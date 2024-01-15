Египет – Гана: прогноз на матч 18 января 2024, Кубок африканских наций

В четверг, 18 января, сборная Египта сыграет с Ганой во втором туре групповой стадии Кубка африканских наций. Игра состоится в Кот–д’Ивуаре, в городе Абиджан на «Стадионе им. Феликса Уфуэ–Буаньи» ии начнется в 23:00 по московскому времени. Ожидается, что игра пройдет при температуре воздуха в 27 градусов тепла с переменной облачностью – благоприятные условия для матча.

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Рекомендованная ставка: победа сборной Египта (1.91)

Сборная Египта семь раз выигрывала Кубок африканских наций – в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 годах, а в 2021 году становилась серебряным призером турнира. Отметим, «Фараоны» являются единственной сборной, завоевавшей Кубок африканских наций три года подряд. Сборная Ганы выигрывала турнир четыре раза – в 1963, 1965, 1978, 1982 годах, а в последний раз брала серебро турнира в 2015 году.

В предстоящей встрече подопечные Руя Витории, на наш взгляд, выглядят фаворитами встречи, впрочем, и Гана способна преподнести сюрприз. Наш прогноз на матч Египет – Гана поможет сделать осмысленную ставку на игру.

Сборная Египта

Египтяне попали в квартет В, где сыграют вместе с Мозамбиком, Кабо–Верде и Ганой. Отметим, «фараоны» в предыдущем матче с Мозамбиком сыграли вничью – 2:2. Мо Салах отличился голом с пенальти и отдал ассист, а также гол на свой счет записал Мостафа Мохамед.

Что касается турнирного положения подопечных Руя Витории, то египтяне идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 1 очко. Команда на два балла отстает от Кабо–Верде на два балла, но при этом обгоняет идущую на последнем месте Гану на 1 балл.

В последних десяти матчах команды были зафиксированы следующие результаты:

14.01.24 Египет – Мозамбик 2:2;

07.01.24 Египет – Танзания 2:0;

19.11.23 Сьерра–Леоне – Египет 0:2;

16.11.23 Египет – Джибути 6:0;

16.10.23 Египет – Алжир 1:1;

12.10.23 Египет – Замбия 1:0;

12.09.23 Египет – Тунис 1:3;

08.09.23 Египет – Эфиопия 1:0;

18.06.23 Египет – Южный Судан 3:0;

14.06.23 Гвинея – Египет 1:0.

Приводим подробную статистику команды в последних десяти играх:

победы: 70% (7);

ничьи: 20% (2);

поражения: 10% (1);

забито голов: 21;

пропущено голов: 7;

забито голов за игру: 2.10;

пропущено голов за игру: 0.70;

сухие матчи: 60% (6);

обе забьют: 40% (4);

удары: 14.70;

удары (соперник): 7.30;

удары в створ: 5.60;

удары в створ (соперник): 2.90;

владение: 56.10%;

владение (соперник): 43.90%;

угловые: 5.60;

угловые (соперник): 3.10;

нарушения: 13.38;

нарушения (соперник): 11.38;

офсайды: 1.67;

офсайды (соперник): 0.83;

желтые карточки: 1.50;

желтые карточки (соперник): 1.90;

красные карточки: 0.10;

красные карточки (соперник): 0.20.

Лучший бомбардир команды – Мохамед Салах. Форвард «Ливерпуля» в двух матчах своей команды наколотил четыре мяча, а один гол забил с пенальти. На втором месте Махмуд Хассан из «Трабзонспора» тремя голами в двух матчах, а на третьей позиции Мосмтафа Мохамед из «Нанта» с голом в двух встречах.

Лидером по результативным передачам является Ахмед Фаттох из «Замалека». В активе игрока два ассиста в одной встрече, на втором месте Мостафа Мохамед, отдавший два ассиста в двух матчах, а на третьей строчке Мохамед Салах с ассистом в двух играх.

