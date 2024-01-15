Невилл об «МЮ»: «Последний раз я видел комбинации при ван Гале, сейчас это набор разрозненных передач. Это удивляет – в «Баварии» и «Аяксе» тен Хаг создал фантастические команды»

Гари Невилл раскритиковал стиль игры «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Последний раз я видел комбинации в игре и серии передач, которые выглядели бы целостно, при Луи ван . То, что я вижу сейчас – это набор разрозненных передач, и когда игрок получает мяч, он, похоже, должен определить, где находится следующий игрок, вместо того, чтобы знать это.

Это очень удивляет меня, потому что нидерландские тренеры были мастерами на протяжении последних 30, 40, 50 лет. Тен Хаг, работая в «Баварии», а затем в « », создал фантастические команды с действительно хорошими комбинациями и моделями игры. И я не вижу ничего подобного [в «МЮ»].

Они отчаянно стараются понять, кто где располагается, и составить комбинации и схемы. Думаю, это должно произойти в ближайшие несколько месяцев. Что касается результатов – конечно, побеждать приятно. В данный момент на этом стадионе нет настоящей энергии, поэтому нам нужно видеть развитие, видеть, что команда совершенствуется, прогрессирует и находится на правильном пути», – сказал бывший игрок « ».