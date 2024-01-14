Депутат Милонов: «Сборы надо проводить в России, в Сочи есть прекрасная база. Клубы обогащают другие страны. Если будут оставлять деньги в Катаре и Турции, новые базы не появятся»

Виталий Милонов заявил, что зимние сборы нужно проводить в России.

Российские клубы традиционно проводят зимние сборы за границей – Турции, Катаре и ОАЭ.

«Сто процентов надо проводить сборы в России. Заниматься можно в Сочи, там есть прекрасная база. Если клубы будут оставлять деньги в Катаре и Турции, тогда новые базы и не появятся.

А если они будут оставлять все у нас, то появятся средства, чтобы расширяться, улучшать сервисы. А если клубы будут ездить за границу, продолжат обогащать страны, которые против них и выступают на международной арене», – заявил депутат Госдумы.

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