Невилл об «МЮ»: «Необходимо развивать стиль игры, иначе тренер будет уязвим, думаю. На «Юнайтед» тяжело смотреть»

Гари Невилл считает, что «МЮ» необходимо работать над стилем игры.

«В ближайшие несколько месяцев мы должны увидеть развитие стиля игры, иначе, я думаю, тренер будет уязвим, потому что новый владелец в конце концов захочет посмотреть, как мы играем, захочет энергии, суеты.

«Манчестер Юнайтед» исторически был кассовым клубом, как и «Тоттенхэм». Мне нравится смотреть, как «шпоры» играют в футбол. Смотреть на игру «Манчестер Юнайтед» тяжело. У них есть несколько интересных, талантливых игроков, нужно лишь окрепнуть в ближайшие несколько месяцев, и я надеюсь, что у Эрика тен Хага это получится.

Я говорю о схемах и комбинациях, на которые игроки могут положиться, когда в матче у них возникают трудности. Выходя на поле по выходным, вы опираетесь на заготовки с тренировок», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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