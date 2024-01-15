Невилл об «МЮ»: «Необходимо развивать стиль игры, иначе тренер будет уязвим, думаю. На «Юнайтед» тяжело смотреть»
Гари Невилл считает, что «МЮ» необходимо работать над стилем игры.
«В ближайшие несколько месяцев мы должны увидеть развитие стиля игры, иначе, я думаю, тренер будет уязвим, потому что новый владелец в конце концов захочет посмотреть, как мы играем, захочет энергии, суеты.
«Манчестер Юнайтед» исторически был кассовым клубом, как и «Тоттенхэм». Мне нравится смотреть, как «шпоры» играют в футбол. Смотреть на игру «Манчестер Юнайтед» тяжело. У них есть несколько интересных, талантливых игроков, нужно лишь окрепнуть в ближайшие несколько месяцев, и я надеюсь, что у Эрика тен Хага это получится.
Я говорю о схемах и комбинациях, на которые игроки могут положиться, когда в матче у них возникают трудности. Выходя на поле по выходным, вы опираетесь на заготовки с тренировок», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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Но прошло больше чем полтора сезона, 2 межсезонья
А Невилл говорит, что есть игроки, надо лишь окрепнуть
Вот чем моя аналитика хуже, смотрите:
"Я считаю, что Тен Хаг должен повлиять на мотивацию игроков и взаимоотношения в коллективе, чтобы спровоцировать рост результатов не только благодаря технической составляющей, но и психологической. На данный момент в команде много неопределённости, с которой не получается справиться. Надо показать фанатам единство, чтобы усилить взаимную поддержку и самоотдачу футболистов".
Примитивный заказной бред, который они регулярно транслируют, выбирая себе жертву. То Погба, то Лукаку, то Санчо, то Мхитарян, то Санчес, то Рэшфорд. Вся их болтовня - это провокация и чушь, никакого профессионализма, скай спорт полный отстой, а вся эта компашка Каррагеров и Фердинандов в купе с их дружбаном Линекером, который превратился в политическую куколку для пропаганды, уже нехило так раздражает. Такая журналистика от бывших легенд - это свинство по отношению к футболу. ИМХО, конечно