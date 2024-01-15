Ерохин о целях «Зенита» на сезон: «Вернуться на первое место и стать чемпионами. Единственная задача, которая перед нами стоит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Александр Ерохин Ильзат Ахметов Р-Спорт Футбол

Александр Ерохин назвал целью «Зенита» победу в Мир РПЛ.

«Цель на вторую часть сезона РПЛ – вернуться на первое место и стать чемпионами. Единственная задача, которая перед нами стоит.

Что касается Ильзата Ахметова, его переход – это плюс для команды», – сказал Ерохин.

После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирующий «Краснодар» опережат команду из Санкт-Петербурга на 2 очка.

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8 комментариев
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Ответ Никита Аксанов
Вот бы избавиться от тренера, который вкдёт команду к шестому чемпионству подряд.
тебе нравится игра команды?
напомнить, как Манчини выгнали после победы в чемпе по многочисленным просьбам болел?
ты футбол ради чего смотришь, ради получения положительных эмоций или просто взятых очков?
ведь всё решается не за счёт работы гения и его каких-то ходов, а только за счёт класса игроков, достал этот физрук хуже горькой редьки!
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с одной стороны конечно за очередное чемпионство, а с другой - это наверно единственный шанс избавиться от семака с его невнятной игрой. после таких закупок и речи не может о втором месте - сразу в Уфу сошлют!)
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Над нами? А он не в Сочи? Я думал, сто за выживание борется уже)
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Ответ Александр Васильев
с одной стороны конечно за очередное чемпионство, а с другой - это наверно единственный шанс избавиться от семака с его невнятной игрой. после таких закупок и речи не может о втором месте - сразу в Уфу сошлют!)
Однозначно держу кулачки за Краснодар и даже Динамо. Семак довёл команду до цугундера уже со своими бразильцами. В нынешней политической ситуации это вообще сумасшествие. Дураков жизнь ничему не учит.
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Ответ Владислав88
Однозначно держу кулачки за Краснодар и даже Динамо. Семак довёл команду до цугундера уже со своими бразильцами. В нынешней политической ситуации это вообще сумасшествие. Дураков жизнь ничему не учит.
вот тебе и мне именно игра интересна, а многим только результаты, надоела эта нудятина от семака!
это хождение по полю и перекатывание мяча, да и бразилам она надоела - отсюда и спад в их игре
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