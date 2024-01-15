Невилл об «МЮ»: «Последний раз я видел комбинации при ван Гале, сейчас это набор разрозненных передач. Это удивляет – в «Баварии» и «Аяксе» тен Хаг создал фантастические команды»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Гари Невилл высшая лига Нидерланды Аякс Луи ван Гал премьер-лига Англия бундеслига Германия Бавария-2 Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл раскритиковал стиль игры «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

«Последний раз я видел комбинации в игре и серии передач, которые выглядели бы целостно, при Луи ван Гале. То, что я вижу сейчас – это набор разрозненных передач, и когда игрок получает мяч, он, похоже, должен определить, где находится следующий игрок, вместо того, чтобы знать это.

Это очень удивляет меня, потому что нидерландские тренеры были мастерами на протяжении последних 30, 40, 50 лет. Тен Хаг, работая в «Баварии», а затем в «Аяксе», создал фантастические команды с действительно хорошими комбинациями и моделями игры. И я не вижу ничего подобного [в «МЮ»].

Они отчаянно стараются понять, кто где располагается, и составить комбинации и схемы. Думаю, это должно произойти в ближайшие несколько месяцев. Что касается результатов – конечно, побеждать приятно. В данный момент на этом стадионе нет настоящей энергии, поэтому нам нужно видеть развитие, видеть, что команда совершенствуется, прогрессирует и находится на правильном пути», – сказал бывший игрок «МЮ».

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23 комментария
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Дайте второй шанс Сульшеру, человек всем сердцем за клуб и я думаю за это время человек поработал над собой ( мне почему то так верится ), до конца этого сезона дали бы ему шанс, хуже явно не будет, (опять же, почему то кажется) будет лучше…
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Стерильный ватокат при Ван Гале = комбинации, ладно. И еще интересно когда Гари смотрел матчи Баварии-2.
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Ответ onsigne
«Так вот, футбол Луи ван Гала в «Манчестер Юнайтед» был худшим, что я когда-либо видел! Футбол Жозе Моуринью был намного лучше, чем Луи ван Гала, хотя и был неприемлемым с точки зрения того, что хотят видеть болельщики», — цитирует Невилла The Sun, 2019. Может дело не в тренерах, а в атмосфере вокруг клуба, управленцах, трансферной политике и вот таких легендах-балаболах, как Невилл. Реально манчестерский Спартак.
При следующем тренере будут вспоминать с теплотой и Тен Хага.))
+16
-2
+14
«Так вот, футбол Луи ван Гала в «Манчестер Юнайтед» был худшим, что я когда-либо видел! Футбол Жозе Моуринью был намного лучше, чем Луи ван Гала, хотя и был неприемлемым с точки зрения того, что хотят видеть болельщики», — цитирует Невилла The Sun, 2019.

Может дело не в тренерах, а в атмосфере вокруг клуба, управленцах, трансферной политике и вот таких легендах-балаболах, как Невилл. Реально манчестерский Спартак.
+12
-3
+9
Ответ therealgreenman
Дайте второй шанс Сульшеру, человек всем сердцем за клуб и я думаю за это время человек поработал над собой ( мне почему то так верится ), до конца этого сезона дали бы ему шанс, хуже явно не будет, (опять же, почему то кажется) будет лучше…
«Всем сердцем» быть мало что быть главным тренером. Если бы Оле был таким сильным специалистом - его бы куда-то звали, а так вообще никому не нужен
+10
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+9
Ответ lovkac
А когда Тен Хаг работал в Баварии?
Бавария 2(академия)
+5
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+5
С Бруну это невозможно. Он слишком сильно нацелен на последний пас и обостряет из любой ситуации
+4
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+4
Ответ therealgreenman
Дайте второй шанс Сульшеру, человек всем сердцем за клуб и я думаю за это время человек поработал над собой ( мне почему то так верится ), до конца этого сезона дали бы ему шанс, хуже явно не будет, (опять же, почему то кажется) будет лучше…
Ну вот Хави тоже всем сердцем за Барселону, толк какой-то есть?

