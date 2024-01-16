«Барса» о победе Месси на The Best: «Так держать, Лео! 🐐»

«Барселона» высказалась о победе Лионеля Месси в премии The Best.

Нападающий « » выиграл приз лучшему игроку года от ФИФА. Они с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом набрали по 48 баллов в голосовании, но Лео получил приз за счет большего числа первых мест.

«Так держать, Лео! 🐐» – сказано в сообщении в твиттере «Барселоны», за которую Месси выступал с 2003 по 2021 год.

Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T., которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.

Месси выиграл премию The Best от ФИФА! Опередил Холанда 🤷‍♂️