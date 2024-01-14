Кот-д’Ивуар — Нигерия: прогноз на матч 18 января 2024, Кубок африканских наций

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18 января стартует второй тур групповой стадии Кубка африканских наций. В рамках тура сыграют сборные Кот-д’Ивуара и Нигерии. Игра пройдет в городе Абиджан на поле Стадиона имени Алассана Уаттары. Начало встречи в 20:00 по московскому времени. Турнир принимает Кот-д’Ивуар.

Кот-д’Ивуар получил статус фаворита матча. Слоны дважды в своей истории побеждали в турнире. Титул Кот-д’Ивуар забрал в 1992 и 2015 годах. Еще дважды сборная играла в финале, но становилась серебряным призером. Второе место у Слонов в 2006 и 2012 годах. Бронзовые награды континентального первенства у сборной в 1965, 1968, 1986 и 1994 годах. Сборная Нигерии на четвертом месте в списке самых титулованных команд континента. Суперорлы трижды становились обладателем титула. Победы в 1980, 1994 и 2013 годах. В 1984, 1988, 1990 и 2000 годах Нигерия становилась второй. Семь раз Нигерия брала бронзовые награды — в 1976, 1978, 1992, 2002, 2004, 2006, 2010 и 2019 годах. По суммарному количеству наград Суперорлы на первом месте среди всех команд континента.

Противостояние сборных насчитывает 19 игр. По победам небольшое преимущество 7:6 в пользу Нигерии при 6 ничьих и разнице голов 25:17 в пользу Суперорлов. В финальной стадии Кубка Африки сборные сыграли шесть матчей. По результатам нет лидера: по две победы и две ничьи при разнице голов 5:5. Последний раз команды играли в 2016 году. В товарищеской встрече Нигерия оказалась сильнее 1:0. Годом ранее уже Кот-д’Ивуар с таким же счетом был сильнее в товарищеской встрече. В рамках Кубка африканских наций сборные последний раз играли в 2013 году. Нигерия обыграла Кот-д’Ивуар 261 в матче ¼ финала.

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Рекомендованная ставка: «Обе забьют — да», ИТБ0,5 Кот-д’Ивуара, победа Кот-д’Ивуара с форой 0. 

Кот-д’Ивуар

 

Слоны стартовали на турнире с уверенной победы 2:0 над сборной Гвинея-Бисау. Уже на 4 минуте Секо Фофана вывел ивуарийцев вперед. Второй мяч в матче был забит после перерыва. На 58 минуте итоговый счет встречи установил Жан Филипп Крассо.

В квалификации к Кубку Африки Кот-д’Ивуар занял второе место в группе с Лесото, Коморы и Замбией. На счету Слонов четыре победы, ничья и поражение. Разница голов 9:5. Выше финишировала Замбия за счет лучшей разницы голов. На турнире 2021 года Кот-д’Ивуар уверенно прошел групповую стадию. Слоны одержали две победы и сыграли вничью в группе с Экваториальной Гвинеей, Сьерра-Леоне и Алжиром. В 1/8 финала Слоны попали на Египет. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0. В серии пенальти успешнее были египтяне. Последние в итоге дошли до финала турнира и проиграли в серии пенальти Сенегалу.

Результаты Кот-д’Ивуара в пяти официальных матчах:

  • Кубок Африки, Кот-д’Ивуар — Гвинея-Бисау 2:0;
  • Товарищеский, Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне 5:1;
  • Отбор ЧМ, Гамбия — Кот-д’Ивуар 0:2;
  • Отбор ЧМ, Кот-д’Ивуар — Сейшелы 9:0;
  • Товарищеский, Кот-д’Ивуар — ЮАР 1:1.

Слоны не проигрывают в семи матчах. На отрезке в 10 игр у сборной семь побед, две ничьи и одно поражение. Разница голов 26:7. На домашней арене у сборной пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 21:9.

Интересные статистические факты по игре Кот-д’Ивуара:

  • Самые результативные игроки команды в Кубке Африки (с учетом квалификации): Ибрагим Сангаре 3+1, Кристиан Куаме 2+0, Себастьян Аллер 1+1, Жан Филипп Крассо 2+0. Жан Куасси 0+2;
  • Самые результативные игроки в квалификации на ЧМ 2026: Карим Конате 2+2, Секо Фофана 2+1, Хамед Траоре 2+0, Жан Филипп Крассо 1+1, Себастьян Аллер 1+0;
  • Кот-д’Ивуар не проигрывает в семи матчах;
  • Кот-д’Ивуар не проигрывает в семи домашних матчах;
  • Кот-д’Ивуар победил в 5 из 7 домашних матчах;
  • Кот-д’Ивуар забивает в 7 домашних матчах;
  • Кот-д’Ивуар выиграл первый тайм в 4 играх;
  • Кот-д’Ивуар выиграл первый тайм в 4 домашних встречах;
  • Кот-д’Ивуар забивает до перерыва в 4 играх и 4 домашних встречах;
  • 7 из 10 матчей на турнире прошли не более чем с 2 голами.

