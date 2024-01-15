Ахметов о переходе в «Зенит»: «Смотрю на перспективу, а не на 2-3 месяца вперед. Болельщики в Краснодаре встретят без негатива, надеюсь»

Ильзат Ахметов прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит».

– У вас необычная ситуация: трансфер из клуба в клуб, которые борются за первое место, причем лидирует тот, что вы покинули. Думали об этом?

– Конечно, от этих мыслей было не уйти. Но смотрю не на два‑три месяца вперед, а на перспективу. Решение принимал исходя из этого, а не из турнирной таблицы в данный момент.

– Апрельский матч «Краснодар» – «Зенит» окажется для вас особым?

– Конечно. Тем более игра пройдет в Краснодаре. Надеюсь, болельщики встретят без негатива. Лично я буду рад вернуться в город и сыграть на стадионе, которые мне очень нравятся.

– Как в «Краснодаре» до перерыва на зимнюю паузу воспринимали чемпионскую гонку с «Зенитом»?

– Каждый в клубе хочет, чтобы произошло это знаковое событие и «Краснодар» стал чемпионом. Тогда все, кто сейчас здесь работают, войдут в историю. Но ощущения накала, который сопровождает чемпионскую гонку, до перерыва, на мой взгляд, в команде не было – еще слишком много игр до финиша. Все было более‑менее спокойно.

– Ничья на «Газпром Арене», которая, по сути, позволила «Краснодару» уйти на перерыв первым, воспринималась в команде как победа?

– Такого не было. Скорее как хороший результат и шаг вперед, – сказал Ахметов.

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