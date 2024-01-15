Гвардиола о призе The Best и треблах: «Барса» – клуб моего сердца, но сделать то же самое с «Ман Сити»... 15-20 лет этого нельзя было ожидать»

Теги Интер Роберто Манчини Лучано Спаллетти Тьерри Анри Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига ФИФА Наполи Пеп Гвардиола The Best Футбол

Пеп Гвардиола выступил с речью после вручения ему приза The Best.

Главный тренер «Манчестер Сити», сделавший требл в сезоне-2022/23, опередил Симоне ИндзагиИнтер») и Лучано СпаллеттиНаполи» / сборная Италии).

В начале речи Пеп по-итальянски обратился к Спаллетти, вспомнив о первом за долгие годы скудетто «Наполи», а также к Индзаги, указав, что играть в финале Лиги чемпионов против «Интера» быыло очень трудно.

«Огромное вам спасибо. Я хочу разделить эту награду и этот момент с «Манчестер Сити» и нашими владельцами.

От имени тренерского штаба и от своего имени я хочу сказать спасибо нашим игрокам за то, что они делали для этого клуба на протяжении многих лет, поэтому всем без исключения спасибо за это путешествие. Для меня было честью каждое утро приходить на работу.

Спасибо моему отцу, который здесь, ему 92 года, я так рад, что он здесь», – сказал Гвардиола, поблагодарив также других членов семьи.

Затем ведущий церемонии Тьерри Анри попросил Пепа сравнить треблы с «Барселоной» и «Ман Сити».

«Барселона» – клуб моего сердца, они – причина, по которой я здесь. Но сделать то же самое с «Манчестер Сити»... 15 или 20 лет назад нас здесь не было.

Мы строили [сильную команду] шаг за шагом с тех пор, как здесь тренером был Роберто Манчини. Годы назад мы не могли ожидать, что окажемся здесь»,ответил каталонец.

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48 комментариев
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Представляю как гордился отец...92 года
От души поздравляю Пепа, хоть болею за Ливерпуль, но кайфую от его работы
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Задача не выглядит невыполнимой если ты гений
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+18
Сити при Хосепе титанический скачок сделал. Та тонна бабла, которая тратится при Хосепе, превратила клуб в стильную машину по укатыванию соперников. Если вдуматься, то это гигантский скачок в имиджем, заработках и трофеях на долгие годы вперёд.