Вероятный состав на предстоящую встречу:

Эль–Шенави Мохамед;

Хани Мохамед;

Хегази Ахмед;

Абдель Монем Мохамед;

Хамди Мохамед;

Сайед Ахмед;

Эльнени Мохамед;

Фатхи Хамди;

Салах Мохамед;

Мохамед Мостафа;

Трезеге.

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Сборная Ганы

Гана в первом туре группового этапа Кубка африканских наций уступила Кабо–Верде со счетом 1:2. В составе «черных звезд» гол забил Александр Джику а Джордан Айю записал на свой счет результативную передачу. В десяти последних матчах команда сыграла следующим образом:

14.01.24 Гана – Кабо–Верде 1:2;

08.01.24 Гана – Намибия 0:0;

21.11.23 Коморы – Гана 1:0;

17.11.23 Гана – Мадагаскар 1:0;

18.10.23 США – Гана 4:0;

15.10.23 Мексика – Гана 2:0;

12.09.23 Гана – Либерия 3:1;

07.09.23 Гана – ЦАР 2:1;

18.06.23 Мадагаскар – Гана 0:0;

27.03.23 Ангола – Гана 1:1.

Приводим подробную статистику команды в последних десяти играх:

победы: 3 (30%);

ничьи: 3 (30%);

поражения: 4 (40%);

забито голов: 8;

пропущено голов: 12;

забито голов за игру: 0.80;

пропущено голов за игру: 1.20;

сухие матчи: 3 (30%);

обе забьют: 4 (40%);

удары: 10.40;

удары (соперник): 10.10;

удары в створ: 3.00;

удары в створ (соперник): 3.80;

владение: 54.80;

владение (соперник): 45.20;

угловые: 3.80;

угловые (соперник): 3.40;

нарушения: 12.50;

нарушения (соперник): 15.13;

офсайды: 2.25;

офсайды (соперник): 1.25;

желтые карточки: 1.50;

желтые карточки (соперник): 1.70;

красные карточки: 0;

красные карточки (соперник): 0.

Лучший бомбардир команды – Мохаммед Кудус. Игрок в 8 матчах национальной сборной в 2023 году, забил 3 гола, на второй строчке – Эрнест Нуама с 2 голами в 4 встречах, а на третьем месте Осман Букари с 2 голами в 7 матчах. В команде нет ярко выраженных лидеров по ассистам, по одному пару отдали Букари, Нуама, Айю, Семеньо, Афена-Гьян, Пэйнтсил, Менса, Опоку.

Вероятный состав на игру:

Офори Ричард;

Одои Денис;

Джику Александер;

Салису Мохаммед;

Менса Гидеон;

Баба Иддрису;

Ашимеру Маджид;

Пейнтсил Джозеф;

Кёнигсдёрффер Рансфорд;

Айю Джордан;

Семеньо Антуан.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Египет – Гана

Прежде чем делать прогноз на игру вспомним, как команды раньше играли друг с другом. Так, история противостояния команд насчитывает 24 матча, в которых египтяне побеждали 12 раз, Гана праздновала успех в 5 встречах. Дважды между командами была зафиксирована результативная ничья 2:2, Египет трижды побеждал Гану со счетом 2:0, а один раз Гана выиграла египтян со счетом 6:1 – к слову, это самый результативный матч в истории противостояния команд.

В последних 5 очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

12.11.17 Гана – Египет 1:1;

25.01.17 Египет – Гана 1:0;

13.11.16 Египет – Гана 2:0;

19.11.13 Египет – Гана 2:1;

15.10.13 Гана – Египет 6:1.

Обе команды провалились в стартовых матчах турнира – Египет недооценил сборную Мозамбика и чудом вырвал ничью 2:2 на последних минутах, а сборная Ганы уступила Кабо-Верде со счетом 1:2. Впрочем, на дистанции «фараоны» выглядят предпочтительнее соперника, наверняка сборная Египта выиграет этот матч. Букмекерская контора «Бетбум» дает на победу Египта коэффициент 1.91, ничья оценена в 3.18 а победа Ганы – в 4.55.

Наш прогноз – победа сборной Египта (1.91).

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