Ахметов о переходе в «Зенит»: «Фанаты «Краснодара» любили меня. Прошу не держать на меня зла, понять ситуацию»

Ильзат Ахметов надеется, что фанаты «Краснодара» не будут злиться на него.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков «Краснодара» за поддержку. Они действительно очень классные, они любили меня. Это яркое воспоминание.

Хочу попросить не держать на меня зла, понять ситуацию, мой выбор. Каждый просто идет своей дорогой.

Надеюсь, что мы еще увидимся. Хочется верить, что, когда мы будем играть в , наша встреча пройдет хорошо», – сказал полузащитник « ».

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