуль», «Астон Вилла». Думаю, для остальных так интереснее.

Обычно в нашем чемпионате подобного не происходит, потому что исторически сложилось так, что «Реал» и « » – монстры на уровне Испании и на международном уровне. Мы боремся за титул в чемпионате, в котором выступают две лучшие команды мира, – сказал главный тренер «Атлетико».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам