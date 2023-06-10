Березовский о сдаче матча «Спартаку» в 96-м: «У меня спину прихватило, был менее подвижен, пропускал несуразные голы. Я долго психологически выходил из этого состояния»

Роман Березовский ответил на обвинения в сдаче матча «Зенит» – «Спартак» в 1996-м.

« » в 1996 году в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в последнем туре чемпионата России. Благодаря этой победе красно-белые получили право на «золотой матч» с «Аланией», который « » выиграл и стал чемпионом.

– Насколько тяжело перенесли скандал? Чувствовали, что та история легла пятном на репутацию?

– Скандал этот аукнулся не сразу, а в начале 1998 года, когда стали различные статьи выходить. Мы находились в Ашхабаде на турнире с «Зенитом», и в конце турнира меня вызвал: « , держись, мы с тобой!» А я еще не в курсе.

Был шокирован, долго из этого состояния психологически выходил. Но меня и клуб поддерживал, на какие-то заседания КДК адвоката предоставил, и семья, и одноклубники. Это мне помогло.

– Пытались кому-то доказывать, что ничего не было? Болельщики на улицах не останавливали?

– Такого не было, может быть, исподволь чуть-чуть проскакивало. Но яростной агрессии удалось избежать. Сам потом эти голы пересматривал – несуразные, конечно.

А за полтора дня до того матча я в бане парился на восстановительных мероприятиях. И у меня накануне игры спину прихватило. Думал, разогреюсь – и все нормально будет. А игра поздней осенью проходила, и это оставило свой отголосок. Я был менее подвижен.

– Спина давала о себе знать во время игры?

– Конечно! Чуть медленнее все делал. Я думал, что Тихонов подаст, а он хитро ударил. Я тело переложить успел, но мячик ударился о землю – поля еще те тогда были – и залетел в ворота.

Всегда себя виню, что на протяжении всей своей карьеры имел проблемы с психологией. Я мог не раз выручать, но стоило допустить ошибку и пропустить, и я зависал, не мог переключиться. Пока себя накручивал, мог еще получить.

– И поэтому второй гол пропустили?

– Да. Возможно, стоял уже в шоковом состоянии, продолжал игру словно в тумане.

– С Тихоновым потом обсуждали этот момент, когда в «Химках» вместе играли?

– Нет. Андрей всегда хитростью отличался. В том сезоне он кучу подобных мячей забил. Бывают такие периоды у футболистов, когда все залетает.

Взять того же . Полтора года забивал, потом раз – и пропало. И у подобное было, и я тоже под раздачу попал, – сказал бывший вратарь « ».