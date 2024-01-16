«Барса» о победе Месси на The Best: «Так держать, Лео! 🐐»

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«Барселона» высказалась о победе Лионеля Месси в премии The Best.

Нападающий «Интер Майами» выиграл приз лучшему игроку года от ФИФА. Они с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом набрали по 48 баллов в голосовании, но Лео получил приз за счет большего числа первых мест.

«Так держать, Лео! 🐐» – сказано в сообщении в твиттере «Барселоны», за которую Месси выступал с 2003 по 2021 год.

Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T., которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.

Месси выиграл премию The Best от ФИФА! Опередил Холанда 🤷‍♂️

Опрос

Месси справедливо взял The Best?
21600 голосов
Нет, победить должен был Холанд
75%
Эрлинг Холанд
Да
25%
Лионель Месси

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53 комментария
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говорят Месси наминирован на премию Пушкаша, жена случайно сняла видео как Лео забивает своему сыну во дворе.
+38
-4
+34
Холланд стал Goat’ом отпущения
+38
-5
+33
Мне кажется даже сам Месси в шоке:)
+12
-6
+6
1:4 Так держать🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷
+12
-7
+5
а почему про Пепа не написали(
+5
-1
+4
это даже хуже чем ЗМ за Копу
+5
-1
+4
Ответ VERBLYUD
Очень рад, что награду не вручили замыкателю. Чем меньше замыкатели будут получать такие награды, тем будет лучше для футбола. Его вообще не должно было быть в топ-3, из Ман Сити нужно было номинировать Родри или КДБ. Замыкатели - зло, разносторонние игроки - добро!
Я уже визвал бригаду не волнуйся сиди они скоро приедут.
+4
-1
+3
Не забывайте ежемесячно пополнять счёт Лионушке. Ему ещё оплачивать пиар-службы!
+3
0
+3
Правильно понимаю, это единственный трофей Барсы в сезоне? Не 4-0, как пару лет назад, но всё же
+4
-1
+3
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
+3
-1
+2
Ответ zzzeeerrrooo
Эрлинг не был лучшим в Сити(
Согласен лучший в Сити это Пеп
+5
-3
+2
Ответ JENNINGS
Интересно, у аргентинского Адама Кадырова из всех наград есть хотя бы 1 по-настоящему заслуженная? - ﻿﻿из 8 Золотых мячей - как минимум в 2010, 2019, 2021, 2023 г он не должен был забирать приз, когда были ограблены Снейдер, Ван Дейк, Левандовски и Холланд. Очень спорные 2012 и 2015 г, когда Иньеста и Суарес были как минимум не хуже. - ﻿﻿ЛЧ 2005/06, 2008/09, 2010/11 были выиграны с крупными судейскими скандалами. - ﻿﻿в чемпионате Испании разгорается скандал по поводу дела Негрейры. - ﻿﻿про ЧМ 2022 вообще и говорить не стоит - явное и неприкрытое лоббирование аргентинцев клубку 17 лет грабежа и завоёвывання липовых трофеев, вся его карьера - это декорация и созданне культа якобы «лучшего в истории». Вот что бывает, когда за тобой крыша и мощнейшая пиар компания
Ты только про 6 ЗМ написал. Еще про 2009 и 2011 забыл что-нибудь придумать. И про ЛЧ 2015. Недоработка, давай дописывай
+5
-3
+2
Ответ Lutyr
а почему про Пепа не написали(
Боятся, что Пеп опять сольет в их клуб какое-нибудь полено за оверпрайс или престарелую звезду с огромной личкой
+4
-2
+2
Ответ Александр Борисов
Ты забыл еще про Копу и то как ее проводили для того , чтобы он погулял с цацкой и не был 0 трофеичем. Можно зайти кстати в любой твиттер или инстаграмм англоязычный и там везде пишут что Месси проект ФИФА , собственно в истории он и останется проектом. В 2006 в ЛЧ он в плей офф даже не играл , так что можно сказать , что у него 3 ЛЧ. То как судили Барсу в ЛЧ с 09 по 2015 , удаления Пепе и Ван Перси , убийство Челси и убийство ПСЖ с липовыми пенками , то какой позорище происходил на ЧМ22 это вообще уму непостижимо, его же просто тащили за уши. А дело Негрейры , я просто надеюсь, что этот клуб выгонят в сегунду Б и исключат из лиги чемпионов , а через пару лет наконец-то пойдет расследование и президентов ФИФА и их дальнейшая отсидка за то как они тащили этого аргентинца
