«Челси» предложил 80+5 млн евро за Дьокереша – «Спортинг» не продал форварда. Его отступные – 100 млн

«Челси» пытался подписать нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.

По информации Record, «синие» предложили за 80 млн евро и 5 млн в качестве бонусов, но «Спортинг» отказался продавать нападающего. Отмечается, что отступные, прописанные в контракте игрока, составляют 100 млн евро.

Как отмечает Daily Mail, предложение « » не было официальным. Сам футболист не намерен покидать «Спортинг» этой зимой, и «Челси» рассмотрит альтернативные варианты усиления атаки.

Дьокереш перешел в «Спортинг» этим летом за рекордные для португальского клуба 24 млн евро. В 16 матчах чемпионата 25-летний форвард отметился 11 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.