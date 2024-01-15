Сборная Египта – сборная Ганы где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 18 января
В четверг, 18 января, сыграют сборная Египта и сборная Ганы в 2 туре Кубка Африканских Наций.
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- Игра пройдет на стадионе «Феликс Уфуэ-Буаньи».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Египта – сборная Ганы
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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