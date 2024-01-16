Месси и Холанд набрали по 48 баллов в голосовании. Лео получил приз The Best за счет большего числа первых мест
Лионель Месси и Эрлинг Холанд набрали одинаковое число голосов.
По итогам опроса, организованного ФИФА, и форвард «Интер Майами», и нападающий «Манчестер Сити» получили по 48 баллов в категории «Лучший игрок».
Приз The Best достался аргентинцу потому, что капитаны национальных сборных ставили его на первое место чаще, чем конкурентов.
Килиан Мбаппе («ПСЖ») занял третье место с 35 очками.
The Best-2023. Месси – игрок года, Пеп – тренер, Эдерсон – вратарь, в команде года 6 футболистов «Ман Сити»
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1810 голосов
В очередной раз Арга натянули за уши на очередную липовую награду, "лишь бы он обошёл Роналду" 😹
Но давайте посмотрим, за что Месси вручили приз:
❌ вылет в 1/8 ЛЧ от Баварии с 0+0
❌ вылет из Кубка Франции
✔️ Победа в Чемпионате Фермеров (вне топ-3 Европы)
✔️ Победа в Кубке Лиги США (который даже не котируется)
❌ Проигрыш Кубка США, непопадание в плей-офф МЛС
Да, это всяко лучше требла Холланда и статуса лучшего бомбардира АПЛ, Европы и Лиги Чемпионов😅🤣
🤡"Получил приз за счёт большего числа первых мест"🤡 - он и рядом не стоял с Холландом в 2023😒
Снейдер, Ван Дейк, Левандовски, Холланд (дважды)
Лютый стыд
за это Месси вручат Золотой Мяч 2024
Ну не гений ли?
Но не выбрали. Согласен, вопрос к ним, сам их решения не понимаю. За взрывами в комментариях смотреть смешно, особенно за тем, что 90% злобы летит в Месси, который даже не приехал :)
Холанд
Мбаппе
Альварес
P.S Я за Холанда бы проголосовал лично, мне действительно интересно, чем руководствовались игроки.
Победил турист.