Наполи— Фиорентина: прогноз на матч 18 января 2024, Суперкубок Италии

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18 января в состоится матч 1/2 финала Суперкубка Италии. Матч пройдет на нейтральном стадионе «Парк Аль-Аввал в Саудовской Аравии, в городе Рияд». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Впереди матч двух команд, претендующих на попадание в ТОП-4 по итогу чемпионата и важная игра за 6 очков для обоих соперников. Если хозяева выиграют, то они догоняют гостей в таблице по набранным очкам, а вот если проиграют, то уже отставание будет приличным и будет тяжело потом его отыграть. Сможет ли неаполитанская команда после неудачной серии продолжить победную,doc мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Х2, ОЗ (да). 

Наполи

 

Неаполитанская команда в текущем сезоне итальянского чемпионата пока не может найти свою лучшую игру, которую они демонстрировали в прошлом и позапрошлом сезоне. И пока неаполитанцы занимают скромную 7 строчку в турнирной таблице, имея 31 балл в после 20 сыгранных туров Серии А. До первой тройки уже приличный разрыв в 11 очков, где на 3 месте располагается «Милан». От еврокубковых мест отрыв минимальный, где 1 балл всего от шестой «Болоньи». Да и до «Фиорентины» рукой подать и всего 3 очка разрыва и в случае победы в предстоящей встрече и осечки других команд из ТОП-6, неаполитанцы могут подвинуть с 4 строчки «фиалок». На что придется мало рассчитывать, так это на 1 место, до куда уже 20 баллов отставания.

«Наполи» неплохо выглядят в атаке в текущем сезоне и отличились уже 30 раз в 20 турах чемпионата, а больше всех на свой счет записал Осимхен, который забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи. Но многовато они пропускают и 25 пропущенных голов – это многовато и из ТОП-6 у всех меньше этого значения цифра и это только 11 показатель в Серии А.

«Наполи» в последних 5 турах Серии А дважды праздновал победу, 1 раз сыграл вничью и 2 раза победили. В 16 туре был обыгран в домашней встрече «Кальяри» (2:1), где получился непростой матч, в котором победу удалось вырвать лишь в концовке встречи, а автором победного мяча стал Хвича Кварацхелия, который поразил цель с передачи Осимхена.

Следом случилось поражение от «Ромы» в гостях (0:2), где получился очень эмоциональный матч, где было 12 желтых карточек и 2 красных. Обе красные карточки схлопотали неаполитанцы: сначала удалился Политано, а следом Осимхен, этим римляне сполна и воспользовались, забив оба мяча в большинстве.

А в 18 туре в родных стенах не удалось прорвать оборону «Монцы», с которыми разошлись в мировую (0:0) и имели кучу моментов, но подвела реализация.

Потом неаполитанцы вновь потерпели гостевое поражение и теперь их обидчиками стали «Торино» (0:3), и в этой встрече гости схлопотали удаление, которое во многом не позволило набрать баллы в этой встрече.

В последнем сыгранном туре «Наполи» одержал долгожданную для себя победу в чемпионате после серии из 3 матчей без викторий. В домашней встрече удалось с трудом обыграть «Салернитану», несмотря на приличное преимущество в матче практически по всем игровым компонентам. Победу хозяева вырвали победу на 9 минуте матча, когда Рахмани забил победный мяч красивым ударом с отскока в угол ворот.

Не так давно, 20 декабря 2023 года неаполитанцы с треском вылетеле в стадии 1/8 финала из Кубка Италии, проиграв скромному «Фрозиноне» (0:4), где 4 мяча пропустили в финальной трети матча. В этом матче была ужасная игра, как в атаке так и в обороне и отсюда неприятный разгром.

Результаты «Наполи» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 13.01.24 «Наполи» — «Салернитана» 2:1;
  • 07.01.23 «Торино» — «Наполи» 2:0;
  • 29.12.23 «Наполи» — «Монца» 0:0;
  • 23.12.23 «Рома» — «Наполи» 2:0;
  • 20.12.23 «Наполи» — «Фрозиноне» 0:4.

Интересные статические факты «Наполи»:

  • В 5 последних встречах в активе лишь 1 виктория и при этом 3 поражения;
  • В последней домашней встрече удалось победить;
  • Только в 2 из 9 последних матчах клуба из Неаполя забивают обе команды;
  • В 4 из 6 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда забила лишь в одной встрече;
  • В последних 7 матчах неаполитанцы забиваю в среднем 1 гол за игру.

Фиорентина

 

В текущем сезоне итальянского чемпионата «Фиорентина» претендует на ТОП-4, который и замыкает, находясь на 4 строчке. В 20 сыгранных матчах им удалось положить в свою копилку 34 балла и от ближайшего соперника вверху таблицы «Милана» отставание в 8 очков. А вот «Лацио» дышит в спину и всего 1 балл отрыва от римской команды. «Фиорентина» неплохо себя проявляет в оборонительных действиях и пропустила 21 гол в 20 турах чемпионата и это 6 показатель в Серии А. А отличиться им удалось 29 раз и это тоже 6 показатель в лиге, Бонавентура и Гонсалез отличились в команде больше всех (по 6 раз).

В последних 5 турах Серии А «Фиорентина» трижды праздновала победу и по разу проиграла и разошлась миром с соперником. В рамках 16 тура удалось с минимальной разницей в счете обыграть дома «Верону» (1:0). Получился непростой матч и соперник уже на 3 минуте матча мог выйти вперед в счете, но не реализовал пенальти и по ходу игру еще кучу голевых моментов, а хозяевам удалось вырвать победу в концовке матча за счет гола Белтрана на 78 минуте игры.

