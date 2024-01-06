Билялетдинов против ухода Джикии из «Спартака»: «У него есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает кондиции»
Динияр Билялетдинов считает, что Георгию Джикии не стоит уходить из «Спартака».
Последние 6 матчей защитник провел в запасе красно-белых.
«Это внутренняя история. Понятно, что на Бабича делают основную ставку. В защите всегда должен быть мощный игрок — посмотрите на «Ливерпуль», например.
Это у Джикии последнее время не получается, поэтому на него ставку не делают. Но на его месте я бы точно не уходил. У Джикии есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает кондиции. Главное — спокойно, без лишних эмоций доказывать свою состоятельность на зимних сборах», — сказал экс-игрок сборной России.
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