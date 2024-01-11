Агент Ахметова о срыве трансфера в «Зенит» в 2018-м: «Ильзат нравился Семаку, но пришлось расчищать авгиевы конюшни – вернулись все арендованные игроки»

Теги Зенит Сергей Семак Александр Дюков Ираклий Гегечкори агенты Ильзат Ахметов Чемпионат.com Футбол

Агент Ильзата Ахметова рассказал о срыве трансфера в «Зенит» в 2018 году.

«Никакой ссоры вообще не было. На тот момент Александр Дюков, с которым я хорошо общаюсь, согласовал все вопросы по переходу Ахметова. Его протокольная служба занималась визой и прочими делами. Но тогда Семак был только назначен в клуб, и в тот момент все арендованные игроки вернулись в «Зенит» – у Сергея Богдановича оказалось около 50 футболистов. Семаку пришлось расчищать авгиевы конюшни.

Ахметов нравился Богдановичу, он ездил на сборы, произвел хорошее впечатление, но, имея стольких футболистов с контрактами, Семак не понимал, что делать с таким количеством игроков. Мы расстались абсолютно нормально», – сказал Ираклий Гегечкори.

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8 комментариев
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В 2018 году Семак реально проделал колоссальную работу, Зенит был в полном раздрае после Манчини и Луческу, а он сумел собрать команду, которая взяла чемпионат, сделав пару точечных трансферов.
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сейчас будем читать все новости об агенте Ильзата Ахметова и о том, что Мостовой не хотел возглавлять Енисей
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Засуха в российском футболе. Межсезонье.
Все новости про Ахметова.
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это будет открытием для местных жертв пропаганды, но Ахметов был на просмотре в Зените в 2018 году и реально в шаге от контракта, потом уже ЦСКА, крутая игра, сборная и тд
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"у Сергея Богдановича оказалось около 50 футболистов"

Так появился ФК Сочи
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Семак Геракл Богданович
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