Суарес о «Барсе»: «Выход в финал Суперкубка Испании показывает, насколько они хороши. У команды период становления, но все проблемы будут решены»

Луис Суарес пожелал «Барселоне» удачи в финале Суперкубка Испании.

В финальном матче турнира « » сыграет с « ». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Мы [с , и ] еще не говорили об этом, но мы обязательно посмотрим [этот матч], потому что мы любим футбол, любим «Барселону», а посмотреть финал Суперкубка Испании всегда приятно. Вы знаете, за какую команду мы будем болеть. Я желаю клубу и некоторым моим партнерам по команде всего наилучшего.

Важна текущая ситуация – выход в финал Суперкубка показывает, насколько команда хороша. Я знаю, что в Ла Лиге они играют не на том уровне, которого от них ожидают, но они в гонке.

Команда находится на стадии становления, в ней много новых игроков, и это сложно, но постепенно все проблемы будут решены. В первую очередь, они постараются выиграть кубок, и это поможет Хави и всей команде морально и эмоционально», – сказал бывший форвард «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами».

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