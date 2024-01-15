Тихонов о том, когда «Спартак» повторит 6 чемпионств подряд: «Не при нашей жизни, наверное»
Андрей Тихонов высказался о титулах «Спартака» и «Зенита».
– С каким чувством встретите то, что «Зенит» в этом году может догнать «Спартак» по числу побед подряд в чемпионате?
– Я очень рад, что играл в «Спартаке», стал восьмикратным чемпионом и что меня тренировал Олег Иванович [Романцев]. А то, чем занимается «Зенит» – это их право. Выиграют – молодцы. «Спартак» выиграл не так давно чемпионство. Почему еще раз не выиграть?
– Как считаете, при нашей с вами жизни «Спартак» еще может повторить то, что сделало ваше поколение – шесть побед подряд?
– Думаю, что не при нашей жизни, наверное. Очень хочется верить, но по тому, что происходит, – тяжело будет, – сказал экс-футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея».
Вот только странным образом "при наличии питерской власти в стране" один бромантановый клуб, кормивший ряд своих игроков допингом, почему-то отделался только годмчной дисквалификацией одного(!!) игрока. Ни тебе нормального расследования, ни отстранения от футбольной деятельности руководителей клуба, ни снятия очков, ни ссылки в пердив....
Как же я рофлю с безмозглых хейтеров ;))