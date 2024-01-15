Депутат Журова о «Зените»: «Многие дети в Петербурге хотят там играть, но 10 игроков из Бразилии ограничивают мечту – «миллион человек на место». С точки зрения патриотизма выглядит не очень»
Светлана Журова недовольна количеством бразильских легионеров в «Зените».
Сейчас в составе клуба из Санкт-Петербурга 11 футболистов из Бразилии, включая Роберта Ренана, арендованного «Интернасьоналом».
«В футбол не хочется вмешиваться, там люди знают лучше меня. С патриотической точки зрения, наверное, это выглядит не очень. Это с одной стороны, но в то же время мы понимаем, что Бразилия лучше нас в футбол играет. И в связи с тем, что мы под санкциями и ограничены в международных матчах, это возможность не просто перенять опыт, а играть бок о бок с очень неплохими футболистами. С такой точки зрения это плюс, особенно в условиях изоляции.
Но с точки зрения патриотизма и роста наших игроков… Каждый мальчик, начиная играть в футбол, мечтает выступать в командах-чемпионах, в том же «Зените». Я знаю, что в Петербурге большое количество детей хотят играть именно там. Но когда в команде десять футболистов из Бразилии, ты понимаешь, что твою мечту неким образом ограничивают. Называется «миллион человек на место», – сказала депутат Госдумы.
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Есть такая лига Апл и играют там все какие то иноземцы топовые и дорогие. Местные кровинушки пробиться в свои родные клубы англицкие не могут..
Или могут?
Стремись, тренируйся и работай с лучшими и твой средний уровень подтянется и будет выше.
Но не будем о грустном, о нынешнем уровне нашей родной лиги.
Во времена СССР было иначе(
У них даже Промес - не осужденный уголовник, подозреваемый в контрабанде крупной партии наркотиков, а легенда клуба. И нечего тут!
Уже надоели. Только этим и прикрываются
хочется вмешиваться в фехтование!