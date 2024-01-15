Ерохин о целях «Зенита» на сезон: «Вернуться на первое место и стать чемпионами. Единственная задача, которая перед нами стоит»

Александр Ерохин назвал целью «Зенита» победу в Мир РПЛ.

«Цель на вторую часть сезона – вернуться на первое место и стать чемпионами. Единственная задача, которая перед нами стоит.

Что касается , его переход – это плюс для команды», – сказал .

После 18 туров « » занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирующий « » опережат команду из Санкт-Петербурга на 2 очка.