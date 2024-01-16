Месси и Холанд набрали по 48 баллов в голосовании. Лео получил приз The Best за счет большего числа первых мест

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу сборная Норвегии по футболу рейтинги ФИФА Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Лионель Месси и Эрлинг Холанд набрали одинаковое число голосов.

По итогам опроса, организованного ФИФА, и форвард «Интер Майами», и нападающий «Манчестер Сити» получили по 48 баллов в категории «Лучший игрок».

Приз The Best достался аргентинцу потому, что капитаны национальных сборных ставили его на первое место чаще, чем конкурентов.

Килиан МбаппеПСЖ») занял третье место с 35 очками.

The Best-2023. Месси – игрок года, Пеп – тренер, Эдерсон – вратарь, в команде года 6 футболистов «Ман Сити»

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1810 голосов
Да
74%
Эрлинг Холанд
Нет
26%
Лионель Месси

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88 комментариев
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И что мы имеем:

В очередной раз Арга натянули за уши на очередную липовую награду, "лишь бы он обошёл Роналду" 😹

Но давайте посмотрим, за что Месси вручили приз:

❌ вылет в 1/8 ЛЧ от Баварии с 0+0
❌ вылет из Кубка Франции
✔️ Победа в Чемпионате Фермеров (вне топ-3 Европы)
✔️ Победа в Кубке Лиги США (который даже не котируется)
❌ Проигрыш Кубка США, непопадание в плей-офф МЛС

Да, это всяко лучше требла Холланда и статуса лучшего бомбардира АПЛ, Европы и Лиги Чемпионов😅🤣

🤡"Получил приз за счёт большего числа первых мест"🤡 - он и рядом не стоял с Холландом в 2023😒

Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд (дважды)

Лютый стыд
+132
-35
+97
Просто интересно, а если бы все было наоборот: Месси взял бы требл, а Холанд забил 10-15 голов в Лиге 1, а потом уехал в МЛС и взял там этот кубок лиги. Думаете голоса были бы так же распределены ? Это же относится и к ЗМ. В принципе это всё что нужно знать об этом премиях.
+78
-11
+67
Месси победил за счет голосов капитанов и фанатов. Какой вывод мы делаем? Фанаты и капитаны го..на поели
+46
-6
+40
А можно сразу критерии,пожалуйста? За ЧМ 2022 года, ещё сколько лет вручать награды будут, кто знает?
+37
-6
+31
Ответ Бацька
а кто сказал что вручили за ЧМ?
тогда за какие заслуги в 2023 году?
+20
0
+20
Самое смешное впереди,Месси получит ЗМ и The Best сыграв ни одного матча за сезон
+23
-7
+16
Летом Аргентина выиграет Кубок Америки без Месси
за это Месси вручат Золотой Мяч 2024
+25
-10
+15
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Просто интересно, а если бы все было наоборот: Месси взял бы требл, а Холанд забил 10-15 голов в Лиге 1, а потом уехал в МЛС и взял там этот кубок лиги. Думаете голоса были бы так же распределены ? Это же относится и к ЗМ. В принципе это всё что нужно знать об этом премиях.
После 2018 казалось, что наконец-то все индивидуальные награды будут выигрывать не Месси с Роналду. К сожалению, вышло по-другому 😂
+11
-2
+9
самое удивительное, даже сейчас есть индивидуумы, которые оправдывают этот невероятный фарс
+12
-4
+8
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Замыкатель, который с первого сезона разорвал АПЛ и сделал требл. И Месси на закате карьеры с подсчетом предголевых и финтов. Ты палишься, барсаглор.
+8
-1
+7
По ходу даже сам Месси все понимает и не поехал даже)
+8
-2
+6
Перес заплатил игрокам, чтобы они выбрали Месси, тем самым дискредитировал ФИФА
Ну не гений ли?
+7
-1
+6
Очередное позорное ограбление действительно лучшего игрока года
+5
0
+5
Ответ Капибарбер
т. е журналистов Месси не смог купить?
Месси не вышел на связь во время церемонии, потому что обанкротился и не смог оплатить интернет, пока всех подкупал.
+9
-4
+5
Ответ Дзмітрый Фарботка
Несогласные, а их много, должны голосующим вопросы задавать, но они сместят акцент в своих интересах шкурных и будут гадить на легенду, как будто он заставлял за себя голосовать.
На эту премию у всех были надежды, типа вот, здесь не журналисты голосуют, а люди из футбола, они выберут Холанда.

