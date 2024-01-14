Депутат Милонов: «Сборы надо проводить в России, в Сочи есть прекрасная база. Клубы обогащают другие страны. Если будут оставлять деньги в Катаре и Турции, новые базы не появятся»
Виталий Милонов заявил, что зимние сборы нужно проводить в России.
Российские клубы традиционно проводят зимние сборы за границей – Турции, Катаре и ОАЭ.
«Сто процентов надо проводить сборы в России. Заниматься можно в Сочи, там есть прекрасная база. Если клубы будут оставлять деньги в Катаре и Турции, тогда новые базы и не появятся.
А если они будут оставлять все у нас, то появятся средства, чтобы расширяться, улучшать сервисы. А если клубы будут ездить за границу, продолжат обогащать страны, которые против них и выступают на международной арене», – заявил депутат Госдумы.
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В Оренбурге или на Колыме.
Ни в Крыму ни в Сочи ты не получишь оптимальный климат на зимних сборах. С югом Турции и тем же ОАЭ, вообще не сравнить в зимние месяцы.
Это первое.
Плюс второй фактор -- спарринг-партнеры для контрольных матчей ( что очень важно для сборов).
Тут еще проще -- все команды привыкли к сборам в таких регионах , как юг Испании , юг Турции, ОАЭ и еще парочке мест. Все там собираются и , соответственно, спокойно договариваются между собой о проведении контрольных матчей , без каких-либо проблем в логистике.
а дети поехали в Турцию