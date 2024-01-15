«Это просто ВИНИроятно!» Уткин о хет-трике Винисиуса в класико
Василий Уткин восхищен хет-триком Винисиуса в матче с «Барселоной» (4:1).
Вингер «Реала» отличился в финале Суперкубка Испании.
«Это просто ВИНИроятно!» – написал журналист и руководитель «Эгриси», прикрепив фото Винисиуса.
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Игрок Барсы делал хет-трик в первом тайме Класико крайний раз в 1926-м году..
А так да, ничего удивительного..