Затем с тем же счетом (1:0) случилась гостевая победа над скромной «Монцой» и здесь вновь победный гол на свой счет записал Белтран, который отличился в начале встречи, на 7 минуте, после чего никто больше не смог забить и надежно сыграли в обороне.

И в 18 туре вновь (1:0) виктория случилась дома над «Торино», где получилась вязкая встреча с минимальным количеством голевых моментов и лишь в конце игры удалось хозяевам отличиться после точного удара Раньери с передачи Кайоде.

Победную поступь «Фиорентины» нарушил в 19 туре «Сассуоло», который обыграл (1:0) соперника на домашней арене. Быстрый гол на 9 минуте встречи поставил в ступор гостей, которые несмотря на то что выглядели более остро в атаке, не смогу отыграться.

В последнем сыгранном 20 туре «фиалки» довольствовались лишь ничьей (2:2), два раза отыгравшись, проигрывая по ходу матч. А отыграться удалось в последние минуты матча, когда был назначен пенальти в ворота «Удинезе» и его с успехом реализовал Нзола.

«Фиорентина» в недавнем матче четвертьфинала Кубка Италии, который они сыграли 10 января 2024 года, смогли пройти «Болонью»в серии пенальти (5:4) после сухого матча (0:0) в основное время игры.

Результаты «Фиорентины» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 14.01.24 «Фиорентина» — «Удинезе» 2:2;
  • 10.01.24 «Фиорентина» — «Болонья» 0:0, в серии пенальти (5:4);
  • 06.01.23 «Сассуоло» — «Фиорентина» 1:0;
  • 29.12.23 «Фиорентина» — «Торино» 1:0;
  • 22.12.23 «Монца» — «Фиорентина» 0:1.

Интересные статические факты «Фиорентины:

  • В 10 из 11 последних встречах команда не проигрывала, побеждая при этом в основное время матча в 5 играх;
  • В последней гостевой игре было поражение;
  • В 4 из 9 последних матчах «фиалок» забивают обе команды;
  • Только в 1 из 8 последних матчей было забито более 2 мячей за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает около 1 мяча за игру;
  • Команда отличается голом в 7 из 9 последних поединках.

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Наполи – Фиорентина: история личных встреч

 

Команды в истории очных противостояний провели между собой 169 очных поединков. 61 из них стали победными для «Наполи», а у «Фиорентины» в активе 59 побед. А 49 матчей закончились ничейным результатом.

«Наполи» в этих матчах забивал в среднем 1.16 голов (196 мячей), а «Фиорентина» 1.24 (210 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (6:0), такой результат удавался только неаполитанцам и это было в 2021 году в матче 18 тура Серии А. «Фиорентина» же с разницей в 4 мяча обыгрывала оппонента трижды 2 раза со счетом (4:0) и 1 раз (5:1).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 08.10.23 «Наполи» – «Фиорентина» (1:3).
  • 07.05.23 «Наполи» – «Фиорентина» (1:0).
  • 28.08.22 «Фиорентина» – «Наполи» (0:0).
  • 10.04.22 «Наполи» – «Фиорентина» (2:3).
  • 13.01.22 «Наполи» – «Фиорентина» (2:2), в дополнительное время (0:3).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов «Фиорентина» лишь 1 раз проиграла неаполитанцам, выиграв при этом дважды их в основное время встречи и 1 раз в дополнительное время. В последней очной встрече «фиалкам» удалось в гостевом матче обыграть «Наполи» (3:1), это было в рамках 8 тура текущего сезона Чемпионата Италии. Последний раз «Наполи» обыграл оппонента с минимальной разницей в счете (1:0) в рамках 34 тура Серии А прошлого сезона: 7 мая 2023 года.

В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу и в в них было забито более 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Наполи – Фиорентина

 

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Наполи» с минимальной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Наполи» — 2.50;
  • Ничья — 3.41;
  • Победа «Фиорентины» — 2.90;
  • 1Х — 1.43;
  • Х2 — 1.55;
  • Ф1 (0) — 1.78;
  • Ф2 (0) — 2.09;
  • ТБ (2,5) — 2.07;
  • ТМ (2,5) — 1.80;
  • ТБ (3) — 2.91;
  • ТМ (3) — 1.44;
  • ОЗ (да) — 1.84;
  • ОЗ (нет) — 2.00.

«Наполи» в нынешнем сезоне прилично лихорадит и пока у них нет той химии, чтобы была в прошлых 2 сезонах, где они показывали гораздо стабильнее результаты. «Фиорентина» же наоборот прилично добавила и борется в этом сезоне за медали и попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Да и в последних 5 очных встречах преимущество на стороне «Фиорентины», поэтому думаю что они все же не проирают и наберут очки в предстоящей встрече.

Здесь можно заключить пари на Х2, за хороший коэффициент 1.55. 

Обе команды в текущем сезоне Серии А показывают неплохую атакующую игру и в своих последних матчах зачастую отличаются голами. Да и в 3 из 5 последних очных встречах обе команды забивали друг другу. Здесь можно сделать ставку на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.84.

Где смотреть матч Наполи – Фиорентина

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Наполи – Фиорентина
Дата проведения
18 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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