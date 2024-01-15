Египет – Гана: прогноз на матч 18 января 2024, Кубок африканских наций

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В четверг, 18 января, сборная Египта сыграет с Ганой во втором туре групповой стадии Кубка африканских наций. Игра состоится в Кот–д’Ивуаре, в городе Абиджан на «Стадионе им. Феликса Уфуэ–Буаньи» ии начнется в 23:00 по московскому времени. Ожидается, что игра пройдет при температуре воздуха в 27 градусов тепла с переменной облачностью – благоприятные условия для матча.

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Рекомендованная ставка: победа сборной Египта (1.91)

Сборная Египта семь раз выигрывала Кубок африканских наций – в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 годах, а в 2021 году становилась серебряным призером турнира. Отметим, «Фараоны» являются единственной сборной, завоевавшей Кубок африканских наций три года подряд. Сборная Ганы выигрывала турнир четыре раза – в 1963, 1965, 1978, 1982 годах, а в последний раз брала серебро турнира в 2015 году.

В предстоящей встрече подопечные Руя Витории, на наш взгляд, выглядят фаворитами встречи, впрочем, и Гана способна преподнести сюрприз. Наш прогноз на матч Египет – Гана поможет сделать осмысленную ставку на игру.

Сборная Египта

 

Египтяне попали в квартет В, где сыграют вместе с Мозамбиком, Кабо–Верде и Ганой. Отметим, «фараоны» в предыдущем матче с Мозамбиком сыграли вничью – 2:2. Мо Салах отличился голом с пенальти и отдал ассист, а также гол на свой счет записал Мостафа Мохамед.

Что касается турнирного положения подопечных Руя Витории, то египтяне идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 1 очко. Команда на два балла отстает от Кабо–Верде на два балла, но при этом обгоняет идущую на последнем месте Гану на 1 балл.

В последних десяти матчах команды были зафиксированы следующие результаты:

  • 14.01.24 Египет – Мозамбик 2:2;
  • 07.01.24 Египет – Танзания 2:0;
  • 19.11.23 Сьерра–Леоне – Египет 0:2;
  • 16.11.23 Египет – Джибути 6:0;
  • 16.10.23 Египет – Алжир 1:1;
  • 12.10.23 Египет – Замбия 1:0;
  • 12.09.23 Египет – Тунис 1:3;
  • 08.09.23 Египет – Эфиопия 1:0;
  • 18.06.23 Египет – Южный Судан 3:0;
  • 14.06.23 Гвинея – Египет 1:0.

Приводим подробную статистику команды в последних десяти играх:

  • победы: 70% (7);
  • ничьи: 20% (2);
  • поражения: 10% (1);
  • забито голов: 21;
  • пропущено голов: 7;
  • забито голов за игру: 2.10;
  • пропущено голов за игру: 0.70;
  • сухие матчи: 60% (6);
  • обе забьют: 40% (4);
  • удары: 14.70;
  • удары (соперник): 7.30;
  • удары в створ: 5.60;
  • удары в створ (соперник): 2.90;
  • владение: 56.10%;
  • владение (соперник): 43.90%;
  • угловые: 5.60;
  • угловые (соперник): 3.10;
  • нарушения: 13.38;
  • нарушения (соперник): 11.38;
  • офсайды: 1.67;
  • офсайды (соперник): 0.83;
  • желтые карточки: 1.50;
  • желтые карточки (соперник): 1.90;
  • красные карточки: 0.10;
  • красные карточки (соперник): 0.20.

Лучший бомбардир команды – Мохамед Салах. Форвард «Ливерпуля» в двух матчах своей команды наколотил четыре мяча, а один гол забил с пенальти. На втором месте Махмуд Хассан из «Трабзонспора» тремя голами в двух матчах, а на третьей позиции Мосмтафа Мохамед из «Нанта» с голом в двух встречах.

Лидером по результативным передачам является Ахмед Фаттох из «Замалека». В активе игрока два ассиста в одной встрече, на втором месте Мостафа Мохамед, отдавший два ассиста в двух матчах, а на третьей строчке Мохамед Салах с ассистом в двух играх.

Вероятный состав на предстоящую встречу:

  • Эль–Шенави Мохамед;
  • Хани Мохамед;
  • Хегази Ахмед;
  • Абдель Монем Мохамед;
  • Хамди Мохамед;
  • Сайед Ахмед;
  • Эльнени Мохамед;
  • Фатхи Хамди;
  • Салах Мохамед;
  • Мохамед Мостафа;
  • Трезеге.

