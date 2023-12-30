Тихонов о «Спартаке» и гонке в РПЛ: «Если удачно сыграет с «Зенитом» и ЦСКА, будет шанс»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Андрей Тихонов премьер-лига Россия Футбол

Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

«Впереди зимние сборы. Посмотрим, как будет выглядеть дальше. У «Спартака» очень тяжелый старт после паузы — это «Зенит» и ЦСКА на выезде в первых трех играх. 

Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», — сказал экс-игрок «Спартака».

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14 комментариев
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Если бы у бабушки был...то она была бы дедушкой.
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Тогда будет дополнительный бонус Краснодару.
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Объективно. Шансов у СМ не очень много. И дело не в ЦСКА или Зените. Ещё есть Краснодар и ЛОКО. Надеяться на то что все 3-и клуба (которые выше в табличке) начнут дружно терять очки, а СМ их терять не будет - маловероятно. А ещё КС в спину дышат,нервируя...
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если не верить в свою команду, зачем тогда называть себя болельщиком? Спартак может зацепиться спокойно за золотые медали, главное, выиграть у зенита первый матч, а дальше будет проще...
а почему Зенит пишешь с маленькой буквы, отсутствие воспитания или ненависть?
трёху точно словите, неуважительные вы наши!
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Ответ Магомед Саид Амирханов
Шанс всегда есть, надо воспользоваться! Надеемся, вперёд СПАРТАК 💪!!!
шанс такой же, как встретить динозавра на Невском
50 на 50)))
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без вариантов, надо побеждать зенит, а дальше посмотрим..
новые футболочки захотели?
приезжайте, нарисуем!)))
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хоть я и зенитовец, но с огромным уважением к Тише отношусь не только, как к игроку, но и как к человеку.
не могу принять казалось бы простейшую вещь - почему его не поставить вместо Симоняна?
почему в РФС отсутствуют Тихонов Титов Овчинников Аршавин Алдонин...
Они точно не заслужили этого или тупее Симоняна Гершковича и Мирзояна?
они хотя бы приходить в Дом РФС приходить будут не для того, чтобы баранки погрызть вставными челюстями под песню: у самовара я и Машенька моя...
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если не верить в свою команду, зачем тогда называть себя болельщиком? Спартак может зацепиться спокойно за золотые медали, главное, выиграть у зенита первый матч, а дальше будет проще...
"Вся жизнь впереди
Надейся и жди!"
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если не верить в свою команду, зачем тогда называть себя болельщиком? Спартак может зацепиться спокойно за золотые медали, главное, выиграть у зенита первый матч, а дальше будет проще...
Что-то это напоминает анекдот про муравьев, охотившихся на слона: "Главное - его повалить, а там ногами затопчем".
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без вариантов, надо побеждать зенит, а дальше посмотрим..
вы с 2012 года не побеждали нас в гостях
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