Онана может опоздать на матч Камеруна и Гвинеи – вылет самолета задерживается из-за тумана. Вратарь «МЮ» постарается добраться до стадиона на машине
Андре Онана может пропустить первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» отложил отправление в расположение национальной команды, чтобы принять участие в матчах против «Уигана» (2:0) и «Тоттенхэма» (2:2).
Сегодня сборная Камеруна встретится с командой Гвинеи в 1-м туре группового этапа Кубка Африки. Встреча пройдет на стадионе в ивуарийском городе Ямусукро. Онана должен был присоединиться к партнерам по команде перед началом игры, но вылет его частного самолета задерживается из-за плохой погоды – аэропорт в Ямусукро окутан туманом.
Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Sports Vibes, Андре находится в Абиджане и попытается добраться до стадиона на машине. Поездка на расстояние в 240 километров займет около 3 часов.
Матч Камерун – Гвинея начнется в 20:00 по московскому времени.
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