Все пишут про провальный менеджмент в МЮ, это так, но после ухода САФ в клубе не было ни одного топ-тренера уровня Пепа или Клоппа (Моуриньо уже был на спаде).
+4
0
+4
Единственное светлое воспоминание о Ван Гале, что в АПЛ были 4 победы над Ливерпулем из 4х ну и кубок еще, а тот футбол было смотреть невыносимо, 70% владения без атак
+4
-1
+3
Ответ red hikkikomori
Баварию-2 построил, которая в 3й или 4-й лиге играет, и Аякс, самому не смешно ? А уж голландские тренеры : Кройф и Ван Гал в 90-х, Хиддинк на уровне клубов в 80-х брали евротрофеи и всё, голландская тренерская школа уже давно толковых тренеров не даёт
Тот Аякс был крут, остановился в шаге от финала ЛЧ.
+4
-1
+3
Ответ Vitto
При следующем тренере будут вспоминать с теплотой и Тен Хага.))
Кстати, точно. Особенно на фоне условного Поттера, которого Роналду с Санчо на бутерброд бы намазали и сожрали на завтрак
+3
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+2
Ответ therealgreenman
Дайте второй шанс Сульшеру, человек всем сердцем за клуб и я думаю за это время человек поработал над собой ( мне почему то так верится ), до конца этого сезона дали бы ему шанс, хуже явно не будет, (опять же, почему то кажется) будет лучше…
Кстати, Ферги в своей биографии высоко котировал Сульшера. Писал, что этот парень обладал аналитическим складом ума. Просто факт, безотносительно того, стоит ли вернуть Сульшера или нет)

А еще вспомнились разборы на спортсе времен Сульшера-тренера, которые частенько начинались с рассказаов о том, какую схему под соперника придумал Уле)
+1
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+1
Ответ therealgreenman
Дайте второй шанс Сульшеру, человек всем сердцем за клуб и я думаю за это время человек поработал над собой ( мне почему то так верится ), до конца этого сезона дали бы ему шанс, хуже явно не будет, (опять же, почему то кажется) будет лучше…
Мне кажется Рэтклифф может дать шанс Кэррику или переманит тренера Вулверхэмптона, что-то в этом духе
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Это что за такая волшебная Бавария 2 то была :))) кто-то знает?
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Ответ therealgreenman
Дайте второй шанс Сульшеру, человек всем сердцем за клуб и я думаю за это время человек поработал над собой ( мне почему то так верится ), до конца этого сезона дали бы ему шанс, хуже явно не будет, (опять же, почему то кажется) будет лучше…
Как Серкис гонял Ситю на своём тренировочном Этихаде было эпично. Гвардиола тужился, прыгал , но получал по полной
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игроки днари
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Ответ onsigne
«Так вот, футбол Луи ван Гала в «Манчестер Юнайтед» был худшим, что я когда-либо видел! Футбол Жозе Моуринью был намного лучше, чем Луи ван Гала, хотя и был неприемлемым с точки зрения того, что хотят видеть болельщики», — цитирует Невилла The Sun, 2019. Может дело не в тренерах, а в атмосфере вокруг клуба, управленцах, трансферной политике и вот таких легендах-балаболах, как Невилл. Реально манчестерский Спартак.
Абсолютно согласен. Дело явно в атмосфере вокруг клуба.
МЮ после эпохи САФ находится под большим психологическим прессом.
Ну реально кого только не попробовали из тренеров: из "легенд клуба" Сульшера, из именитых типа тренеров с именем Ван Гала и Моуриньо, добрались уже до тренеров "нового поколения" из типа перспективных в виде Тен Хага, кучу игроков перепробовали......всё не то.
Просто болото какое-то, где все тонут.

И главное непонятно что делать с этим?
МЮ топит собственное же имя.
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Невилл через пять лет:
"Последний раз я видел комбинации в игре и серии передач, которые выглядели бы целостно, при Тен Хаге."
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А когда Тен Хаг работал в Баварии?
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Ответ red hikkikomori
Баварию-2 построил, которая в 3й или 4-й лиге играет, и Аякс, самому не смешно ? А уж голландские тренеры : Кройф и Ван Гал в 90-х, Хиддинк на уровне клубов в 80-х брали евротрофеи и всё, голландская тренерская школа уже давно толковых тренеров не даёт
Адвокат с зенитом брал еврокубок
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