Ахметов о переходе в «Зенит»: «Смотрю на перспективу, а не на 2-3 месяца вперед. Болельщики в Краснодаре встретят без негатива, надеюсь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Ильзат Ахметов Матч ТВ Футбол

Ильзат Ахметов прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит».

– У вас необычная ситуация: трансфер из клуба в клуб, которые борются за первое место, причем лидирует тот, что вы покинули. Думали об этом?

– Конечно, от этих мыслей было не уйти. Но смотрю не на два‑три месяца вперед, а на перспективу. Решение принимал исходя из этого, а не из турнирной таблицы в данный момент.

– Апрельский матч «Краснодар» – «Зенит» окажется для вас особым?

– Конечно. Тем более игра пройдет в Краснодаре. Надеюсь, болельщики встретят без негатива. Лично я буду рад вернуться в город и сыграть на стадионе, которые мне очень нравятся.

– Как в «Краснодаре» до перерыва на зимнюю паузу воспринимали чемпионскую гонку с «Зенитом»?

– Каждый в клубе хочет, чтобы произошло это знаковое событие и «Краснодар» стал чемпионом. Тогда все, кто сейчас здесь работают, войдут в историю. Но ощущения накала, который сопровождает чемпионскую гонку, до перерыва, на мой взгляд, в команде не было – еще слишком много игр до финиша. Все было более‑менее спокойно.

– Ничья на «Газпром Арене», которая, по сути, позволила «Краснодару» уйти на перерыв первым, воспринималась в команде как победа?

– Такого не было. Скорее как хороший результат и шаг вперед, – сказал Ахметов.

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34 комментария
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Средний игрок с правильным паспортом, которого взяли сугубо на лавку. А новостей… кто только не высказался по этому поводу. Не представляю для кого этот трансфер хоть сколько-нибудь имеет значение кроме самого Ахметова.
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Ответ Александр Жердин
Кто прав, Ахметов или Краснодар - покажет конец чемпионата.
Прав окажется кошелек Ахметова через 3 года контракта
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+11
Просто поднять бабла решил ,станет лавочный чемпион как Бакаев )
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Ответ Zenith forever
Говоря о перспективе, а не о двух-трех месяцах, Ахметов демонстрирует свое понимание того, что Краснодар все поставил на этот сезон, а потом будет обычное прозябание, как у Спартака после триумфа Карреры. Точно такая же ситуация.
говоря о перспективе, Ахметов имел ввиду гарантированный 2-х летний контракт, не хуже нынешнего, с возможными бонусами. В Краснодаре он игрок подмены, поэтому длительность и сумма контракта вряд ли была бы веше. А если выбирать между лавкой Зенита и Краснодара, я бы выбрал Зенит
+6
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Кто прав, Ахметов или Краснодар - покажет конец чемпионата.
+4
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-Петька, а известно ли тебе, что такое перспектива?
-Василь Иваныч, ну хорош! Мне уже про нюанс объяснения хватило.
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Ответ окечуква
Средний игрок с правильным паспортом, которого взяли сугубо на лавку. А новостей… кто только не высказался по этому поводу. Не представляю для кого этот трансфер хоть сколько-нибудь имеет значение кроме самого Ахметова.
Вот полностью согласен, тоже не понимаю ажиотажа. Будто перешел Кордоба, Сперцян или Сафонов. Всем очевидно что в Зените у него будет роль условного Ерохина, сидеть на скамейке и иногда выходить. Может даже забить какому-нибудь Сочи. А шуму устроили...
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чтобы встретили с негативом, надо еще на поле выйти
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Ответ Алексей Ненахов
Просто поднять бабла решил ,станет лавочный чемпион как Бакаев )
А если заиграет?
Как Оздоев или Кузяев😁
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"паспорт" по нынешним временам вещь бессмысленная . тем более этот игрок. да еще в зените. тоже мне - палочка выручалочка
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Конечно без негатива! Средний игрок ушел из клуба, в котором пробыл недолгое время.
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Перспективы самые отличные. Зарплата приличная,скамейка теплая,мулаты пусть потеют и борятся за титулы.
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Ответ Зелёный гопник
А если заиграет? Как Оздоев или Кузяев😁
Оздоев и Кузяев были лидерами своих клубов, а Ахметов уже в 3 местах даже игроком основы не смог стать. С чего бы ему заиграть резко в 26 лет в самом укомплектованном клубе лиги?
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Ответ Slavnov
Красавчик, дои мешочек, сиди и кайфуй, проверяй карточку каждый месяц, больше бы тебе никто такую зп не дал
Урунов, перелогинься...
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