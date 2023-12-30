Тихонов о «Спартаке» и гонке в РПЛ: «Если удачно сыграет с «Зенитом» и ЦСКА, будет шанс»

Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

«Впереди зимние сборы. Посмотрим, как будет выглядеть дальше. У « » очень тяжелый старт после паузы — это « » и на выезде в первых трех играх.

Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», — сказал экс-игрок «Спартака».

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