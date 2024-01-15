Депутат Журова о том, почему клубы РПЛ не проводят зимой сборы в Сочи: «Там сейчас плюс два. И вы предлагаете в такую погоду заниматься на улице?»

Теги премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Политика Сочи Футбол

Светлана Журова объяснила, почему клубы Мир РПЛ не проводят зимой сборы в Сочи.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил: «Сборы надо проводить в России, в Сочи есть прекрасная база. Клубы обогащают другие страны. Если будут оставлять деньги в Катаре и Турции, новые базы не появятся».

«У нас же нет таких регионов, где тепло в январе. Назовите мне хоть один регион, где сейчас тепло и можно тренироваться на улице.

Сочи? Сколько там сейчас градусов? Плюс два. Ну вот. И вы предлагаете в такую погоду заниматься на улице?

Клубы же едут именно в эти месяцы, а не когда у нас погода нормальная. Это футбольная специфика», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.

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15 комментариев
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Это ещё хорошо, что в декабре и феврали туры проходят при +20
+18
-1
+17
Журова то поумнее Милонова в этом вопросе будет.
+11
-1
+10
Да кто ее все время спрашивает???
+4
0
+4
У меня подозрение, что Журова стала читать комментарии на Спортс.ру
+3
0
+3
Тот редкий случай, когда даже у Журовой разум проявляется
+2
0
+2
Иногда Журова находится на стороне разума. У Милонова оторванный от реалий исключительный пиар-патриотизм
+2
0
+2
скажите ей что они ещё в минус 15 играют:)))
+3
-2
+1
Вот какие же в столице всего люди разносторонние...про любую область несут свое мнение в массы, этот бы энтузиазм направить бы на основную работу, но на думу времени не хватает.
+1
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+1
"Это футбольная специфика"

Вот это у нас новый мега-эксперт футбольный созрел.
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