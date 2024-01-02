Симеоне о Ла Лиге: «Реал» и «Барселона» – монстры, «Атлетико» борется с двумя лучшими командами мира»
Диего Симеоне оценил конкуренцию в чемпионате Испании.
– Вам больше нравится бороться за титул с несколькими командами или с одной-двумя? Кажется, в этом чемпионате четыре претендента.
– В первую очередь мы смотрим, кто борется за места в Лиге чемпионов, а затем уже на тех, кто нас опережает. Угроза есть с обеих сторон, ведь такие команды, как «Реал Сосьедад», «Атлетик», «Валенсия», работают очень хорошо. А есть и «Жирона», которая, несомненно, будет занимать одно из первых четырех мест до конца сезона.
Попасть в ЛЧ в этом году будет сложно, и это идет на пользу чемпионату так же, как это происходит в Англии, где есть «Ливерпуль», «Астон Вилла». Думаю, для остальных так интереснее.
Обычно в нашем чемпионате подобного не происходит, потому что исторически сложилось так, что «Реал» и «Барселона» – монстры на уровне Испании и на международном уровне. Мы боремся за титул в чемпионате, в котором выступают две лучшие команды мира, – сказал главный тренер «Атлетико».
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