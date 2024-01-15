Ахметов о переходе в «Зенит»: «Фанаты «Краснодара» любили меня. Прошу не держать на меня зла, понять ситуацию»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Чемпионат.com Футбол

Ильзат Ахметов надеется, что фанаты «Краснодара» не будут злиться на него.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков «Краснодара» за поддержку. Они действительно очень классные, они любили меня. Это яркое воспоминание.

Хочу попросить не держать на меня зла, понять ситуацию, мой выбор. Каждый просто идет своей дорогой.

Надеюсь, что мы еще увидимся. Хочется верить, что, когда мы будем играть в Краснодаре, наша встреча пройдет хорошо», – сказал полузащитник «Зенита».

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8 комментариев
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1)Он не с детства в Краснодаре.
2)Краснодар и Зенит не принципиальные соперники.
3) Он не сделал ничего подлого по отношению к Краснодару. Переход обычный, зимний.
4) У Краснодара нету ультрас
Но, то, что вежливо высказался - молодец.
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«Прошу не держать на меня зла, понять ситуацию»
«Я просто хочу получать деньги и ничего не делать» - добавил Ахметов
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