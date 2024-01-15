Египет – Гана: прогноз на матч 18 января 2024, Кубок африканских наций
В четверг, 18 января, сборная Египта сыграет с Ганой во втором туре групповой стадии Кубка африканских наций. Игра состоится в Кот–д’Ивуаре, в городе Абиджан на «Стадионе им. Феликса Уфуэ–Буаньи» ии начнется в 23:00 по московскому времени. Ожидается, что игра пройдет при температуре воздуха в 27 градусов тепла с переменной облачностью – благоприятные условия для матча.
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Рекомендованная ставка: победа сборной Египта (1.91)
Сборная Египта семь раз выигрывала Кубок африканских наций – в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 годах, а в 2021 году становилась серебряным призером турнира. Отметим, «Фараоны» являются единственной сборной, завоевавшей Кубок африканских наций три года подряд. Сборная Ганы выигрывала турнир четыре раза – в 1963, 1965, 1978, 1982 годах, а в последний раз брала серебро турнира в 2015 году.
В предстоящей встрече подопечные Руя Витории, на наш взгляд, выглядят фаворитами встречи, впрочем, и Гана способна преподнести сюрприз. Наш прогноз на матч Египет – Гана поможет сделать осмысленную ставку на игру.
Сборная Египта
Египтяне попали в квартет В, где сыграют вместе с Мозамбиком, Кабо–Верде и Ганой. Отметим, «фараоны» в предыдущем матче с Мозамбиком сыграли вничью – 2:2. Мо Салах отличился голом с пенальти и отдал ассист, а также гол на свой счет записал Мостафа Мохамед.
Что касается турнирного положения подопечных Руя Витории, то египтяне идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 1 очко. Команда на два балла отстает от Кабо–Верде на два балла, но при этом обгоняет идущую на последнем месте Гану на 1 балл.
В последних десяти матчах команды были зафиксированы следующие результаты:
- 14.01.24 Египет – Мозамбик 2:2;
- 07.01.24 Египет – Танзания 2:0;
- 19.11.23 Сьерра–Леоне – Египет 0:2;
- 16.11.23 Египет – Джибути 6:0;
- 16.10.23 Египет – Алжир 1:1;
- 12.10.23 Египет – Замбия 1:0;
- 12.09.23 Египет – Тунис 1:3;
- 08.09.23 Египет – Эфиопия 1:0;
- 18.06.23 Египет – Южный Судан 3:0;
- 14.06.23 Гвинея – Египет 1:0.
Приводим подробную статистику команды в последних десяти играх:
- победы: 70% (7);
- ничьи: 20% (2);
- поражения: 10% (1);
- забито голов: 21;
- пропущено голов: 7;
- забито голов за игру: 2.10;
- пропущено голов за игру: 0.70;
- сухие матчи: 60% (6);
- обе забьют: 40% (4);
- удары: 14.70;
- удары (соперник): 7.30;
- удары в створ: 5.60;
- удары в створ (соперник): 2.90;
- владение: 56.10%;
- владение (соперник): 43.90%;
- угловые: 5.60;
- угловые (соперник): 3.10;
- нарушения: 13.38;
- нарушения (соперник): 11.38;
- офсайды: 1.67;
- офсайды (соперник): 0.83;
- желтые карточки: 1.50;
- желтые карточки (соперник): 1.90;
- красные карточки: 0.10;
- красные карточки (соперник): 0.20.
Лучший бомбардир команды – Мохамед Салах. Форвард «Ливерпуля» в двух матчах своей команды наколотил четыре мяча, а один гол забил с пенальти. На втором месте Махмуд Хассан из «Трабзонспора» тремя голами в двух матчах, а на третьей позиции Мосмтафа Мохамед из «Нанта» с голом в двух встречах.
Лидером по результативным передачам является Ахмед Фаттох из «Замалека». В активе игрока два ассиста в одной встрече, на втором месте Мостафа Мохамед, отдавший два ассиста в двух матчах, а на третьей строчке Мохамед Салах с ассистом в двух играх.
Вероятный состав на предстоящую встречу:
- Эль–Шенави Мохамед;
- Хани Мохамед;
- Хегази Ахмед;
- Абдель Монем Мохамед;
- Хамди Мохамед;
- Сайед Ахмед;
- Эльнени Мохамед;
- Фатхи Хамди;
- Салах Мохамед;
- Мохамед Мостафа;
- Трезеге.