Расскажите как Баварию и Ювентус обыграли, а Атлетико в финале, что там по оффсайдам и липовым пенальти? А про ЗМ 2013 и 2014
+2
-1
+1
Ответ Сослан Бедоев
поздравление с такой победой можно легко перепутать с троллингом на самом деле...) хотя конкретно Барса наверняка поздравила всерьёз, но от любого другого клуба/человек-легко))
Месси же не сам себе эту награду выписал, и даже не агент. Все вопросы к голосовавшим
+3
-2
+1
Ответ Faulheit
Человек, который даже не должен был быть номинирован выиграл эту награду. Потом фаны Месси будут говорить про ЗМ 2010,2019,2021,2022, ЗМ ЧМ 2014, и зе бест 23, что пиар, хайп, "мессимания" к наградам Месси отношения не имеет, а все они получены заслуженно
А почему не должен? Есть четкие критерии, голосовала куча народа. Его поставили первым и фанаты, и игроки, и многие тренера с журналистами
+3
-2
+1
Ответ VERBLYUD
Очень рад, что награду не вручили замыкателю. Чем меньше замыкатели будут получать такие награды, тем будет лучше для футбола. Его вообще не должно было быть в топ-3, из Ман Сити нужно было номинировать Родри или КДБ. Замыкатели - зло, разносторонние игроки - добро!
Месси не должно быть в топ 20 или даже больше
+2
-1
+1
поздравление с такой победой можно легко перепутать с троллингом на самом деле...) хотя конкретно Барса наверняка поздравила всерьёз, но от любого другого клуба/человек-легко))
+2
-2
0
Ответ JENNINGS
Приз за лучшего футболиста ГОДА по версии FIFA, а не карьеры, чудик! Что сделал Месси в 2023 г? Хотя футбол с 9 места АПЛ по-другому смотрится, наверное
Так ты поднял вопрос о всей карьере, мол сплошная липа.
И сам же съезжаешь теперь)
+1
-1
0
Ответ Вальдано
Лео молодец.. Много не болтает.. Спокойно готовится к сезону.. Пока его нелюбители брызгают слюной от зависти.. Их кумир уже там опять чего-то вякнул в инсте.. Каждому своё.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
Это диагноз если протев Месси то за Роналду а я против Месси и против Роналду и что тогда?У тебя матрица не начела збоить?
+1
-1
0
Ответ JENNINGS
Интересно, у аргентинского Адама Кадырова из всех наград есть хотя бы 1 по-настоящему заслуженная? - ﻿﻿из 8 Золотых мячей - как минимум в 2010, 2019, 2021, 2023 г он не должен был забирать приз, когда были ограблены Снейдер, Ван Дейк, Левандовски и Холланд. Очень спорные 2012 и 2015 г, когда Иньеста и Суарес были как минимум не хуже. - ﻿﻿ЛЧ 2005/06, 2008/09, 2010/11 были выиграны с крупными судейскими скандалами. - ﻿﻿в чемпионате Испании разгорается скандал по поводу дела Негрейры. - ﻿﻿про ЧМ 2022 вообще и говорить не стоит - явное и неприкрытое лоббирование аргентинцев клубку 17 лет грабежа и завоёвывання липовых трофеев, вся его карьера - это декорация и созданне культа якобы «лучшего в истории». Вот что бывает, когда за тобой крыша и мощнейшая пиар компания
Месси все купил, даже ваше мировое гей-лобби не справилось с пиаром Роналду и липовыми ЗМ в бестрофейные сезоны.
+2
-2
0
Ответ JENNINGS
