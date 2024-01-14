Суарес о «Барсе»: «Выход в финал Суперкубка Испании показывает, насколько они хороши. У команды период становления, но все проблемы будут решены»

Теги МЛС Барселона Реал Мадрид Хави Лионель Месси Ла Лига Луис Суарес Суперкубок Испании Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Класико Футбол

Луис Суарес пожелал «Барселоне» удачи в финале Суперкубка Испании.

В финальном матче турнира «Барселона» сыграет с «Реалом». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Мы [с Месси, Альбой и Бускетсом] еще не говорили об этом, но мы обязательно посмотрим [этот матч], потому что мы любим футбол, любим «Барселону», а посмотреть финал Суперкубка Испании всегда приятно. Вы знаете, за какую команду мы будем болеть. Я желаю клубу и некоторым моим партнерам по команде всего наилучшего.

Важна текущая ситуация – выход в финал Суперкубка показывает, насколько команда хороша. Я знаю, что в Ла Лиге они играют не на том уровне, которого от них ожидают, но они в гонке.

Команда находится на стадии становления, в ней много новых игроков, и это сложно, но постепенно все проблемы будут решены. В первую очередь, они постараются выиграть кубок, и это поможет Хави и всей команде морально и эмоционально», – сказал бывший форвард «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами».

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10 комментариев
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Суарес-красавчик, сохранил уважение к клубу, который с ним довольно плохо поступил
+10
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Комментарий удален модератором
Ответ Vladimir Rumyantsev
Суарес-красавчик, сохранил уважение к клубу, который с ним довольно плохо поступил
Не клуб, а Бартомеу.
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