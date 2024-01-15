Гвардиола о призе The Best и треблах: «Барса» – клуб моего сердца, но сделать то же самое с «Ман Сити»... 15-20 лет этого нельзя было ожидать»
Пеп Гвардиола выступил с речью после вручения ему приза The Best.
Главный тренер «Манчестер Сити», сделавший требл в сезоне-2022/23, опередил Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии).
В начале речи Пеп по-итальянски обратился к Спаллетти, вспомнив о первом за долгие годы скудетто «Наполи», а также к Индзаги, указав, что играть в финале Лиги чемпионов против «Интера» быыло очень трудно.
«Огромное вам спасибо. Я хочу разделить эту награду и этот момент с «Манчестер Сити» и нашими владельцами.
От имени тренерского штаба и от своего имени я хочу сказать спасибо нашим игрокам за то, что они делали для этого клуба на протяжении многих лет, поэтому всем без исключения спасибо за это путешествие. Для меня было честью каждое утро приходить на работу.
Спасибо моему отцу, который здесь, ему 92 года, я так рад, что он здесь», – сказал Гвардиола, поблагодарив также других членов семьи.
Затем ведущий церемонии Тьерри Анри попросил Пепа сравнить треблы с «Барселоной» и «Ман Сити».
«Барселона» – клуб моего сердца, они – причина, по которой я здесь. Но сделать то же самое с «Манчестер Сити»... 15 или 20 лет назад нас здесь не было.
Мы строили [сильную команду] шаг за шагом с тех пор, как здесь тренером был Роберто Манчини. Годы назад мы не могли ожидать, что окажемся здесь», – ответил каталонец.
От души поздравляю Пепа, хоть болею за Ливерпуль, но кайфую от его работы
Единственный вопрос - что будет, когда уйдёт Пеп? Смогут ли арабы подобрать правильного человека с нужным менталитетом, чтобы продолжать работать в таком же ритме или пройти более менее ровно спад, а потом появится условный Де Дзерби, что вдохнет новую жизнь в клуб? Боюсь, Клопп в Манчестер не поедет, а такого уровня спецов минимум, поэтому спад будет с вероятностью 90, если Гвардиола хотя бы советником не останется
И да, Ливер - вечный клиент Мадрида. Женщина для справления нужд. Сити же проходит Мадрид стабильно.