Единственный вопрос - что будет, когда уйдёт Пеп? Смогут ли арабы подобрать правильного человека с нужным менталитетом, чтобы продолжать работать в таком же ритме или пройти более менее ровно спад, а потом появится условный Де Дзерби, что вдохнет новую жизнь в клуб? Боюсь, Клопп в Манчестер не поедет, а такого уровня спецов минимум, поэтому спад будет с вероятностью 90, если Гвардиола хотя бы советником не останется
+20
-3
+17
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Я не спорю, это все было. Но время заняла перестройка и унылая напичканная команда стала профессионально собранной. Результаты потрясающие. В Англии особенно. Да и не каждый же год брать ЛЧ
+15
-2
+13
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Представляю как гордился отец...92 года От души поздравляю Пепа, хоть болею за Ливерпуль, но кайфую от его работы
Тоже тему с отцом отметил. 92 года, сидит смотрит на церемонии сына, круто
+8
0
+8
Почему Должун не поздравил своего кумира?:))
+8
-3
+5
Ответ Melissa Parker
Ты посмотри какую команду ему оставили только Какая нафиг перестройка Это Клопп только года два перестраивал Ливерпуль
Я помню Сити 15/16, они ещё с Ювентусом в группе играли в ЛЧ, дошли до полуфинала. Неплохая команда Пеллегрини, но это не команда под Пепа, они скорее были выскочками. Пеповские клубы полностью другой жизнью живут, даже состав технически не под Хосепа. Вот со временем он под себя и собрал состав, а результаты за 6 лет - космос. За всю историю под руководством Пепа завоевали чемпионств страны больше, чем до него, кубок всяких тоже и поровну, про ЛЧ молчу - два финала, одна победа, вся эта сборка всех международных побед, веха в истории футбола, теперь Ман Сити никогда не забудут, а точнее эту команду. Ну достижения его - это топ
+7
-2
+5
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Ты же Ливерпуль болеешь, тогда почему Пеп выиграл в пять раз больше АПЛ, чем Ливерпуль?
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+4
Ответ Melissa Parker
Ты посмотри какую команду ему оставили только Какая нафиг перестройка Это Клопп только года два перестраивал Ливерпуль
Так Пеп сразу после первого сезона всех продал почти. На второй сезон с более чем на половину обновлённой командой 100 очков набрал
+5
-1
+4
Ответ EnzoAmatera
Комментарий удален модератором
Вот тот же Аллегри, допустим, два года ужасов с командой из-за внутренних проблем, но вот подчистили состав, морально команду Аллегри удержал, результат - уверенно идут в лидерах с Интером. То есть просто подчистили состав, дали спокойствие относительно скандалов и получилось сколотить серьёзный коллектив у Ювентуса. Свой стиль, не Хосеп, но подходит именно тренеру. А Пеп это без разговоров, высочайший класс. Заслужил свой год два на перестройки, как и Клопп. Анчелотти и много других топов
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вы там пишите про месси. посмотрите на награды женские)) там вообще клоунада. Чисто англосаксы все берут
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Раз Месси получил награду The Best за победу на ЧМ, то почему тренеру Аргентины эту награду не дали? И если вручают награду Гвардиоле за ЛЧ, АПЛ, клубный ЧМ и внутренние кубки, то почему тогда Холланд за эти же достижения не был признан The Best? Последовательность отсутствует прямо настолько, что обсурдом разит изо всех щелей
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Может ему в Барсу вернуться?) Он то как раз смог бы их прежний уровень вернуть. Наиболее логичным шагом в карьере бы было
+5
-4
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Пеп величайший, человек-эпоха
+6
-5
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Ответ Nogoi89
Это нормально для Испании. В Испании старики в 90 лет это частое явление.
У Пепа вроде уже нет матери. Да и в целом, он вроде сам отметил, как это важно для него, да для любого человека, кто любит своих родителей - 92 года крутая цифра
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Ответ Птюч, Ёж.
ты хоть понял что написал?
Да, пожелал 92-нему бате Пепа здоровья, а че такого?
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Ответ rigobersong
Почему Должун не поздравил своего кумира?:))
и бубен тоже куда пропал, в пнд интернет пропал?
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Ответ Птюч, Ёж.
он говорил, что в Барселону тренером он уже никогда не вернется. да и где логика то? лучших игроков они подписывать не могут.
Логика в том, чтобы вернуть родной клуб в топ, и доказать, что умеет строить команду без топ вложений
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Ответ VuNePonimaete
Может ему в Барсу вернуться?) Он то как раз смог бы их прежний уровень вернуть. Наиболее логичным шагом в карьере бы было
после вчерашнего очень хочется чтобы он вернулся но он не вернётся к сожалению.
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Ответ Melissa Parker
Потому что Клопп потратил на трансферы 700 лямов меньше и в Ливерпуле не завышают зп футболистам +Ливерпулю отменяют чистые голы
Клопп самый настоящий транжира и фартовый проходимец
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Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Провал - один кубок АПЛ за 30 лет. Провал среди провалов.
И да, Ливер - вечный клиент Мадрида. Женщина для справления нужд. Сити же проходит Мадрид стабильно.
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Ответ Владимир Владимир
Тоже тему с отцом отметил. 92 года, сидит смотрит на церемонии сына, круто
Это нормально для Испании. В Испании старики в 90 лет это частое явление.
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Ответ S. A.
Одна ЛЧ стоимостью 2 миллиарда и 115 потенциальных нарушений. Вот такая история🤮
МЮ, Челси и псж примерно так же потратили. и сто дальше? нарушения никто так и не доказал, это скорее похоже на козни от конкурентов в апл.
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Ответ Владимир Владимир
Сити при Хосепе титанический скачок сделал. Та тонна бабла, которая тратится при Хосепе, превратила клуб в стильную машину по укатыванию соперников. Если вдуматься, то это гигантский скачок в имиджем, заработках и трофеях на долгие годы вперёд. Единственный вопрос - что будет, когда уйдёт Пеп? Смогут ли арабы подобрать правильного человека с нужным менталитетом, чтобы продолжать работать в таком же ритме или пройти более менее ровно спад, а потом появится условный Де Дзерби, что вдохнет новую жизнь в клуб? Боюсь, Клопп в Манчестер не поедет, а такого уровня спецов минимум, поэтому спад будет с вероятностью 90, если Гвардиола хотя бы советником не останется
Так была уже ситуация, когда после волны успехов Пеп уходил. После него Барселона больше по инерции титулы брала, а система по итогу развалилась. Сити конечно так не рухнет, но результаты однозначно просядут. Все таки таких тренеров в мире буквально пара, но второй тренирует Ливерпуль)
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Ответ Владимир Владимир
Сити при Хосепе титанический скачок сделал. Та тонна бабла, которая тратится при Хосепе, превратила клуб в стильную машину по укатыванию соперников. Если вдуматься, то это гигантский скачок в имиджем, заработках и трофеях на долгие годы вперёд. Единственный вопрос - что будет, когда уйдёт Пеп? Смогут ли арабы подобрать правильного человека с нужным менталитетом, чтобы продолжать работать в таком же ритме или пройти более менее ровно спад, а потом появится условный Де Дзерби, что вдохнет новую жизнь в клуб? Боюсь, Клопп в Манчестер не поедет, а такого уровня спецов минимум, поэтому спад будет с вероятностью 90, если Гвардиола хотя бы советником не останется
Может Артета подучится....
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Не думаю что сити будет так же высоко и после пепа , когда пеп уйдет думаю ветер в Манчестере переменится сново)
Кто знает, кто знает. Приведут правильного тренера, инвестиции будут работать и дальше скорее всего
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Ответ Владимир Владимир
Сити при Хосепе титанический скачок сделал. Та тонна бабла, которая тратится при Хосепе, превратила клуб в стильную машину по укатыванию соперников. Если вдуматься, то это гигантский скачок в имиджем, заработках и трофеях на долгие годы вперёд. Единственный вопрос - что будет, когда уйдёт Пеп? Смогут ли арабы подобрать правильного человека с нужным менталитетом, чтобы продолжать работать в таком же ритме или пройти более менее ровно спад, а потом появится условный Де Дзерби, что вдохнет новую жизнь в клуб? Боюсь, Клопп в Манчестер не поедет, а такого уровня спецов минимум, поэтому спад будет с вероятностью 90, если Гвардиола хотя бы советником не останется
Не думаю что сити будет так же высоко и после пепа , когда пеп уйдет думаю ветер в Манчестере переменится сново)
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Ответ Melissa Parker
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Комментарий удален модератором
Ответ S. A.
Конечно, лет 15-20 назад некоторые игроки о таком клубе даже не знали. И не узнали, если бы не арабы
Ман Сити пишет историю сейчас, назло таким как ты)
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