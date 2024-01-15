Онана может опоздать на матч Камеруна и Гвинеи – вылет самолета задерживается из-за тумана. Вратарь «МЮ» постарается добраться до стадиона на машине

Андре Онана может пропустить первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки.

Вратарь « » отложил отправление в расположение национальной команды, чтобы принять участие в матчах против «Уигана» (2:0) и «Тоттенхэма» (2:2).

Сегодня сборная Камеруна встретится с командой Гвинеи в 1-м туре группового этапа Кубка Африки. Встреча пройдет на стадионе в ивуарийском городе Ямусукро. Онана должен был присоединиться к партнерам по команде перед началом игры, но вылет его частного самолета задерживается из-за плохой погоды – аэропорт в Ямусукро окутан туманом.

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Sports Vibes, находится в Абиджане и попытается добраться до стадиона на машине. Поездка на расстояние в 240 километров займет около 3 часов.

Матч Камерун – начнется в 20:00 по московскому времени.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам