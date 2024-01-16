Месси и Холанд набрали по 48 баллов в голосовании. Лео получил приз The Best за счет большего числа первых мест

Лионель Месси и Эрлинг Холанд набрали одинаковое число голосов.

По итогам опроса, организованного , и форвард « », и нападающий « » получили по 48 баллов в категории «Лучший игрок».

Приз The Best достался аргентинцу потому, что капитаны национальных сборных ставили его на первое место чаще, чем конкурентов.

(« ») занял третье место с 35 очками.

The Best-2023. Месси – игрок года, Пеп – тренер, Эдерсон – вратарь, в команде года 6 футболистов «Ман Сити»