В финальную заявку сборной Кот-д’Ивуара не попал нападающий «Галатасарая» Уилфрид Заа. В итоговой заявке сборной есть Себастьян Аллер из дортмундской «Боруссии» и Симон Аденгра из «Брайтона», но оба пока не играют из-за травм.

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Нигерия

 

Суперорлы стартовали не лучшим образом. Нигерия не сумела взять три очка в матче с Экваториальной Гвинеей. Матч завершился вничью 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме. На 36 минуте нигерийцы пропустили от Ивана Сальвадора, но уже спустя две минуты Виктор Осимхен восстановил паритет. По xG у Нигерии было весомое преимущество 2,80:0,28, но воплотить его в голы не получилось.

В квалификации к финальной стадии турнира Суперорлы одержали пять побед и один раз проиграли в группе с Гвинеей-Бисау, Сьерра-Леоне и Сан-Томе и Принсипи. Нигерийцы заняли первое место в квартете и стали самой результативной сборной отбора с 22 голами. На турнире 2021 года Нигерия, как и Кот-д’Ивуар, вылетела на стадии 1/8 финала. В группе с Египтом, Суданом м Гвинеей-Бисау Суперорлы одержали три победы с общим счетом 6:1, но в первом раунде плей-офф проиграли Тунису 0:1.

Результаты Нигерии в пяти официальных матчах:

  • Кубок Африки, Нигерия — Экваториальная Гвинея 1:1;
  • Товарищеский, Гвинея — Нигерия 2:0;
  • Отбор на ЧМ, Зимбабве — Нигерия 1:1;
  • Отбор на ЧМ, Нигерия — Лесото 1:1;
  • Товарищеский, Мозамбик — Нигерия 2:3.

В 10 последних сыгранных матчах у Нигерии четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 18:12. В статусе гостей у Суперорлов три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 11:19.

Интересные статические факты по игре Нигерии в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в Кубке Африки (с учетом квалификации): Виктор Осимхен 11+2, Мозес Саймон 2+3, Адемола Лукман 2+2, Терем Морфи 2+0, Келечи Ихеаначо 1+1,
  • Самые результативные игроки в квалификации на ЧМ 2026: Келечи Ихеаначо 1+1, Семи Аджайи 1+0, Мозес Саймон 0+1;
  • Нигерия не побеждает в 4 играх;
  • Нигерия не побеждает в 5 из 6 матчах;
  • В 5 из 6 матчах Нигерии забивают обе команды;
  • Нигерия пропускает в 6 последних встречах;
  • В 6 матчах Нигерия забивает последний гол;
  • 5 из 6 матчей на турнире прошли не более чем с 2 голами;
  • 9 из 10 игр на турнире не завершились вничью.

Из кадровых проблем Суперорлов можно выделить отсутствие в заявке Виктора Бонифасе из «Байера» и Уилфреда Ндиди из «Лестера». Оба травмированы. 

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка африканских наций Кот-д’Ивуар — Нигерия

 

Хозяева получили статус фаворита матча. Слоны идут на серии из семи игр без поражений и семи игр без поражений в домашних встречах. В каждой из серий у Кот-д’Ивуара по пять побед и две ничьи. Нигерия в свою очередь не может победить в четырех играх подряд: три ничьи и одно поражение.

Коэффициенты на матч Кот-д’Ивуар — Нигерия от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа Кот-д’Ивуара — 2,15;
  • Ничья — 2,99;
  • Победа Нигерии — 4,00;
  • ТБ2,5 — 2,83;
  • ТМ2,5 — 1,44;
  • «Обе забьют — да» — 2,29;
  • «Обе забьют — нет» — 1,62.

Обе сборные провалили последний Кубок Африки выбыв в 1/8 финала. Нигерия стартовала на текущем турнире с ничьей, но и в случае поражения от хозяев имеет хорошие шансы пройти в 1/8 финала. В 1/8 финала проходя не только сборные занявшие первое и второе место, но и четыре лучшие сборные, финишировавшие на третьей строчке. У Нигерии задача не проиграть или проиграть с минимальным счетом, чтобы в последней игре группы улучшить разницу голов. Кот-д’Ивуар фаворит матча. У сборной минимум кадровых проблем. Слоны играют на домашнем турнире. Основная ставка на матч — победа Кот-д’Ивуара с форой 0 с коэффициентом 1,47 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Кот-д’Ивуар — Нигерия

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Кот-д`Ивуар – Нигерия
Дата проведения
18 января, 20.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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