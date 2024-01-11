Агент Ахметова о срыве трансфера в «Зенит» в 2018-м: «Ильзат нравился Семаку, но пришлось расчищать авгиевы конюшни – вернулись все арендованные игроки»

Агент Ильзата Ахметова рассказал о срыве трансфера в «Зенит» в 2018 году.

«Никакой ссоры вообще не было. На тот момент , с которым я хорошо общаюсь, согласовал все вопросы по переходу . Его протокольная служба занималась визой и прочими делами. Но тогда Семак был только назначен в клуб, и в тот момент все арендованные игроки вернулись в « » – у Сергея Богдановича оказалось около 50 футболистов. пришлось расчищать авгиевы конюшни.

Ахметов нравился Богдановичу, он ездил на сборы, произвел хорошее впечатление, но, имея стольких футболистов с контрактами, Семак не понимал, что делать с таким количеством игроков. Мы расстались абсолютно нормально», – сказал .

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