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Сборная Ганы

 

Гана в первом туре группового этапа Кубка африканских наций уступила Кабо–Верде со счетом 1:2. В составе «черных звезд» гол забил Александр Джику а Джордан Айю записал на свой счет результативную передачу. В десяти последних матчах команда сыграла следующим образом:

  • 14.01.24 Гана – Кабо–Верде 1:2;
  • 08.01.24 Гана – Намибия 0:0;
  • 21.11.23 Коморы – Гана 1:0;
  • 17.11.23 Гана – Мадагаскар 1:0;
  • 18.10.23 США – Гана 4:0;
  • 15.10.23 Мексика – Гана 2:0;
  • 12.09.23 Гана – Либерия 3:1;
  • 07.09.23 Гана – ЦАР 2:1;
  • 18.06.23 Мадагаскар – Гана 0:0;
  • 27.03.23 Ангола – Гана 1:1.

Приводим подробную статистику команды в последних десяти играх:

  • победы: 3 (30%);
  • ничьи: 3 (30%);
  • поражения: 4 (40%);
  • забито голов: 8;
  • пропущено голов: 12;
  • забито голов за игру: 0.80;
  • пропущено голов за игру: 1.20;
  • сухие матчи: 3 (30%);
  • обе забьют: 4 (40%);
  • удары: 10.40;
  • удары (соперник): 10.10;
  • удары в створ: 3.00;
  • удары в створ (соперник): 3.80;
  • владение: 54.80;
  • владение (соперник): 45.20;
  • угловые: 3.80;
  • угловые (соперник): 3.40;
  • нарушения: 12.50;
  • нарушения (соперник): 15.13;
  • офсайды: 2.25;
  • офсайды (соперник): 1.25;
  • желтые карточки: 1.50;
  • желтые карточки (соперник): 1.70;
  • красные карточки: 0;
  • красные карточки (соперник): 0.

Лучший бомбардир команды – Мохаммед Кудус. Игрок в 8 матчах национальной сборной в 2023 году, забил 3 гола, на второй строчке – Эрнест Нуама с 2 голами в 4 встречах, а на третьем месте Осман Букари с 2 голами в 7 матчах. В команде нет ярко выраженных лидеров по ассистам, по одному пару отдали Букари, Нуама, Айю, Семеньо, Афена-Гьян, Пэйнтсил, Менса, Опоку.

Вероятный состав на игру:

  • Офори Ричард;
  • Одои Денис;
  • Джику Александер;
  • Салису Мохаммед;
  • Менса Гидеон;
  • Баба Иддрису;
  • Ашимеру Маджид;
  • Пейнтсил Джозеф;
  • Кёнигсдёрффер Рансфорд;
  • Айю Джордан;
  • Семеньо Антуан.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Египет – Гана

 

Прежде чем делать прогноз на игру вспомним, как команды раньше играли друг с другом. Так, история противостояния команд насчитывает 24 матча, в которых египтяне побеждали 12 раз, Гана праздновала успех в 5 встречах. Дважды между командами была зафиксирована результативная ничья 2:2, Египет трижды побеждал Гану со счетом 2:0, а один раз Гана выиграла египтян со счетом 6:1 – к слову, это самый результативный матч в истории противостояния команд. 

В последних 5 очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

  • 12.11.17 Гана – Египет 1:1;
  • 25.01.17 Египет – Гана 1:0;
  • 13.11.16 Египет – Гана 2:0;
  • 19.11.13 Египет – Гана 2:1;
  • 15.10.13 Гана – Египет 6:1.

Обе команды провалились в стартовых матчах турнира – Египет недооценил сборную Мозамбика и чудом вырвал ничью 2:2 на последних минутах, а сборная Ганы уступила Кабо-Верде со счетом 1:2. Впрочем, на дистанции «фараоны» выглядят предпочтительнее соперника, наверняка сборная Египта выиграет этот матч. Букмекерская контора «Бетбум» дает на победу Египта коэффициент 1.91, ничья оценена в 3.18 а победа Ганы – в 4.55.

Наш прогноз – победа сборной Египта (1.91).

Где смотреть матч Египет – Гана

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Египет – Гана
Дата проведения
18 января, 23.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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