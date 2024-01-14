Суарес о Месси, Альбе и Бускетсе: «В 2019-м мы мечтали все выиграть и завершить карьеру в «Барселоне». Я и представить не мог, что мы снова будем вместе в «Интере»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Луис Суарес Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Луис Суарес поделился эмоциями от воссоединения с экс-партнерами по «Барселоне».

За «Интер Майами» он будет играть с Лионелем Месси, Серджи Бускетсом, Жорди Альбой.

«Я и представить не мог, что мы снова будем вместе. Я думал, что Лео завершит карьеру в «Барселоне».

В 2019 году мы представляли, как выигрываем все трофеи в «Барселоне», и мечтали, что завершим там карьеру. Но сначала ушел я, а потом и все остальные.

Нам нужно мечтать о больших свершениях – так почему бы не помечтать о завоевании четырех трофеев? Все зависит от нас, надо доказать это на поле», – заявил форвард.

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20 комментариев
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Аж на душе приятно. Какая была крутая Барселона с этими игроками +Неймар.
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Ещё бы Неймара туда)
+13
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+9
Как же это круто. Мини Барселона.
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Друзья вновь вместе, это приятно!
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-2
+2
Ответ questro89
В следующем году приедет
а может и в этом
+2
0
+2
Вы наверняка еще в Ньюэллс Олд Бойз попылите
+4
-3
+1
Ответ Boni R
Аж на душе приятно. Какая была крутая Барселона с этими игроками +Неймар.
с таким развитием карьеры Неймара он и в СА не нужен будет и присоединится к ним.
+3
-2
+1
Считай пару матчей всего выиграть в том сезоне 18/19 и как вся история поменялась бы
+2
-2
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Бекхэм должен уже клуб перерегистрировать в "Барса Майами")
А ведь когда Бекхэм сказал несколько лет назад, что сделает все, чтобы Месси играл в его команде с него только ленивый не смеялся. А сейчас по именам у него самая крутая команда в МЛС. Человек слова.
+6
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Ответ Николай Бойко
Ещё бы Неймара туда)
может лучше Роналдиньо?
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