Тихонов о том, когда «Спартак» повторит 6 чемпионств подряд: «Не при нашей жизни, наверное»

Андрей Тихонов высказался о титулах «Спартака» и «Зенита».

– С каким чувством встретите то, что « » в этом году может догнать « » по числу побед подряд в чемпионате?

– Я очень рад, что играл в «Спартаке», стал восьмикратным чемпионом и что меня тренировал Олег Иванович [Романцев]. А то, чем занимается «Зенит» – это их право. Выиграют – молодцы. «Спартак» выиграл не так давно чемпионство. Почему еще раз не выиграть?

– Как считаете, при нашей с вами жизни «Спартак» еще может повторить то, что сделало ваше поколение – шесть побед подряд?

– Думаю, что не при нашей жизни, наверное. Очень хочется верить, но по тому, что происходит, – тяжело будет, – сказал экс-футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея».