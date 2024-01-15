Онана может опоздать на матч Камеруна и Гвинеи – вылет самолета задерживается из-за тумана. Вратарь «МЮ» постарается добраться до стадиона на машине

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Африки сборная Камеруна по футболу сборная Гвинеи Андре Онана Футбол

Андре Онана может пропустить первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» отложил отправление в расположение национальной команды, чтобы принять участие в матчах против «Уигана» (2:0) и «Тоттенхэма» (2:2). 

Сегодня сборная Камеруна встретится с командой Гвинеи в 1-м туре группового этапа Кубка Африки. Встреча пройдет на стадионе в ивуарийском городе Ямусукро. Онана должен был присоединиться к партнерам по команде перед началом игры, но вылет его частного самолета задерживается из-за плохой погоды – аэропорт в Ямусукро окутан туманом. 

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Sports Vibes, Андре находится в Абиджане и попытается добраться до стадиона на машине. Поездка на расстояние в 240 километров займет около 3 часов. 

Матч Камерун – Гвинея начнется в 20:00 по московскому времени.

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22 комментария
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Вылет Камеруна задерживается
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+39
Клещ, вцепился в свое место в МЮ терь из-за этого траблы в сборной. Сидел бы себе спокойно, поиграл бы турок и все норм было бы, вернулся бы в раму спокойно, так нет. Мандражирует чтоли.
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Такси 4…Джибриль Сиссе добирается до стадиона
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🤡
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В итоге в машине забарахлит GPS и он уедет в не ту страну
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Андре Онана может пропустить - тут новость можно и заканчивать
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Клоунана
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Ответ dudufufu
Вылет Камеруна задерживается
А ты хорош!😁
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Как я и писал ранее, Манчестер ну просто всё делает ради успешного выступления Камеруна на КА, даже уже в Африке пытаются его остановить
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Даже сама природа, протестует против Онаны.
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Ответ Алекс Мелкумян
Клещ, вцепился в свое место в МЮ терь из-за этого траблы в сборной. Сидел бы себе спокойно, поиграл бы турок и все норм было бы, вернулся бы в раму спокойно, так нет. Мандражирует чтоли.
+++
Предал родину он !
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Надеюсь начало матча отложат чтобы подождать приезда лучшего вратаря мира
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Если у тренера Камеруна есть яйца, то посади Онану на скамеечку, пусть сидит весь турнир
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Между ушей ведь залетел второй !? Дырявая )))
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В не самых благополучных странах Африки, я бы не стал так объявлять что какая-то богатая персона поедет на машине из точки А в точку Б.
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А в итоге вообще приедет на велосипеде с корзинкой)
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Про это фильм можно снять какой-нибудь...
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Да мог и не ехать уже, во втором тайме придется выпускать что-ли
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