Интересно, у аргентинского Адама Кадырова из всех наград есть хотя бы 1 по-настоящему заслуженная? - ﻿﻿из 8 Золотых мячей - как минимум в 2010, 2019, 2021, 2023 г он не должен был забирать приз, когда были ограблены Снейдер, Ван Дейк, Левандовски и Холланд. Очень спорные 2012 и 2015 г, когда Иньеста и Суарес были как минимум не хуже. - ﻿﻿ЛЧ 2005/06, 2008/09, 2010/11 были выиграны с крупными судейскими скандалами. - ﻿﻿в чемпионате Испании разгорается скандал по поводу дела Негрейры. - ﻿﻿про ЧМ 2022 вообще и говорить не стоит - явное и неприкрытое лоббирование аргентинцев клубку 17 лет грабежа и завоёвывання липовых трофеев, вся его карьера - это декорация и созданне культа якобы «лучшего в истории». Вот что бывает, когда за тобой крыша и мощнейшая пиар компания
Ты забыл еще про Копу и то как ее проводили для того , чтобы он погулял с цацкой и не был 0 трофеичем. Можно зайти кстати в любой твиттер или инстаграмм англоязычный и там везде пишут что Месси проект ФИФА , собственно в истории он и останется проектом. В 2006 в ЛЧ он в плей офф даже не играл , так что можно сказать , что у него 3 ЛЧ. То как судили Барсу в ЛЧ с 09 по 2015 , удаления Пепе и Ван Перси , убийство Челси и убийство ПСЖ с липовыми пенками , то какой позорище происходил на ЧМ22 это вообще уму непостижимо, его же просто тащили за уши. А дело Негрейры , я просто надеюсь, что этот клуб выгонят в сегунду Б и исключат из лиги чемпионов , а через пару лет наконец-то пойдет расследование и президентов ФИФА и их дальнейшая отсидка за то как они тащили этого аргентинца
+3
-3
0
Ответ eRo
не должен потому, что как минимум человек 5 играли в этом году в индивидуальный футбол лучше, чем пешеход в макдачницу. а голосование - так до марта дождись, такое же будет.
Кто решил, что минимум 5 играли лучше? Очередной один из фанатов?
Я вот тоже считаю, что в этом году Месси не лучший. Но например, я считаю, что были года (почти всегда, пока он был в барсе), когда он был лучшим игроком мира, но не ему доставалась награда. Это только мое и твое мнение. А итоги голосования - они от наших могут отличаться
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Ответ Artem Ka
А почему не должен? Есть четкие критерии, голосовала куча народа. Его поставили первым и фанаты, и игроки, и многие тренера с журналистами
фанатов месси которые голосовали за него естественно больше чем адекватных людей которые голосовали за других
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Ответ Artem Ka
А почему не должен? Есть четкие критерии, голосовала куча народа. Его поставили первым и фанаты, и игроки, и многие тренера с журналистами
как это не соотносится с терминами "хайп", "пиар", "мессимания"? Или он заслуживал лучшего игрока вчера? Тогда за что получил?
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Ответ VERBLYUD
Это ты определяешь, кто играл на высшем уровне? Я вот помню, что он в 2023 сделал 8+1 в 8 матчах за Аргентину, выиграл Лигу 1, став лучшим ассистентом и иностранным игроком, выиграл международный трофей с худшей командой МЛС, став лучшим игроком и бомбардиром...
так я и говорю, не играл на высшем уровне
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Ответ zzzeeerrrooo
Так и есть До прихода Холланда они кстати больше забивали 🤣
Пеп это топище, поэтому награда ему очевидна
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Ответ Вячеслав Новиков
Согласен лучший в Сити это Пеп
Так и есть
До прихода Холланда они кстати больше забивали 🤣
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-1
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Лео молодец.. Много не болтает.. Спокойно готовится к сезону.. Пока его нелюбители брызгают слюной от зависти.. Их кумир уже там опять чего-то вякнул в инсте.. Каждому своё.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
+1
-1
0
🤮🤮🤮
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0
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