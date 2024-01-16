«Челси» предложил 80+5 млн евро за Дьокереша – «Спортинг» не продал форварда. Его отступные – 100 млн

Теги Челси Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Виктор Дьокереш Футбол

«Челси» пытался подписать нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша.

По информации Record, «синие» предложили за Дьокереша 80 млн евро и 5 млн в качестве бонусов, но «Спортинг» отказался продавать нападающего. Отмечается, что отступные, прописанные в контракте игрока, составляют 100 млн евро.

Как отмечает Daily Mail, предложение «Челси» не было официальным. Сам футболист не намерен покидать «Спортинг» этой зимой, и «Челси» рассмотрит альтернативные варианты усиления атаки.

Дьокереш перешел в «Спортинг» этим летом за рекордные для португальского клуба 24 млн евро. В 16 матчах чемпионата Португалии 25-летний форвард отметился 11 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За 25 летнего игрока про которого никто не знает Челси дал 85 млн??? Я верю в это)
+15
-1
+14
Ответ Vatikan
он так хорош?
Он хорош, но инсайд жирнейшая утка. Во-первых зачем Челси, у которого проблемы с ФФП покупать за 80 лямов игрока, у которого полсезона в португальской лиге(Энцо покупали, когда еще не было таких проблем, да и тот на ЧМ заявил о себе). Во-вторых зачем Спортингу отказываться от таких денег?
+7
0
+7
Ответ rigobersong
чавси дает за нанеймов по 80 млн, но накажут Эвертон:))
ригобер постоянно напрашивается на бан, но накажут гуруфутбола((
+2
0
+2
Ответ Vatikan
он так хорош?
Скорее менеджмент Челси слишком плох. Да и сам игрок не хочет уходить
+2
0
+2
бред какой-то , откуда такая информация ??
посматриваю одним глазом португалию - там есть за кого 80 выложить, но это нападающий туда явно не вписывается .
+1
0
+1
Не верим
+1
0
+1
А за Влаховича 80 (да ещё и с Лукаку на 35 из них) отдавать летом не захотели. Странные люди, конечно, в нынешнем "Челси".
+1
0
+1
он так хорош?
+2
-1
+1
раньше сотен давали за игроков уровня Суареса или Роналду, а сейчас фиг пойми за кого) глянул стату этого чувака, у него к 25 годам только один сезон на уровне высшей лиги, остальное время в Чемпионшипе провёл, второй Бундеслиге и втордиве Швеции

это уже просто смешно такие расценки)
+1
0
+1
А жаль, я бы продолжил ржать над синим мешком
0
0
0
Ответ zer
раньше сотен давали за игроков уровня Суареса или Роналду, а сейчас фиг пойми за кого) глянул стату этого чувака, у него к 25 годам только один сезон на уровне высшей лиги, остальное время в Чемпионшипе провёл, второй Бундеслиге и втордиве Швеции это уже просто смешно такие расценки)
хотя это дейли мэйл, та ещё мусорка, а не СМИ. но с другой стороны столько странных транфсеров видели мы в последние годы за оверпрайс, что ничему уже не удивишься
0
0
0
Так опровергли уже более проверенные источники.
0
0
0
Аттракцион невиданная тупость продолжается.Или надурить Челси это святое!
0
0
0
Челси не знает про ФФП?
0
0
0
Если бы такое предложение действительно было, то Спортингу с радостью продал бы игрока
0
0
0
Спортинг купил его за 24 миллиона - естественно в Челси продавать нужно как минимум за 100-110
0
0
0
Они знают что можно за соточку вот и тянут.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий