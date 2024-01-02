Симеоне о Ла Лиге: «Реал» и «Барселона» – монстры, «Атлетико» борется с двумя лучшими командами мира»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Диего Симеоне Жирона Футбол

Диего Симеоне оценил конкуренцию в чемпионате Испании.

– Вам больше нравится бороться за титул с несколькими командами или с одной-двумя? Кажется, в этом чемпионате четыре претендента.

– В первую очередь мы смотрим, кто борется за места в Лиге чемпионов, а затем уже на тех, кто нас опережает. Угроза есть с обеих сторон, ведь такие команды, как «Реал Сосьедад», «Атлетик», «Валенсия», работают очень хорошо. А есть и «Жирона», которая, несомненно, будет занимать одно из первых четырех мест до конца сезона.

Попасть в ЛЧ в этом году будет сложно, и это идет на пользу чемпионату так же, как это происходит в Англии, где есть «Ливерпуль», «Астон Вилла». Думаю, для остальных так интереснее.

Обычно в нашем чемпионате подобного не происходит, потому что исторически сложилось так, что «Реал» и «Барселона» – монстры на уровне Испании и на международном уровне. Мы боремся за титул в чемпионате, в котором выступают две лучшие команды мира, – сказал главный тренер «Атлетико».

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15 комментариев
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Уже 11 лет Атлетико при Симеоне не вылезает из Топ 3 и даже зацепили пару чемпионств. Ну и как по-другому его назвать, кроме как не легендой?
+19
-1
+18
Ответ Гоп-стоп
В АПЛ Реал и Барса обитали бы где-то в середине таблицы. Поэтому говорить о том, что они лучшие весьма нелепо.
Сказал болела команды, которую Мадрид насилует более 10 лет подряд xDD
+4
-1
+3
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Хорошо бы этой легенде научиться жать руку коллегам после матча
0
0
0
Ответ Гоп-стоп
В АПЛ Реал и Барса обитали бы где-то в середине таблицы. Поэтому говорить о том, что они лучшие весьма нелепо.
Нелепо как раз ваше первое предложение.
+1
-1
0
Ответ Vegas Knight
Уже 11 лет Атлетико при Симеоне не вылезает из Топ 3 и даже зацепили пару чемпионств. Ну и как по-другому его назвать, кроме как не легендой?
Комментарий удален модератором
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