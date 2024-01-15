Депутат Журова о том, почему клубы РПЛ не проводят зимой сборы в Сочи: «Там сейчас плюс два. И вы предлагаете в такую погоду заниматься на улице?»
Светлана Журова объяснила, почему клубы Мир РПЛ не проводят зимой сборы в Сочи.
Ранее депутат Виталий Милонов заявил: «Сборы надо проводить в России, в Сочи есть прекрасная база. Клубы обогащают другие страны. Если будут оставлять деньги в Катаре и Турции, новые базы не появятся».
«У нас же нет таких регионов, где тепло в январе. Назовите мне хоть один регион, где сейчас тепло и можно тренироваться на улице.
Сочи? Сколько там сейчас градусов? Плюс два. Ну вот. И вы предлагаете в такую погоду заниматься на улице?
Клубы же едут именно в эти месяцы, а не когда у нас погода нормальная. Это футбольная специфика», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.
Вот это у нас новый мега-эксперт футбольный созрел.