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Сборная Ганы
Гана в первом туре группового этапа Кубка африканских наций уступила Кабо–Верде со счетом 1:2. В составе «черных звезд» гол забил Александр Джику а Джордан Айю записал на свой счет результативную передачу. В десяти последних матчах команда сыграла следующим образом:
- 14.01.24 Гана – Кабо–Верде 1:2;
- 08.01.24 Гана – Намибия 0:0;
- 21.11.23 Коморы – Гана 1:0;
- 17.11.23 Гана – Мадагаскар 1:0;
- 18.10.23 США – Гана 4:0;
- 15.10.23 Мексика – Гана 2:0;
- 12.09.23 Гана – Либерия 3:1;
- 07.09.23 Гана – ЦАР 2:1;
- 18.06.23 Мадагаскар – Гана 0:0;
- 27.03.23 Ангола – Гана 1:1.
Приводим подробную статистику команды в последних десяти играх:
- победы: 3 (30%);
- ничьи: 3 (30%);
- поражения: 4 (40%);
- забито голов: 8;
- пропущено голов: 12;
- забито голов за игру: 0.80;
- пропущено голов за игру: 1.20;
- сухие матчи: 3 (30%);
- обе забьют: 4 (40%);
- удары: 10.40;
- удары (соперник): 10.10;
- удары в створ: 3.00;
- удары в створ (соперник): 3.80;
- владение: 54.80;
- владение (соперник): 45.20;
- угловые: 3.80;
- угловые (соперник): 3.40;
- нарушения: 12.50;
- нарушения (соперник): 15.13;
- офсайды: 2.25;
- офсайды (соперник): 1.25;
- желтые карточки: 1.50;
- желтые карточки (соперник): 1.70;
- красные карточки: 0;
- красные карточки (соперник): 0.
Лучший бомбардир команды – Мохаммед Кудус. Игрок в 8 матчах национальной сборной в 2023 году, забил 3 гола, на второй строчке – Эрнест Нуама с 2 голами в 4 встречах, а на третьем месте Осман Букари с 2 голами в 7 матчах. В команде нет ярко выраженных лидеров по ассистам, по одному пару отдали Букари, Нуама, Айю, Семеньо, Афена-Гьян, Пэйнтсил, Менса, Опоку.
Вероятный состав на игру:
- Офори Ричард;
- Одои Денис;
- Джику Александер;
- Салису Мохаммед;
- Менса Гидеон;
- Баба Иддрису;
- Ашимеру Маджид;
- Пейнтсил Джозеф;
- Кёнигсдёрффер Рансфорд;
- Айю Джордан;
- Семеньо Антуан.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Египет – Гана
Прежде чем делать прогноз на игру вспомним, как команды раньше играли друг с другом. Так, история противостояния команд насчитывает 24 матча, в которых египтяне побеждали 12 раз, Гана праздновала успех в 5 встречах. Дважды между командами была зафиксирована результативная ничья 2:2, Египет трижды побеждал Гану со счетом 2:0, а один раз Гана выиграла египтян со счетом 6:1 – к слову, это самый результативный матч в истории противостояния команд.
В последних 5 очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 12.11.17 Гана – Египет 1:1;
- 25.01.17 Египет – Гана 1:0;
- 13.11.16 Египет – Гана 2:0;
- 19.11.13 Египет – Гана 2:1;
- 15.10.13 Гана – Египет 6:1.
Обе команды провалились в стартовых матчах турнира – Египет недооценил сборную Мозамбика и чудом вырвал ничью 2:2 на последних минутах, а сборная Ганы уступила Кабо-Верде со счетом 1:2. Впрочем, на дистанции «фараоны» выглядят предпочтительнее соперника, наверняка сборная Египта выиграет этот матч. Букмекерская контора «Бетбум» дает на победу Египта коэффициент 1.91, ничья оценена в 3.18 а победа Ганы – в 4.55.
Наш прогноз – победа сборной Египта (1.91).
Где смотреть матч Египет – Гана
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- Дата проведения
- 18 января, 23.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»