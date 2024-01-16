«Челси» предложил 80+5 млн евро за Дьокереша – «Спортинг» не продал форварда. Его отступные – 100 млн
«Челси» пытался подписать нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.
По информации Record, «синие» предложили за Дьокереша 80 млн евро и 5 млн в качестве бонусов, но «Спортинг» отказался продавать нападающего. Отмечается, что отступные, прописанные в контракте игрока, составляют 100 млн евро.
Как отмечает Daily Mail, предложение «Челси» не было официальным. Сам футболист не намерен покидать «Спортинг» этой зимой, и «Челси» рассмотрит альтернативные варианты усиления атаки.
Дьокереш перешел в «Спортинг» этим летом за рекордные для португальского клуба 24 млн евро. В 16 матчах чемпионата Португалии 25-летний форвард отметился 11 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
посматриваю одним глазом португалию - там есть за кого 80 выложить, но это нападающий туда явно не вписывается .
это уже просто смешно такие расценки)