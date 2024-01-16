«Барса» о победе Месси на The Best: «Так держать, Лео! 🐐»
«Барселона» высказалась о победе Лионеля Месси в премии The Best.
Нападающий «Интер Майами» выиграл приз лучшему игроку года от ФИФА. Они с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом набрали по 48 баллов в голосовании, но Лео получил приз за счет большего числа первых мест.
«Так держать, Лео! 🐐» – сказано в сообщении в твиттере «Барселоны», за которую Месси выступал с 2003 по 2021 год.
Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T., которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.
Месси выиграл премию The Best от ФИФА! Опередил Холанда 🤷♂️
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И сам же съезжаешь теперь)
Я вот тоже считаю, что в этом году Месси не лучший. Но например, я считаю, что были года (почти всегда, пока он был в барсе), когда он был лучшим игроком мира, но не ему доставалась награда. Это только мое и твое мнение. А итоги голосования - они от наших могут отличаться
До прихода Холланда они кстати больше забивали 🤣