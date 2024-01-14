Наполи – Фиорентина где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперкубок Италии 18 января
В четверг, 18 января, сыграют Наполи и Фиорентина в полуфинале Суперкубка Италии по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Наполи – Фиорентина
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Суперкубок Италии по футболу: все новости