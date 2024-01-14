Депутат Милонов: «Сборы надо проводить в России, в Сочи есть прекрасная база. Клубы обогащают другие страны. Если будут оставлять деньги в Катаре и Турции, новые базы не появятся»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Виталий Милонов Политика Футбол

Виталий Милонов заявил, что зимние сборы нужно проводить в России.

Российские клубы традиционно проводят зимние сборы за границей – Турции, Катаре и ОАЭ.

«Сто процентов надо проводить сборы в России. Заниматься можно в Сочи, там есть прекрасная база. Если клубы будут оставлять деньги в Катаре и Турции, тогда новые базы и не появятся.

А если они будут оставлять все у нас, то появятся средства, чтобы расширяться, улучшать сервисы. А если клубы будут ездить за границу, продолжат обогащать страны, которые против них и выступают на международной арене», – заявил депутат Госдумы.

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55 комментариев
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Сами депутаты не хотят отдохнуть в России?
В Оренбурге или на Колыме.
+76
-2
+74
Депутататам ли говорить про обогащение других стран...
+73
-1
+72
Тупой балабол. Все клубы на одну базу!
+36
-2
+34
Так начните с себя ! Наши депутаты принимающие законы - должны лечится в наших больницах, ездить на российских машинах, отдыхать только на российских курортах, ходить в одежде российского производства, их дети должны получать только российское образование.
+32
0
+32
В Сочи сегодня +3 если что...
+23
0
+23
на Москвич пересядь сперва
+15
0
+15
Интересно, а Виталия Валентиновича как депутата госдумы можно привлечь за участие в шоу «Я не гей», учитывая последние поправки в конституции?) Или задним числом закон работает только со всякими Хованскими?
+14
0
+14
Не знаю как в Катаре, а в Турции провести сбор дешевле чем в Сочи.
+13
0
+13
Ответ Любезный Коссутий
на Москвич пересядь сперва
Зачем? Это китаец с другим шильдиком по цене больше китайца. Пусть в Гранту садится.
+11
0
+11
Ответ Mixos Demid
В Сочи трава не растёт…
Да нормально тут с травой
+12
-1
+11
Да-да. То-то "Сочи" на "Фиште" который год с газоном воюет, все никак не удается добиться того, чтобы он продержался в нормальном состоянии хотя бы сезон.
+11
0
+11
В Сочи трава не растёт…
+12
-1
+11
Ответ counsel
Комментарий скрыт
Идея совсем не очень.
Ни в Крыму ни в Сочи ты не получишь оптимальный климат на зимних сборах. С югом Турции и тем же ОАЭ, вообще не сравнить в зимние месяцы.
Это первое.
Плюс второй фактор -- спарринг-партнеры для контрольных матчей ( что очень важно для сборов).
Тут еще проще -- все команды привыкли к сборам в таких регионах , как юг Испании , юг Турции, ОАЭ и еще парочке мест. Все там собираются и , соответственно, спокойно договариваются между собой о проведении контрольных матчей , без каких-либо проблем в логистике.
+12
-1
+11
Ответ Lanc
Сами депутаты не хотят отдохнуть в России? В Оренбурге или на Колыме.
Как человек, выросший в Оренбурге, могу подтвердить, что к югу от Орена есть прекрасный город Соль-Илецк с известной базой отдыха «Черный дельфин». С нетерпением ждём всех депутатов там!
+10
0
+10
Ответ Любезный Коссутий
на Москвич пересядь сперва
желательно на 400 или 402 модели)))
+7
0
+7
Противный..
+7
0
+7
Ответ Сергей
Да нормально тут с травой
Он про другую траву
+7
-1
+6
Ответ Lanc
Сами депутаты не хотят отдохнуть в России? В Оренбурге или на Колыме.
Дадада, совсем недавно новость была, два депутата, за неделю на Мальдивах 6 млн оставили, но им можно Патриотизм же, духоскрепность- традиционность
+5
0
+5
Ага, а ещё можно в Крыму, как предлагала Журова. И плевать, что зарубежных спарринг-партнеров будет сложно найти.
+5
-1
+4
По такой логике покупай отечественные автомобили, российские гаджеты, отдыхай в России, детей отдавай только в школы на территории РФ. Ну что слабо, рыжая борода? Призывать все горазды, покажи пример.
+4
0
+4
Вы сначала сделайте цены адекватные для проведения сборов в Сочи а потом уже ведите разговор...
+3
0
+3
Так и лечитесь в поликлинике по месту прописки, и детей только в местные школы и вузы отдавайте, или это другое и абы ляпнуть как всегда про патриотизм?
+3
0
+3
а кто сделал дорогой жизнь и отдых вокруг Сочи да и на всем побережье Черного моря? его хозяин, отдав всяким вротенбергам на госконтракты эти земли. куда ни глянь, фешенебельная недвижимость, все зоны-курорты, санатории и лечебницы превращены в зоны застройки олигархов. дороги дорогущие для проезда, инфраструктура олимпиады. клубы не хотят там больше проводить сборы, где драконовские цены. проще именно в этих Турциях и Эмиратах, да и с соперниками на товарняки там не беда, куда уж лучше, чем со всякими крымскими и кубанскими колхозными командами
+3
0
+3
каждый год разными путями по 400 млрд＄ утекали за бугром,и никто не замечал, а тут оказывается на сборы нельзя ездить в турцию,если хотим поднять российский футбол,и страну в целом.балабол хренов
+3
0
+3
Любителю немецких мотоциклов виднее
+2
0
+2
даже Краснодар при наличии своей суперсовременной базы, все таки едет в Дубай.
а дети поехали в Турцию
+2
0
+2
Ответ Крыс Пол
Ага, а ещё можно в Крыму, как предлагала Журова. И плевать, что зарубежных спарринг-партнеров будет сложно найти.
Крымтеплица всегда готова к спаррингам
+2
0
+2
Человек связан с футболом был или есть? а или будет? как они формируют своё мнение о вещах, в которых не понимают?
+2
0
+2
Да у нас, что не регион - везде прекрасная база. Для депутатов.
+3
-1
+2
Надо сборы проводить в солнечном Магадане а не в ненастных Сочах.
+1
0
+1
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