Тихонов о «Спартаке» и гонке в РПЛ: «Если удачно сыграет с «Зенитом» и ЦСКА, будет шанс»
Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 18 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
«Впереди зимние сборы. Посмотрим, как будет выглядеть дальше. У «Спартака» очень тяжелый старт после паузы — это «Зенит» и ЦСКА на выезде в первых трех играх.
Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», — сказал экс-игрок «Спартака».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
трёху точно словите, неуважительные вы наши!
50 на 50)))
приезжайте, нарисуем!)))
не могу принять казалось бы простейшую вещь - почему его не поставить вместо Симоняна?
почему в РФС отсутствуют Тихонов Титов Овчинников Аршавин Алдонин...
Они точно не заслужили этого или тупее Симоняна Гершковича и Мирзояна?
они хотя бы приходить в Дом РФС приходить будут не для того, чтобы баранки погрызть вставными челюстями под песню: у самовара я и Машенька моя...
Надейся и жди!"