Суарес о Месси, Альбе и Бускетсе: «В 2019-м мы мечтали все выиграть и завершить карьеру в «Барселоне». Я и представить не мог, что мы снова будем вместе в «Интере»
Луис Суарес поделился эмоциями от воссоединения с экс-партнерами по «Барселоне».
За «Интер Майами» он будет играть с Лионелем Месси, Серджи Бускетсом, Жорди Альбой.
«Я и представить не мог, что мы снова будем вместе. Я думал, что Лео завершит карьеру в «Барселоне».
В 2019 году мы представляли, как выигрываем все трофеи в «Барселоне», и мечтали, что завершим там карьеру. Но сначала ушел я, а потом и все остальные.
Нам нужно мечтать о больших свершениях – так почему бы не помечтать о завоевании четырех трофеев? Все зависит от нас, надо доказать это на поле», – заявил форвард.
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