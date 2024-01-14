Мостовой об Ахметове: «Основным в «Зените» точно не будет. В «Краснодаре» были яркие отрезки, но он и там не прижился»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Александр Мостовой не уверен, что Ильзат Ахметов выдержит конкуренцию в «Зените».

«Переход Ахметова в «Зенит» – это здорово, в первую очередь, для него самого. Это действительно неплохой игрок, но он точно не будет основным в «Зените».

В «Краснодаре» у него были яркие отрезки, но и там он не прижился. Посмотрим, что он покажет в «Зените». В «Зените» конкуренция намного выше, там будет ему нелегко», – сказал Мостовой.

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8 комментариев
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Как скипетром отрезал
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Ответ Михаил Опякин
Зря Царь так. Ильзат разозлен. Минимум положит 10 мячей и сделает 9 ассистов.
в сумку для мячей
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Ответ Всеволод Бобров
да Ахметов это мешок, ни скорости, ни удара, ни чтения игры
Ты видимо никогда не видел, как он играет!
Да он не супер топ, но техника и удар присутствует.
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Ответ Зелёный гопник
Ты видимо никогда не видел, как он играет! Да он не супер топ, но техника и удар присутствует.
я за ЦСКА болею, я этот мешок наблюдал года 2 точно
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