«Это просто ВИНИроятно!» Уткин о хет-трике Винисиуса в класико

Теги Василий Уткин Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Класико Футбол

Василий Уткин восхищен хет-триком Винисиуса в матче с «Барселоной» (4:1).

Вингер «Реала» отличился в финале Суперкубка Испании.

«Это просто ВИНИроятно!» – написал журналист и руководитель «Эгриси», прикрепив фото Винисиуса.

Винисиус покорил класико: самый быстрый хет-трик века! «Реал» вынес «Барсу» (4:1) и взял Суперкубок 

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21 комментарий
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Василий Уткин: "Это просто ВИНИроятно!"

Винни Пух: "Пятачок, принеси ружье!"
+20
-4
+16
Ответ Ddd Ox
Комментарий скрыт
У Барсы что-то явно очень сильно пошло не так, если клоун отваливает хет-трик в классико?)
+15
-2
+13
Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
Обтекай
+15
-5
+10
Ответ Madhamish
Комментарий скрыт
Ну например в последний раз хет-трик в первом тайме Класико оформлялся 30 лет назад.. Игроком Реала Иваном Саморано..

Игрок Барсы делал хет-трик в первом тайме Класико крайний раз в 1926-м году..

А так да, ничего удивительного..
+7
0
+7
Просто уничтожил уругвайского карманника из Баварии))
+19
-13
+6
Ответ Ddd Ox
Комментарий скрыт
сколько же вчера ригоберок сперва орали про уничтожение, а потом ушли в запой после 1го тайма...
+6
-1
+5
Ответ persk
Вася в погоне за каламбуром притянул за уши. Вини, конечно, хорош, но чего уж там невероятного в этом хет-трике? Любой из 3 моментов нападающий его уровня просто обязан реализовывать
Cкажи это Вернеру.
+5
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где ригоберка?
+5
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0
Кстати, большой привет Невонятику, который вчера про кого-то писал «собственность Араухо».
+2
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ГЕНИЧально!
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