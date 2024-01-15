Тихонов о том, когда «Спартак» повторит 6 чемпионств подряд: «Не при нашей жизни, наверное»

Теги Спартак Зенит Андрей Тихонов премьер-лига Россия Футбол

Андрей Тихонов высказался о титулах «Спартака» и «Зенита».

– С каким чувством встретите то, что «Зенит» в этом году может догнать «Спартак» по числу побед подряд в чемпионате?

– Я очень рад, что играл в «Спартаке», стал восьмикратным чемпионом и что меня тренировал Олег Иванович [Романцев]. А то, чем занимается «Зенит» – это их право. Выиграют – молодцы. «Спартак» выиграл не так давно чемпионство. Почему еще раз не выиграть?

– Как считаете, при нашей с вами жизни «Спартак» еще может повторить то, что сделало ваше поколение – шесть побед подряд?

– Думаю, что не при нашей жизни, наверное. Очень хочется верить, но по тому, что происходит, – тяжело будет, – сказал экс-футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея».

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27 комментариев
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Ответ Коля Строгонов
Надо назначать того тренера, который смог сделать спартаковцев чемпионами.
И тех же игроков.
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Надо назначать того тренера, который смог сделать спартаковцев чемпионами.
+9
-5
+4
Ответ Евгений Цыбулин
Новых Хусаиновых нет,чтобы повторять,а старый,уже старый)))
Как и нового Гинера
+3
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Тихонов адекватно ответил на этот гениальный вопрос. А Лёхе Белоусу лучше подвязать с барбитуратами.
+6
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+1
Могут стать чемпионами в ФНЛ😉
+8
-7
+1
Новых Хусаиновых нет,чтобы повторять,а старый,уже старый)))
+9
-8
+1
Ответ Зелёный гопник
Могут стать чемпионами в ФНЛ😉
Им ФНЛ, каждую ночь снится, они тайно мечтают о ней.
+4
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Ответ Volgogradets
при наличии питерской власти в стране не дадут этого сделать
Обожаю эти теории "антиспартаковского заговора"! )))
Вот только странным образом "при наличии питерской власти в стране" один бромантановый клуб, кормивший ряд своих игроков допингом, почему-то отделался только годмчной дисквалификацией одного(!!) игрока. Ни тебе нормального расследования, ни отстранения от футбольной деятельности руководителей клуба, ни снятия очков, ни ссылки в пердив....
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Ответ Александр Васильев
тишка упал в моих глазах до плинтуса, бревно вынь из собственного глаза!
Упал давно, когда пошел на трибуну Б и заряжал там вместе с фанатами про ЦСКА. Такой позор.. ну и в ответ заслуженно получил известное в свой рот на баннере с своим лицом.
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Ответ Александр Васильев
я про их победы в 90-е, почитай, очень интересно, как убили ген директора, пытавшуюся разобраться в их финансах, про их связи с ОПГ , где и Колосков в доле был, ну и как вишенка на торте на одном из празднования чемпионства Романцев обнимается с главарями ОПГ, которые потом рядом с ним за одним столом...
Где почитать можно?)
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Ответ Зелёный гопник
Могут стать чемпионами в ФНЛ😉
Нельзя стать чемпионами ФНЛ 6 раз подряд)
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Ответ Евгений Цыбулин
Новых Хусаиновых нет,чтобы повторять,а старый,уже старый)))
Да, уж. Это был незабываемый кадр на футбольном поле. Единственное плохо для него было, что он не мог выйти со своей любимой командой, в одних, красно-белых цветах, ему приходилось надевать чёрные шорты и чёрную футболку.
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Ответ юра георгиевский
Да, уж. Это был незабываемый кадр на футбольном поле. Единственное плохо для него было, что он не мог выйти со своей любимой командой, в одних, красно-белых цветах, ему приходилось надевать чёрные шорты и чёрную футболку.
Хусаинов за все время матчей 7 Спартака отсудил.

Как же я рофлю с безмозглых хейтеров ;))
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