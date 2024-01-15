Ерохин о целях «Зенита» на сезон: «Вернуться на первое место и стать чемпионами. Единственная задача, которая перед нами стоит»
Александр Ерохин назвал целью «Зенита» победу в Мир РПЛ.
«Цель на вторую часть сезона РПЛ – вернуться на первое место и стать чемпионами. Единственная задача, которая перед нами стоит.
Что касается Ильзата Ахметова, его переход – это плюс для команды», – сказал Ерохин.
После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирующий «Краснодар» опережат команду из Санкт-Петербурга на 2 очка.
напомнить, как Манчини выгнали после победы в чемпе по многочисленным просьбам болел?
ты футбол ради чего смотришь, ради получения положительных эмоций или просто взятых очков?
ведь всё решается не за счёт работы гения и его каких-то ходов, а только за счёт класса игроков, достал этот физрук хуже горькой редьки!
это хождение по полю и перекатывание мяча, да и бразилам она надоела - отсюда и спад в их игре