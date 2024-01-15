Невилл об «МЮ»: «Необходимо развивать стиль игры, иначе тренер будет уязвим, думаю. На «Юнайтед» тяжело смотреть»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл считает, что «МЮ» необходимо работать над стилем игры.

«В ближайшие несколько месяцев мы должны увидеть развитие стиля игры, иначе, я думаю, тренер будет уязвим, потому что новый владелец в конце концов захочет посмотреть, как мы играем, захочет энергии, суеты.

«Манчестер Юнайтед» исторически был кассовым клубом, как и «Тоттенхэм». Мне нравится смотреть, как «шпоры» играют в футбол. Смотреть на игру «Манчестер Юнайтед» тяжело. У них есть несколько интересных, талантливых игроков, нужно лишь окрепнуть в ближайшие несколько месяцев, и я надеюсь, что у Эрика тен Хага это получится.

Я говорю о схемах и комбинациях, на которые игроки могут положиться, когда в матче у них возникают трудности. Выходя на поле по выходным, вы опираетесь на заготовки с тренировок», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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8 комментариев
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Роналду ушел, Антони на банке, Каземиро на банке, Де Хеа ушел, Погба ушел, кто теперь виноват Гари, ну же, найди козла отпущения нового, чтобы светить себя опять в сми. Такой же бубнила как и Каррагер, вчера Вини показал ему кого нужно ставить в команду года.
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Вчера Ттхм полурезервным составом раскатал МЮ спокойно, только индивидуальное мастерство не хватала для завершение. Видна рука тренера, поставил хорошую игру, игроки знает как взаимодействовать с друг другом. А МЮ Тен Хаге могут играть только низким блоком, игроки просто на характере или индивид мастерсве создает моменты. МЮ по своему статусу и бюджету полурезервным шпорами должны играть с позиции силы как это делает Сити, Арсенал, Ливерпуль. Эрик за 2 года так и не поставил игру команды, не говоря уже о результате, хотя получил игроков за приличную сумму.
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схемы и комбинации? не думаю, что ЭТХ раскроет свои схемы и комбинации по трансферным вопросам и неустойкам.
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Так говорит, будто бы Тен Хаг пришел по ходу сезона и прошло месяца полтора с назначения
Но прошло больше чем полтора сезона, 2 межсезонья
А Невилл говорит, что есть игроки, надо лишь окрепнуть
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Гениальные сентенции, ничего не скажешь. Ещё бы добавил, что необходимо забивать голов больше, чем соперник, иначе больше одного очка не заработать. Интересно, много людей этот бред слушают?

Вот чем моя аналитика хуже, смотрите:

"Я считаю, что Тен Хаг должен повлиять на мотивацию игроков и взаимоотношения в коллективе, чтобы спровоцировать рост результатов не только благодаря технической составляющей, но и психологической. На данный момент в команде много неопределённости, с которой не получается справиться. Надо показать фанатам единство, чтобы усилить взаимную поддержку и самоотдачу футболистов".

Примитивный заказной бред, который они регулярно транслируют, выбирая себе жертву. То Погба, то Лукаку, то Санчо, то Мхитарян, то Санчес, то Рэшфорд. Вся их болтовня - это провокация и чушь, никакого профессионализма, скай спорт полный отстой, а вся эта компашка Каррагеров и Фердинандов в купе с их дружбаном Линекером, который превратился в политическую куколку для пропаганды, уже нехило так раздражает. Такая журналистика от бывших легенд - это свинство по отношению к футболу. ИМХО, конечно
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Пока 10Хаг это и делает - «развивает» стиль игры Оле, только в обратную сторону :)
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Как может быть стиль у команды, если Рэшфорд - наверное один из самых прямолинейных игроков на планете. Что у Маркуса в голове, когда он идет в обыгрыш на двух-трех соперников и каждый раз теряет мяч. Или же бежит пока поле не закончится, Антони тоже абсолютно не креативный игрок. У команды огромные проблемы с доставлением мяча в штрафную площадь, отсюда и такая удручающая статистика у Хейлунда. Бруну - да, он прекрасный плеймейкер, Эриксен вообще сам не свой. Майну неплохо продвигает мяч, но ему еще не хватает опыта, не так хорошо развито виденье поля. Латерали тоже не слишком здорово подключаются к атакам.
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Ответ Владимир Владимир
Гениальные сентенции, ничего не скажешь. Ещё бы добавил, что необходимо забивать голов больше, чем соперник, иначе больше одного очка не заработать. Интересно, много людей этот бред слушают? Вот чем моя аналитика хуже, смотрите: "Я считаю, что Тен Хаг должен повлиять на мотивацию игроков и взаимоотношения в коллективе, чтобы спровоцировать рост результатов не только благодаря технической составляющей, но и психологической. На данный момент в команде много неопределённости, с которой не получается справиться. Надо показать фанатам единство, чтобы усилить взаимную поддержку и самоотдачу футболистов". Примитивный заказной бред, который они регулярно транслируют, выбирая себе жертву. То Погба, то Лукаку, то Санчо, то Мхитарян, то Санчес, то Рэшфорд. Вся их болтовня - это провокация и чушь, никакого профессионализма, скай спорт полный отстой, а вся эта компашка Каррагеров и Фердинандов в купе с их дружбаном Линекером, который превратился в политическую куколку для пропаганды, уже нехило так раздражает. Такая журналистика от бывших легенд - это свинство по отношению к футболу. ИМХО, конечно
вот поэтому такие как он и остальные джеррарды и руни не годятся в тренеры, разве только говорить что масло масляное перед камерой
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