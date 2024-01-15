Депутат Журова о «Зените»: «Многие дети в Петербурге хотят там играть, но 10 игроков из Бразилии ограничивают мечту – «миллион человек на место». С точки зрения патриотизма выглядит не очень»

Теги Зенит премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Политика Футбол

Светлана Журова недовольна количеством бразильских легионеров в «Зените».

Сейчас в составе клуба из Санкт-Петербурга 11 футболистов из Бразилии, включая Роберта Ренана, арендованного «Интернасьоналом».

«В футбол не хочется вмешиваться, там люди знают лучше меня. С патриотической точки зрения, наверное, это выглядит не очень. Это с одной стороны, но в то же время мы понимаем, что Бразилия лучше нас в футбол играет. И в связи с тем, что мы под санкциями и ограничены в международных матчах, это возможность не просто перенять опыт, а играть бок о бок с очень неплохими футболистами. С такой точки зрения это плюс, особенно в условиях изоляции.

Но с точки зрения патриотизма и роста наших игроков… Каждый мальчик, начиная играть в футбол, мечтает выступать в командах-чемпионах, в том же «Зените». Я знаю, что в Петербурге большое количество детей хотят играть именно там. Но когда в команде десять футболистов из Бразилии, ты понимаешь, что твою мечту неким образом ограничивают. Называется «миллион человек на место», – сказала депутат Госдумы.

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39 комментариев
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В Лондоне(да и в остальной Европе) и США местные дети тоже хотят учиться и лечиться, отдыхать там у себя вместо ваших мини-патриотов)
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Какая чушь
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Десятки тысяч российских футболистов мечтают играть в национальной сборной - но там появляются Фернандес, Ари, Гильерме....
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Зато сидеть п-ть в госдуме годами это очень патриотично. Прям зашкаливает. Интересно как у тётки рабочий день проходит. Что она делает на работе свои 8 часов?
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Ответ Злодей Спб
В первую очередь за патриотизм должны отвечать "народная команда" и "центральный клуб армии". Но по количеству легионеров они не сильно отличаются от Зенита. Я даже считаю, что патриотичней взять в состав 10 легионеров из Бразилии, чем одного наркоторговца из недружественных Нидерландов.
С той эпохи, когда Спартак назывался народной командой, а ЦСКА представлял Армию, минуло не одно десятилетие. Теперь никаких отличий этих клубов от Зенита в плане привязки к государству или населению нет.
+14
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Ну так совсем наивный вопрос..
Есть такая лига Апл и играют там все какие то иноземцы топовые и дорогие. Местные кровинушки пробиться в свои родные клубы англицкие не могут..
Или могут?
Стремись, тренируйся и работай с лучшими и твой средний уровень подтянется и будет выше.
Но не будем о грустном, о нынешнем уровне нашей родной лиги.
Во времена СССР было иначе(
+7
-2
+5
Ответ ОттоДракула
Зато сидеть п-ть в госдуме годами это очень патриотично. Прям зашкаливает. Интересно как у тётки рабочий день проходит. Что она делает на работе свои 8 часов?
вряд-ли там и 4 набегает.... какие 8
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+5
Мечты сбываются у бразильцев из фавел
+6
-2
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Ответ PIT-BUL
вряд-ли там и 4 набегает.... какие 8
Да и вряд ли она там вообще каждый день появляется.
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Ответ Ogramoon
Комментарий скрыт
Вот и я говорю, что государственные нефтяные предприятия, перешедшие в один прекрасный момент "чудесным образом" в мохнатые ручки честных и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ коммунистических политруков, не были украдены, а честно куплены на заначки из их невеликой политручачьей зарплаты! Ибо нельзя этих честных людей подозревать!!

У них даже Промес - не осужденный уголовник, подозреваемый в контрабанде крупной партии наркотиков, а легенда клуба. И нечего тут!
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Патриотизм патриотизм
Уже надоели. Только этим и прикрываются
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а я вот хочу сидеть и фигню нести в госдуре, как и миллионы сограждан, а не читать бредни бывших спортсменок которые не пойми как туда попали....
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Как только мечтающие мальчики начнут по этому принципу попадать в команду-чемпион, она чемпионом быть перестанет.
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Ответ Олег Сагайдачный
Реньше дети мечтали стать космонавтами.
А какой смысл быть космонавтом?
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Ответ kjartan
Светлана Журова - тот еще кадр, но сейчас сказала всё совершенно верно. Зацикленность на бразильцах, притом не самых крутых, убивает мотивацию ребят - зачем им идти в Зенит, если газпром все равно накупит всевозможных Дугласов и Артуров? Без негатива лично в адрес бразильских игроков, но какую вообще страну и какой город представляет Зенит? В Молдове есть Шериф, за который не играют молдоване. Ну, выбрались они пару раз в ЛЧ, а смысл от этого клуба? Какая у него связь с публикой, которая ходит на него? Какая связь у Зенита с петербуржцами? Сходить похрустеть попкорном, сидя в розовой куртке, а потом пойти на СКА пофоткаться. Дух Петровского похерен(
Так может отечественным поленьям надо играть так, чтобы не приходилось артуров и дугласов покупать?
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Ответ Злодей Спб
В первую очередь за патриотизм должны отвечать "народная команда" и "центральный клуб армии". Но по количеству легионеров они не сильно отличаются от Зенита. Я даже считаю, что патриотичней взять в состав 10 легионеров из Бразилии, чем одного наркоторговца из недружественных Нидерландов.
Какой патриотизм? Зачем прибыльному бизнесу, которым стал футбол, патриотизм?
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да и тренер там украинец
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Патриоты….как начнут голосить….значит где то обильно воруют…..
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Журова журит Женит))
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Много умных людей могли бы принести пользу в гос. думе, но их места занимают всякие Журовы
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«В футбол не хочется вмешиваться, там люди знают лучше меня"
хочется вмешиваться в фехтование!
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Реньше дети мечтали стать космонавтами.
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Какие бразилы? Газпром через неделю оформит для них гражданство
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