Агент Ахметова о срыве трансфера в «Зенит» в 2018-м: «Ильзат нравился Семаку, но пришлось расчищать авгиевы конюшни – вернулись все арендованные игроки»
Агент Ильзата Ахметова рассказал о срыве трансфера в «Зенит» в 2018 году.
«Никакой ссоры вообще не было. На тот момент Александр Дюков, с которым я хорошо общаюсь, согласовал все вопросы по переходу Ахметова. Его протокольная служба занималась визой и прочими делами. Но тогда Семак был только назначен в клуб, и в тот момент все арендованные игроки вернулись в «Зенит» – у Сергея Богдановича оказалось около 50 футболистов. Семаку пришлось расчищать авгиевы конюшни.
Ахметов нравился Богдановичу, он ездил на сборы, произвел хорошее впечатление, но, имея стольких футболистов с контрактами, Семак не понимал, что делать с таким количеством игроков. Мы расстались абсолютно нормально», – сказал Ираклий Гегечкори.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Все новости про Ахметова.
Так появился ФК Сочи