Но не выбрали. Согласен, вопрос к ним, сам их решения не понимаю. За взрывами в комментариях смотреть смешно, особенно за тем, что 90% злобы летит в Месси, который даже не приехал :)
+12
-7
+5
Как голосовал сам Месси в The Best FIFA:

Холанд
Мбаппе
Альварес
+4
0
+4
Это уже даже не смешно… настолько обесценить награды…
+7
-3
+4
Позорище.
+11
-8
+3
Ответ Roman
Месси победил за счет голосов капитанов и фанатов. Какой вывод мы делаем? Фанаты и капитаны го..на поели
Так давно понятно, что в тренерах/капитанах/журналюгах такие же персофаны, как обитатели спортса или любых других ресурсов
+4
-1
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Просто интересно, а если бы все было наоборот: Месси взял бы требл, а Холанд забил 10-15 голов в Лиге 1, а потом уехал в МЛС и взял там этот кубок лиги. Думаете голоса были бы так же распределены ? Это же относится и к ЗМ. В принципе это всё что нужно знать об этом премиях.
Каждая премия одно и то же нытьё в футболе, каждый раз одни и те же персонажи зарекаются ничего не смотреть и каждый раз больше всех возмущаются. Холанд такая же попса как и Месси. Какая разница какая попса выиграет? Не тот ни другой не заслужили на фоне Родри. Конечно выбор Холанда в разы адекватнее, у того хоть сезон сильный, но выиграй Холанд, а не Родри такая же попсятина. Вся команда года это тупо любимчики публики. Де Брюйне, Месси, Винисиус, Куртуа, Беллингем. Каждый из них по пол сезона пропустил. Нет Бареллы, нет Родри.
+6
-3
+3
Ответ Фарид Харисов
На эту премию у всех были надежды, типа вот, здесь не журналисты голосуют, а люди из футбола, они выберут Холанда. Но не выбрали. Согласен, вопрос к ним, сам их решения не понимаю. За взрывами в комментариях смотреть смешно, особенно за тем, что 90% злобы летит в Месси, который даже не приехал :)
случайно удалил комментарий, пока тыкал по интерфейсу

P.S Я за Холанда бы проголосовал лично, мне действительно интересно, чем руководствовались игроки.
+3
-1
+2
Ну, что же, ребята! Погнали бить капитанов всех клубов, они выбрали Месси. Видимо не разбираются в футболе, совсем уж дураки :)
+23
-21
+2
На одной чаше весов был обладатель требла, лучший игрок АПЛ, обладатель Золотой бутсы УЕФА, лучший футболист года в Европе. На другой турист из Майами.
Победил турист.
+1
0
+1
Ответ Бацька
а кто сказал что вручили за ЧМ?
А за что вручили?
+1
0
+1
Ответ King_X
Лол Даже премия Мендеша, над которой тут ржали - адекватней и объективней этого позора 😂🤡
А что - премию Мендеша Холанду дали?.. А-ха-ха-ха.. 🤭
+1
0
+1
Мне кажется если даже Месси закончит с футболом, он будет получать награды как самый лучший.
+1
0
+1
ви ни панимаити, Меси это и естьь футбааал!!!
+1
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А капитанов сборной пытками заставили так голосовать? Нет? Или они идиоты?) тоже нет? Какие тогда претензии. Или может быть они видят чуть больше чем недовольные пользователи сопртс?
+1
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+1
Ответ Cristiano Ronaldo
И что мы имеем: В очередной раз Арга натянули за уши на очередную липовую награду, "лишь бы он обошёл Роналду" 😹 Но давайте посмотрим, за что Месси вручили приз: ❌ вылет в 1/8 ЛЧ от Баварии с 0+0 ❌ вылет из Кубка Франции ✔️ Победа в Чемпионате Фермеров (вне топ-3 Европы) ✔️ Победа в Кубке Лиги США (который даже не котируется) ❌ Проигрыш Кубка США, непопадание в плей-офф МЛС Да, это всяко лучше требла Холланда и статуса лучшего бомбардира АПЛ, Европы и Лиги Чемпионов😅🤣 🤡"Получил приз за счёт большего числа первых мест"🤡 - он и рядом не стоял с Холландом в 2023😒 Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд (дважды) Лютый стыд
почему не упомянута серия удушающих в официальных матчах за сборную❓🤔
+1
0
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
И что мы имеем: В очередной раз Арга натянули за уши на очередную липовую награду, "лишь бы он обошёл Роналду" 😹 Но давайте посмотрим, за что Месси вручили приз: ❌ вылет в 1/8 ЛЧ от Баварии с 0+0 ❌ вылет из Кубка Франции ✔️ Победа в Чемпионате Фермеров (вне топ-3 Европы) ✔️ Победа в Кубке Лиги США (который даже не котируется) ❌ Проигрыш Кубка США, непопадание в плей-офф МЛС Да, это всяко лучше требла Холланда и статуса лучшего бомбардира АПЛ, Европы и Лиги Чемпионов😅🤣 🤡"Получил приз за счёт большего числа первых мест"🤡 - он и рядом не стоял с Холландом в 2023😒 Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд (дважды) Лютый стыд
АДМИНИСТРАЦИЯ!!! Артемка П. - мультиакк!!! Не дайте испортить праздник всем адекватным любителям футбола!
+5
-4
+1
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