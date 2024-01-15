Гвардиола о призе The Best и треблах: «Барса» – клуб моего сердца, но сделать то же самое с «Ман Сити»... 15-20 лет этого нельзя было ожидать»

Пеп Гвардиола выступил с речью после вручения ему приза The Best.

Главный тренер «Манчестер Сити», сделавший требл в сезоне-2022/23, опередил (« ») и (« » / сборная Италии).

В начале речи Пеп по-итальянски обратился к Спаллетти, вспомнив о первом за долгие годы скудетто « », а также к Индзаги, указав, что играть в финале Лиги чемпионов против « » быыло очень трудно.

«Огромное вам спасибо. Я хочу разделить эту награду и этот момент с « » и нашими владельцами.

От имени тренерского штаба и от своего имени я хочу сказать спасибо нашим игрокам за то, что они делали для этого клуба на протяжении многих лет, поэтому всем без исключения спасибо за это путешествие. Для меня было честью каждое утро приходить на работу.

Спасибо моему отцу, который здесь, ему 92 года, я так рад, что он здесь», – сказал , поблагодарив также других членов семьи.

Затем ведущий церемонии попросил Пепа сравнить треблы с «Барселоной» и « ».

«Барселона» – клуб моего сердца, они – причина, по которой я здесь. Но сделать то же самое с «Манчестер Сити»... 15 или 20 лет назад нас здесь не было.

Мы строили [сильную команду] шаг за шагом с тех пор, как здесь тренером был Роберто Манчини. Годы назад мы не могли ожидать, что окажемся здесь», – ответил каталонец.